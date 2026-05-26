„Paradoxně to, že se v pískovnách lidé koupou, je pro biodiverzitu pískoven výhoda. Tím, že oni tu na břehu šlapou, leží tu na dekách, písek hezky udusávají a on nezarůstá. Díky tomu se tady velmi daří například samotářským včelám, což jsou jedny z nejohroženějších opylovačů u nás,“ začíná své vyprávění filmař a fotograf přírody Prokop Pithart v sérii Na dosah, kterou natáčí s automobilkou Toyota, jejímž je dlouholetým ambasadorem.
Známý fotograf přírody ukazuje skrytý život pískoven. Koupání pomáhá včelám, strmé břehy zase ptákům
Nemusíte se jako Prokop Pithart koupat hned zkraje léta, ale až v horkých letních dnech vyrazíte na pískovnu, všimněte si mezi koupáním, jak pestrá příroda tady je. A to, že tu člověk plave, biodoverzitě dokonce pomáhá.
Schválně
si v písku jakékoli pískovny všimněte malých nor, kde tyto
včely, kterých je v Česku 500 druhů, žijí a opalující se
osazenstvo břehu jim ani v nejmenším nevadí.
Náhradní prostor pro ohrožené ptáky
Lidí se nebojí ani břehule říční, ptáka, který hnízdí přímo ve strmých písčitých stěnách. U nich někdy najdete omezení, abyste na takové břehy nevstupovali, protože pod váhou člověka by se stěny mohly i s norami tohoto ohroženého ptačího druhu utrhnout.
„Dřív byla taková hnízdiště k vidění i na březích meandrujících řek, protože právě když voda meandruje, strhává břehy a vytváří takto příkré stěny. Jenže v Česku se spousta řek uměle narovnala, jejich břehy se zpevnily, a tak dnes břehule mají poměrně málo míst, kde mohou hnízdit,“ upozorňuje Prokop Pithart. Dodává ale, že právě v pískovnách nebo v lomech záměrně podobné stěny vznikají, protože se tu každoročně trochu hrábne bagrem, a břehule zase dostanou své ideální prostředí.
Ve
svém seriálu Prokop také ukazuje, že na březích pískoven lze
pozorovat šídla, pulce, kteří se pomalu mění v žáby, a pod
hladinou možná najdete i vodního šneka, tedy okružáka ploského.
„Je velmi zajímavý tím, jakým způsobem dýchá. Vyplave k
hladině, odtud saje vzduch, naplní jím tu svoji ulitu a odtud
potom dýchá,“ popisuje Prokop.
Pod vodou opatrně hledejte ještě schránky, v nichž žijí chrostíci, příbuzní motýlů. „Schránku si budují z kusů vodních květin pomocí takzvaných fytovláken, která jsou obdobou vláken, z nichž si pavouci dělají pavučiny, a slouží jim jako ochrana,“ vysvětluje Prokop Pithart.
Proč je tady voda tak čistá?
Chrostíci však žijí jen tam, kde je voda opravdu hezky čistá. Což právě na pískovnách velmi často bývá. Jak je to možné? „O čistotu se tu stará sama příroda pomocí nejrůznějších vodních rostlin. Můžeme se tím inspirovat i na zahradě, když uděláme přírodní jezírko, v němž samočisticí procesy podpoříme,“ říká Prokop. Získáte tak dokonce i na zahradě bohatý přírodní život.
Zdroj: Autorský text