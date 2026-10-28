Zpráva, že Věra Komárová po 24 letech končí ve vedení Dermacolu poté, co jí výpověď dal vlastní manžel Vladimír Komár, vyvolala překvapení. Teď se ale nabízí další otázka: co bude s podnikatelkou, která byla dlouhá léta jednou z nejviditelnějších tváří české kosmetické značky, dál? Bez práce rozhodně nezůstává. Vedle Dermacolu si v posledních letech vybudovala vlastní školu, pustila se do nového byznysu s parfémy a šperky a především sama tvrdí, že své působení v Dermacolu ještě nepovažuje za uzavřené.
Vyhazovem její byznys nekončí. Věra Komárová má vlastní školu i další značku a kosmetiky se vzdát nechce
Věra Komárová po 24 letech skončila ve vedení Dermacolu, ale její profesní příběh tím nekončí. Vedle kosmetické značky vybudovala vlastní školu, pustila se do nového podnikání a zároveň dává najevo, že se Dermacolu nechce vzdát. Do hry navíc vstupují rozdílné verze manželů Komárových, majetkový spor i otázka, co bude dál.
Ještě několik týdnů před výpovědí nic nenasvědčovalo tomu, že by se její profesní život měl tak dramaticky změnit. Na konci září osobně reprezentovala Dermacol při oslavách šedesátého výročí značky na zámku Zbraslav, kam dorazily stovky hostů z Česka i zahraničí. Hovořila o dalším rozvoji, zahraničních trzích i připravovaném filmu věnovaném historii značky.
O necelý měsíc později oznámila zaměstnancům, že na pozici marketingové ředitelky končí. Sama výpověď spojila s jednáním o rozdělení majetku mezi ní a manželem. Vladimír Komár tuto interpretaci odmítá a trvá na tom, že šlo o rozhodnutí související s řízením firmy a potřebou efektivněji nakládat s marketingovými výdaji. Podle údajů zveřejněných e15 je přitom právě on prostřednictvím společnosti Alphaduct jediným konečným vlastníkem Dermacolu. Věra Komárová zatím nadále figuruje v dozorčí radě.
Dermacol pro ni nebyl jen zaměstnání
Komárová do společnosti nastoupila na začátku nového tisíciletí a postupně se stala jednou z osobností, které výrazně určovaly její veřejnou podobu. Nešlo přitom jen o reklamu. Podílela se na marketingové strategii, vývoji produktů i zahraniční expanzi. Dermacol se během následujících let prosadil na desítkách zahraničních trhů a samotná firma dnes uvádí působení v téměř šedesáti zemích.
Právě proto Komárová svou výpověď neprezentuje jako obyčejnou změnu zaměstnání. Dermacol označila za svou „lásku, vášeň“ a dokonce za své „první dítě“. Zároveň uvedla, že v návrhu dohody s manželem počítala s tím, že ve vedení značky zůstane i nadále. „Nedovedu si představit, že bych se ho měla vzdát,“ uvedla po oznámení svého konce.
Jakou podobu může její další vztah ke společnosti mít, zatím jasné není.
Firmě navíc klesly tržby a prohloubila ztrátu
Do sporu manželů mezitím vstoupila ještě jedna okolnost. Dermacol zveřejnil hospodářské výsledky za rok 2025 a ty ukazují, že společnost skončila ve ztrátě 55,2 milionu korun, zatímco o rok dříve prodělala 20,5 milionu. Tržby z prodeje kosmetiky zároveň meziročně klesly o tři procenta na 703,3 milionu korun. Pro letošní rok firma podle účetní závěrky očekává opětovný růst tržeb na téměř 792 milionů korun.
Čísla sama o sobě samozřejmě nepotvrzují, proč Komárová výpověď dostala. Dávají ale širší kontext argumentu Vladimíra Komára, který tvrdí, že potřebuje marketingové výdaje omezit a investovat je efektivněji. Podle jeho vyjádření se marketingový rozpočet společnosti pohyboval téměř kolem sta milionů korun.
Druhý velký projekt si vybudovala mimo kosmetiku
Ani případný definitivní konec v Dermacolu by ale neznamenal, že Komárová začíná od nuly. Během pandemie se pustila do projektu, který je od kosmetiky na první pohled velmi vzdálený. Založila soukromou školu Leonardo V. Academy.
K oblasti vzdělávání má přitom blízko i díky vlastnímu studiu pedagogiky. Škola se postupně rozrostla od základního vzdělávání až po gymnázium a funguje v několika prostorách v centru Prahy. V rozhovoru pro e15 letos na jaře Komárová uvedla, že školu navštěvovalo 256 studentů a působilo v ní 55 učitelů. Roční školné podle ní činilo přibližně 300 až 400 tisíc korun.
Vybudování školy pro ni podle jejích dřívějších slov patřilo k nejnáročnějším projektům života. Jen hodnota budovy v centru Prahy, kterou pro projekt řešila, se pohybovala kolem 200 milionů korun a další peníze vyžadovaly úpravy pro školské účely.
Dnes o projektu mluví velmi osobně. Nabídky na jeho prodej prý odmítá a školu považuje za místo, na němž je vidět její vlastní rukopis. Podle jejího vyjádření by se současné spory kolem Dermacolu provozu Leonardo V. Academy dotknout neměly.
Kosmetiku ale úplně neopustila
Vedle školy se Komárová pustila také do dalšího podnikání, které je jejímu dosavadnímu světu mnohem bližší. Rozvíjí projekt Fragrini, založený na spojení parfémů a šperků. Už na jaře o něm mluvila jako o jednom ze svých nových byznysových směrů.
Má tak několik možností, kam svou energii po odchodu z vedení Dermacolu nasměrovat. Ještě krátce před současným konfliktem ostatně působila dojmem ženy, která se nechystá zpomalovat. Vedle školy, nového projektu a Dermacolu plánovala další zahraniční expanzi kosmetické značky a velký potenciál viděla například v Japonsku.