Zatuchlý zápach není jen otázkou nepříjemného vjemu, ale výsledkem mikrobiálního procesu, který se v uzavřeném prostoru pračky odehrává velmi rychle. I když se prádlo zdá být na pohled čisté, ve vláknech mohou zůstávat zbytky tělesných olejů a odumřelé kůže, které v kombinaci s vlhkostí slouží jako potrava pro bakterie. Právě tyto organismy pak produkují plyn, který cítíme jako nepříjemnou zatuchlinu.
Zapomenuté prádlo v pračce: Tohle je jediný způsob, jak se zbavíte „zápachu mokrého psa“
Stalo se to každému z nás. Zapnete pračku s těmi nejlepšími úmysly, ale pak zazvoní telefon, musíte narychlo odejít nebo prostě jen v zápalu dalších povinností zapomenete, že v útrobách vašeho spotřebiče leží hromada mokrého oblečení. Když si na něj konečně vzpomenete a otevřete dvířka, vyvalí se onen typický, zatuchlý zápach, který signalizuje jediné: bakterie a plísně měly mejdan.
Zatuchlý zápach není jen otázkou nepříjemného vjemu, ale výsledkem mikrobiálního procesu, který se v uzavřeném prostoru pračky odehrává velmi rychle. I když se prádlo zdá být na pohled čisté, ve vláknech mohou zůstávat zbytky tělesných olejů a odumřelé kůže, které v kombinaci s vlhkostí slouží jako potrava pro bakterie. Právě tyto organismy pak produkují plyn, který cítíme jako nepříjemnou zatuchlinu.
První pomoc: Co udělat hned teď
Jakmile zjistíte, že v pračce „páchne“ prádlo, máte vlastně jedinou správnou možnost – prádlo znovu vyprat. Odborníci zdůrazňují, že pouhé vyvětrání nebo usušení prádla, které už začalo páchnout, situaci nevyřeší. Bakterie a plísně se totiž usadily hluboko ve vláknech a suchý vzduch je pouze dočasně uspí, ale neodstraní.
Podle rad expertů na praní je v této fázi nezbytné zvolit program s co nejvyšší teplotou, jakou daná tkanina bezpečně snese. Vysoká teplota pomáhá rozbít organické vazby a neviditelnou špínu, jako jsou tělesné oleje, které slouží mikroorganismům jako potrava. Pokud zápach přetrvává, odborníci doporučují přidat do cyklu prostředek určený k hloubkovému čištění vláken, který si poradí i s mikroskopickými usazeninami.
Čemu se za každou cenu vyhnout
Existuje několik častých chyb, které mohou situaci ještě zhoršit a zápach v oblečení trvale „uzamknout“. Tou nejzásadnější je vložení zapáchajícího prádla přímo do sušičky. Horký vzduch sušičky totiž pachy v látce zafixuje a následné pokusy o jejich odstranění budou mnohem náročnější.
Stejně tak se vyhněte pokusům prádlo pouze „převonět“ velkým množstvím aviváže. Aviváž v tomto případě funguje jako mastný film, který pachy jen dočasně překryje, ale bakterie pod ním zůstanou dál uvězněny. Dalším nešvarem je ignorování stavu samotné pračky. Pokud váš spotřebič páchne sám o sobě, nepomůže vám ani desáté vyprání. Podle odborníků je chybou nechávat pračku mezi cykly zavřenou.
Vlhkost uvnitř bubnu a v těsnění je nejlepším kamarádem plísní. Nedělejte ani tu chybu, že budete používat příliš mnoho pracího prostředku v naději, že více chemie zajistí více čistoty. Nadbytečný prášek či gel se špatně vyplachuje a vytváří slizkou vrstvu, na které se pachy drží nejvíce.
Prevence a péče o pračku
Aby se situace neopakovala, je nutné nejen trénovat paměť a vyprané prádlo z pračky včas vyndat a dát sušit, ale také nezanedbávat pravidelnou hygienu spotřebiče. Jednou měsíčně byste měli pračce dopřát úklid – vyčistit těsnění u dvířek, kam se nejčastěji schovávají zbytky nečistot, a propláchnout zásobníky na detergent. Existují speciální čisticí cykly nebo prostředky pro údržbu vnitřních částí stroje, které dokážou odstranit nánosy tam, kam se rukou nedostanete.
Důležité je také plánování. Pokud víte, že prádlo nezvládnete vyndat včas nebo to bude na hraně, raději praní odložte. Moderní domácnost by měla fungovat v harmonii s vaším rozvrhem, ne proti němu. Pamatujte ale, že čisté prádlo začíná u čisté pračky a včasného sušení – tato jednoduchá rovnice vám ušetří čas, peníze i nervy. Svěžest vašeho domova totiž máte ve svých rukou i vy, nikoliv jen váš spotřebič.