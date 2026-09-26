Pod jménem Mia ji znají klienti už několik let. Pracovala v nočních klubech, prošla natáčením filmů pro dospělé a dnes se živí jako placená společnice. Za představou snadno vydělaných peněz se ale v jejím případě skrývá mnohem méně líbivý příběh. K sexuálnímu byznysu ji nepřivedla touha po drahém životě, ale dluhy, exekuce a snaha dostat sebe i rodinu z prostředí, ve kterém prakticky od dětství bojovala o základní jistoty.
Vydělá i čtvrt milionu měsíčně, přesto někdy zvrací vyčerpáním. Mia popsala odvrácenou stranu sexbyznysu
Do sexuálního průmyslu Miu nepřivedla touha po luxusu, ale chudoba, dluhy a exekuce. Dnes si jako placená společnice dokáže vydělat statisíce, otevřeně ale přiznává, že práce zanechává následky na psychice. Mluví o neobvyklých požadavcích klientů, odsuzování okolí i o tom, proč to všechno dělá především kvůli svému synovi.
Mia vyrůstala s otcem a bratrem v chudých poměrech. Rodina žila v bytě bez koupelny a podle jejích vzpomínek nebylo výjimkou ani to, že doma chybělo jídlo. Matka rodinu opustila a rozhodla se žít bez domova, otec byl odkázaný na dávky. Představa, že vzdělání automaticky otevře dveře k lepšímu životu, v jejím okolí příliš nezaznívala.
Ani přechod do dospělosti nepřinesl okamžité zlepšení. S partnerem žili od výplaty k výplatě. On si z práce ve fabrice odnášel kolem osmnácti tisíc korun měsíčně, Mia asi patnáct tisíc. Do toho se přidaly starší dluhy a exekuce.
Právě tehdy začala přes internet poznávat lidi pohybující se v pornoprůmyslu. V jejich životním stylu viděla přesný opak toho, co sama znala: peníze, hezké bydlení a možnost přestat každý měsíc počítat každou korunu. Partner byl zpočátku proti a raději chtěl přijmout druhou práci. Mia ale situaci vnímala jinak.
„Ano, jde to, ale budeme se topit v dluzích do konce života, chodit oba dva do práce, strhaný z práce, psychicky, fyzicky naprosto vyčerpaný a nic se nezmění,“ popsala pro Priority Podcast moment, kdy se rozhodla poprvé svléknout před kamerou.
Její působení v pornografickém průmyslu tehdy trvalo jen několik měsíců. Zjistila totiž, že je těhotná, a natáčení přerušila. Když se ale později ukázalo, že partner před ní skrýval další exekuce a z účtu začaly mizet peníze, vrátila se k vydělávání vlastním tělem.
Odsuzování bolí víc, když nikdo nezná celý příběh
Mia dobře ví, jak silné emoce její práce vyvolává. Sexbyznys je pro mnoho lidí něco, co automaticky spojují s lehkomyslností nebo dobrovolnou cestou za snadnými penězi. Sama ale tvrdí, že právě takový pohled ignoruje všechno, co rozhodnutí člověka předcházelo. „Lidi mě odsuzují, nedokážou nikdy pochopit, jak tohle může holka udělat za peníze. Je to pro ně odporné, je to něco, do čeho by v životě nešli. No to jsou ale lidi, kteří nešli mými botami. Neprošli si mým životem a soudí,“ říká.
Navenek může působit velmi odolně, sama ale přiznává, že hranici mezi tělem a psychikou nelze udržovat donekonečna bez následků. „I po tolika letech téhle práce stále mnohdy trpím psychicky, mívám deprese, mívám různé takové stavy, kdy se zavřu před lidmi,“ popisuje.
Někdy jsou následky natolik silné, že se promítají i fyzicky. „Mě to kolikrát skolí natolik, že zvracím, je mi opravdu velmi zle a bojím se, co bude dál,“ přiznala. Svůj způsob, jak si zachovat alespoň určitou vnitřní hranici, shrnuje jednoduše: „Když to mám se zákazníkem, tak propůjčím své tělo, ale ne duši.“
Požadavky klientů někdy překračují hranice představivosti
Za léta v oboru už Mia slyšela nejrůznější přání. Některá odmítá okamžitě, jiná je ochotná přijmout, pokud jsou v mezích toho, co sama považuje za snesitelné. Na webkameře má například devatenáctiletého klienta se zálibou ve fekálních praktikách. „Musím se na něho dívat, jak vykonává potřebu. A používá to jako krém po těle. Kolikrát se musím držet, abych se nesmála. On si myslí, že mě to vzrušuje,“ popisuje. Osobně by podle svých slov podobnou službu kvůli zápachu neposkytla.
Setkala se také s klienty, kteří žádali ještě dál. „Chtěli po mně, abych je použila jako WC,“ vzpomíná. Některé praktiky má ve své nabídce za příplatek, u jiných má jasně nastavenou hranici. Z dob natáčení filmů pro dospělé například odmítla nabídku na skupinovou anální scénu v Paříži, za kterou měla dostat třicet tisíc korun.
Kolik si placená společnice může vydělat
Výdělky v sexuálním byznysu jsou jedním z důvodů, proč v něm Mia i přes psychickou zátěž zůstala. Za dvacet minut si účtuje přibližně dva tisíce korun, půlhodina vychází na tři tisíce a hodinová společnost zhruba na pět až šest tisíc korun.
Další služby se připlácejí zvlášť. Za líbání na ústa požaduje podle situace dalších tisíc až dva tisíce korun, některé specifické praktiky stojí další peníze. Část příjmů dnes získává také online, například hodnocením intimních fotografií nebo prostřednictvím placených videohovorů.
Za jednu noc v klubu si podle svých slov dokázala odnést přibližně pět až deset tisíc korun. Běžný měsíční příjem se může pohybovat kolem sta tisíc, v mimořádně silných měsících se podle ní dostal až ke čtvrt milionu. Peníze ale podle ní nejsou jedinou stranou rovnice. S vysokými příjmy přichází i psychická daň, kterou si okolí často vůbec neuvědomuje.
Největší motivací je syn
Mia dnes žije už dvanáct let s partnerem, který její povolání toleruje. Rodině totiž umožňuje nejen finanční stabilitu, ale také víc společného času nebo dovolené, které si sama v dětství neuměla představit. Nejsilnější motivací je pro ni ale téměř osmiletý syn. Právě jemu chce zajistit úplně jiné dětství, než jaké poznala sama.
„Věřím v to, že můj syn až bude mít jednou rozum, pochopí, že to všechno, co dělám, dělám pro to, aby se on měl dobře. Aby nemusel snášet to, co jsem snášela já, když jsem byla malá, protože jsme byli chudí. Na pokraji chudoby, až na přelomu skoro jako bezdomovectví,“ říká. Navzdory komplikovanému dětství se dnes stará také o nemocného otce. Lidé v jejím okolí podle ní někdy nechápou, proč pomáhá člověku, s nímž má spojenou řadu bolestných vzpomínek.
Až jednou její syn vyroste a začne žít vlastní život, chtěla by zase změnit ten svůj. Nesní o luxusním bytě, drahých autech ani velkoměstském životě. Její představa budoucnosti je naopak překvapivě klidná: vlastní farma, zvířata a samota někde u lesa.