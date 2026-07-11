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Zpátky do devadesátek: 37 věcí z devadesátek, po kterých se nám stýská. Některé byste ale zpátky nechtěli ani za nic

Těchto 37 věcí vás okamžitě vrátí do devadesátek a připomene dobu céček, walkmanů, tamagoči i přetáčení kazet tužkou.
Těchto 37 věcí vás okamžitě vrátí do devadesátek a připomene dobu céček, walkmanů, tamagoči i přetáčení kazet tužkou.Foto: Shutterstock
Těchto 37 věcí vás okamžitě vrátí do devadesátek a připomene dobu céček, walkmanů, tamagoči i přetáčení kazet tužkou.
Těchto 37 věcí vás okamžitě vrátí do devadesátek a připomene dobu céček, walkmanů, tamagoči i přetáčení kazet tužkou.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Možná byly ty roky barevné, občas kýčovité a trochu „analogové“, ale měly své kouzlo. Byla to doba, kdy jsme se ještě dívali na filmy z videopůjčovny, psali dopisy ručně a uměli si užít maličkosti. Co z devadesátek nám nejvíc chybí a chceme to zpět?

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Stačí pár tónů staré znělky, šustění kazety v magnetofonu nebo pohled na průhledný telefon a člověk je rázem zpátky v době, kdy se na internet chodilo přes pevnou linku, hudba se přetáčela tužkou a největší společenskou katastrofou bylo přemazat si oblíbenou nahrávku. Devadesátá léta měla svoje kouzlo, které dnes působí směšně, dojemně i nečekaně lákavě.

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Některé věci z té doby bychom si s chutí pořídili znovu, jiné nám chybějí jen do chvíle, než si připomeneme, jak nepraktické ve skutečnosti byly. Připravili jsme 37 symbolů devadesátek, které probudí nostalgii, vrátí vzpomínky na dětství a možná vás přimějí přemýšlet, zda tehdy opravdu bylo všechno lepší.

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1 Šušťákovky byly vrchol stylu

Šusťákové soupravy byly neoficiální školní uniformou 90. let. Duhové, pastelové, křiklavé, s divokými geometrickými vzory, často v kombinaci tyrkysové, fialové a neonově růžové – prostě čím víc, tím lépe. Nosili je děti, teenageři, rodiče i tělocvikáři.

Byla to móda, která měla všechno: styl, funkčnost (vodě to skoro odolalo!) i akustiku – šustění bylo slyšet přes dvě patra školy. Ideální byl komplet – bunda i kalhoty ze stejné kolekce, nejlépe s malým logem „Adibas nebo „Nikee z tržnice. K tomu tenisky Power nebo Prestige a byla z tebe fashion ikona třetí bé.

A nezapomeňme na nepsaný šusťákový dresscode: rukávy ohrnuté do půlky předloktí, mikina pod bundou, ideálně s kapucí přeloženou přes límec, a kalhoty zastrčené do ponožek – protože styl.

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