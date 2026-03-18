Právě poznávání jeho osobnosti Hykela překvapilo nejvíc. Freddie podle něj nebyl jen extravagantní hvězdou, ale i typickým britským gentlemanem. „Nedělal rozdíly mezi lidmi – jestli se baví s Davidem Bowiem nebo jeho asistentem. Všichni byli na stejné úrovni a ke každému se choval velice slušně. Byl také neuvěřitelně laskavý a štědrý, záleželo mu na přátelích víc než na sobě. To od hvězdy jeho formátu člověk nečeká,“ dodává.
Z fanouška největším sběratelem: Čech ukáže Freddieho Mercuryho tak, jak ho svět nezná
Z dětského obdivu ke Queen vznikla celoživotní vášeň. Tomáš Hykel dnes vlastní největší sbírku osobních věcí Freddieho Mercuryho na světě a spolu s jeho blízkým přítelem Peterem Freestonem chystá výstavu, která ukáže slavného zpěváka jinak než jako nedotknutelnou hvězdu – jako člověka s vlastním příběhem, soukromím i blízkými vztahy.
Z malého fanouška se postupně stal člověk s jasnou vizí: ukázat Freddieho Mercuryho nejen jako ikonického frontmana skupiny Queen, ale především jako člověka z masa a kostí. Hykelova kolekce čítá tisíce předmětů a nemá obdoby. Už brzy její část představí veřejnosti na výstavě World of Freddie, která slibuje intimní vhled do zpěvákova života prostřednictvím originálních artefaktů, vzácných snímků i vzpomínek lidí, kteří s ním byli v blízkém kontaktu.
Když za hudbou stojí silnější příběh
„Je to vždycky hudba, co vás přitáhne jako první. Pak videa, show – to, co tehdy Queen dělali, bylo na svou dobu nadčasové a dodnes je to fenomenální. Postupně, jak se dozvídáte víc, zjistíte, že příběh za Freddiem je daleko silnější než jen hudba jako taková,“ říká Tomáš.
Přátelství, které otevřelo dveře
Zásadní roli v jeho cestě sehrál Peter Freestone, bývalý osobní asistent Freddieho. Jejich kontakt vznikl vlastně náhodou. „Na podzim roku 2009 jsem zjistil, že bude mít v Olomouci, odkud pocházím, talk show. A protože se řídím heslem Kdo se nezeptá, nic nezíská, prostě jsem mu napsal, že bych si s ním rád popovídal. Takhle nějak vzniklo naše přátelství, které trvá už přes 15 let,“ říká Tomáš.
Díky tomuto spojení se Hykel postupně dostal i k dalším lidem z Freddieho okolí a měl možnost zažít momenty, o kterých většina fanoušků jen sní. „Měl jsem to štěstí být s nimi na stage, což je z pohledu fanouška můj největší životní zážitek,“ vzpomíná dojatě.
Od jedné fotografie k tisícům artefaktů
Sbírání začalo nenápadně – jednou podepsanou fotografií z diamantové kampaně. „Pak se ta fotka objevila na titulce Vogue. Tehdy mě stála 650 eur. Dnes bych za ni dostal desetinásobek, ale na prodej není,“ říká bez váhání.
Dnes má jeho sbírka kolem tří tisíc položek. Velká část pochází z ikonické aukce Sotheby’s, kde se dražily předměty z Freddieho londýnského domu Garden Lodge. Právě tehdy vznikla myšlenka na výstavu. „Blesklo mi hlavou, že je to jediná šance, kdy něco takového udělat, protože jakmile se věci vydraží a budou v soukromých sbírkách po celém světě, už je nikdy nikdo nedá dohromady.“
Aukce překonala všechna očekávání. Z původně odhadovaných 10 až 12 milionů liber se vyšplhala na více než 44 milionů. „Faktor Freddie sehrál obrovskou roli, odborníci ho podcenili.“
Ikony i drobnosti s příběhem
Mezi první vydražené položky patřil i náčrt loga Queen od samotného Freddieho. Hykel získal také legendární adidasky z koncertu Live Aid ve Wembley v roce 1985. Přesto pro něj mají největší hodnotu předměty s osobním příběhem.
Jedním z nich je japonská porcelánová miska zachycená na poslední fotografii Freddieho. „Už se stáhl z veřejnosti, nekoncertoval, jen skládal hudbu a zpíval vokály. Tohle mi naskočí jako první. Každá věc má svůj příběh, a právě ty mě baví. Freddie už je neřekne, ale lidé, kteří s ním žili a pracovali, ano. Díky nim se ty příběhy zachovají.“
Ne všechny poklady se mu ale podařilo získat. Například ikonické žluté sako z Wembley zůstává mimo jeho dosah. „Majitelka ho velmi dobře střeží. Asi před dvaceti lety ho koupila za 26 tisíc liber, dnes by ho jistě prodala minimálně za tři čtvrtě milionu liber, ale bohužel není na prodej.“
World of Freddie: víc než jen výstava
Připravovaná výstava World of Freddie odstartuje v Budapešti. Připomene tak 40 let od koncertu Queen v tomto městě a zároveň nedožité 80. narozeniny Freddieho Mercuryho. Návštěvníci uvidí přibližně polovinu Hykelovy sbírky.
Podle něj ale nepůjde jen o vystavené předměty, ale o komplexní zážitek. „Chceme dát lidem možnost, aby se na dvě tři hodinky ponořili do Freddieho světa, obklopeni jeho originálními věcmi a lidmi, které měl rád.“ Průvodcem bude i Peter Freestone a zazní také vzpomínky dalších lidí z Freddieho blízkosti.
Součástí bude i interaktivní část White Glove Experience, kde si návštěvníci některé artefakty prohlédnou zblízka nebo si vyzkouší situace, které Freddie zažíval – třeba průchod davem novinářů.
„Taková výstava se běžně chystá osm let, nám se podařilo ji díky spolupráci s House of Music Hungary vytvořit za tři roky,“ dodává Hykel.
Po Evropě by se měla expozice přesunout do dalších částí světa, například do Japonska, Jižní Ameriky nebo USA. Do Česka by mohla dorazit, pokud se najde vhodný partner.
O projektu World of Freddie
World of Freddie je jedinečný zastřešující projekt, který vytvořil celoživotní fanoušek a sběratel Tomáš Hykel. Spolu s Peterem Freestonem, Mercuryho dlouholetým osobním asistentem, jako konzultantem pro zajištění autenticity. Na základě ověřených příběhů, originálních artefaktů a vzpomínek lidí, kteří Freddieho skutečně znali, odhaluje muže stojícího za legendou.
Zdroj: Autorský text