Přeskočit na obsah
26. 5. Filip
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Známý fotograf přírody ukazuje skrytý život pískoven. Koupání pomáhá včelám, strmé břehy zase ptákům

Prokop Pithart v sérii Na dosah
Prokop Pithart v sérii Na dosah
Prokop Pithart v sérii Na dosah
Prokop Pithart v sérii Na dosah
Prokop Pithart v sérii Na dosah
Zobrazit
14 fotografií
Prokop Pithart v sérii Na dosah |
Foto: Toyota Česká republika
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nemusíte se jako Prokop Pithart koupat hned zkraje léta, ale až v horkých letních dnech vyrazíte na pískovnu, všimněte si mezi koupáním, jak pestrá příroda tady je. A to, že tu člověk plave, biodoverzitě dokonce pomáhá.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

„Paradoxně to, že se v pískovnách lidé koupou, je pro biodiverzitu pískoven výhoda. Tím, že oni tu na břehu šlapou, leží tu na dekách, písek hezky udusávají a on nezarůstá. Díky tomu se tady velmi daří například samotářským včelám, což jsou jedny z nejohroženějších opylovačů u nás,“ začíná své vyprávění filmař a fotograf přírody Prokop Pithart v sérii Na dosah, kterou natáčí s automobilkou Toyota, jejímž je dlouholetým ambasadorem.

Související

Schválně si v písku jakékoli pískovny všimněte malých nor, kde tyto včely, kterých je v Česku 500 druhů, žijí a opalující se osazenstvo břehu jim ani v nejmenším nevadí.

Náhradní prostor pro ohrožené ptáky

Lidí se nebojí ani břehule říční, ptáka, který hnízdí přímo ve strmých písčitých stěnách. U nich někdy najdete omezení, abyste na takové břehy nevstupovali, protože pod váhou člověka by se stěny mohly i s norami tohoto ohroženého ptačího druhu utrhnout.

Reklama

„Dřív byla taková hnízdiště k vidění i na březích meandrujících řek, protože právě když voda meandruje, strhává břehy a vytváří takto příkré stěny. Jenže v Česku se spousta řek uměle narovnala, jejich břehy se zpevnily, a tak dnes břehule mají poměrně málo míst, kde mohou hnízdit,“ upozorňuje Prokop Pithart. Dodává ale, že právě v pískovnách nebo v lomech záměrně podobné stěny vznikají, protože se tu každoročně trochu hrábne bagrem, a břehule zase dostanou své ideální prostředí.

Prokop Pithart v sérii Na dosah
Prokop Pithart
Foto: Toyota Česká republika

Ve svém seriálu Prokop také ukazuje, že na březích pískoven lze pozorovat šídla, pulce, kteří se pomalu mění v žáby, a pod hladinou možná najdete i vodního šneka, tedy okružáka ploského. „Je velmi zajímavý tím, jakým způsobem dýchá. Vyplave k hladině, odtud saje vzduch, naplní jím tu svoji ulitu a odtud potom dýchá,“ popisuje Prokop.

Související

Pod vodou opatrně hledejte ještě schránky, v nichž žijí chrostíci, příbuzní motýlů. „Schránku si budují z kusů vodních květin pomocí takzvaných fytovláken, která jsou obdobou vláken, z nichž si pavouci dělají pavučiny, a slouží jim jako ochrana,“ vysvětluje Prokop Pithart.

Prokop Pithart v sérii Na dosah
Prokop Pithart v sérii Na dosah
Prokop Pithart v sérii Na dosah
Prokop Pithart v sérii Na dosah
Zobrazit
14 fotografií

Proč je tady voda tak čistá?

Chrostíci však žijí jen tam, kde je voda opravdu hezky čistá. Což právě na pískovnách velmi často bývá. Jak je to možné? „O čistotu se tu stará sama příroda pomocí nejrůznějších vodních rostlin. Můžeme se tím inspirovat i na zahradě, když uděláme přírodní jezírko, v němž samočisticí procesy podpoříme,“ říká Prokop. Získáte tak dokonce i na zahradě bohatý přírodní život.

VIDEO: Nekonečná pole rozkvetlých tulipánů. Užijte si úchvatné záběry z výšky

Profesionální fotograf Albert Dros natočil za pomoci dronu rozkvetlá tulipánová pole v nizozemských provinciích Severní Holandsko a Flevoland. | Video: Asociated Press

Zdroj: Autorský text

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama