Žmolkování je přirozený proces, při kterém se drobná vlákna na povrchu látky uvolňují, zachytávají o sebe a postupně vytvářejí malé kuličky. Nejčastěji k tomu dochází v místech, kde je oblečení pravidelně vystaveno tření. Typickým příkladem jsou rukávy svetrů, podpaží nebo vnitřní strany stehen u kalhot. Žmolky se ale mohou tvořit také tam, kde se látka dotýká popruhu kabelky, batohu či hrany pracovního stolu.
Žmolky na svetru nemusí znamenat špatnou kvalitu. Některé materiály trpí víc, rozhoduje ale i způsob praní
Stačí několik vyprání a oblíbený svetr, který ještě nedávno vypadal jako nový, začne být posetý drobnými žmolky. Objevují se na rukávech, v podpaží nebo na bocích a dokážou pokazit dojem i z jinak krásného oblečení. Přesto nemusí znamenat, že jsme při nákupu sáhli po nekvalitním materiálu. Často za nimi stojí způsob, jakým oblečení nosíme, pereme a sušíme.
Mnoho lidí se domnívá, že žmolkování je známkou levného nebo nekvalitního oblečení. Ve skutečnosti se však může objevit i na drahém kašmírovém svetru. Jemná přírodní vlákna se totiž při nošení mohou uvolňovat stejně jako ta syntetická.
Rozdíl je především v tom, jak se jednotlivé materiály chovají. Zatímco některé žmolky se časem samy uvolní, jiné zůstávají pevně přichycené k povrchu a postupně se zvětšují.
Které materiály jsou nejnáchylnější?
Výraznější sklon ke žmolkování mohou mít akrylové svetry, polyesterový fleece nebo oblečení vyrobené ze směsi přírodních a syntetických vláken. Právě pevná syntetická vlákna často způsobují, že žmolky na povrchu zůstávají delší dobu. Problém se ovšem nevyhýbá ani vlně a kašmíru. U měkkých, nadýchaných úpletů se mohou kratší vlákna snadněji dostávat na povrch, kde se při pohybu zachytávají a zamotávají.
Naopak hladké, hustě tkané látky nebo bavlna z delších vláken bývají zpravidla odolnější. Nejde však o univerzální pravidlo. Významnou roli hraje také kvalita zpracování příze, hustota úpletu a následná péče. Ani vysoká pořizovací cena proto není zárukou, že oblečení zůstane dokonale hladké.
Největší chybu možná děláte už při praní
Pokud chcete tvorbu žmolků omezit, zaměřte se především na to, co společně vkládáte do pračky. Jemný svetr nebo tričko by se neměly prát společně s hrubými džínami, oblečením se suchými zipy či dalšími kusy, které mohou jejich povrch mechanicky poškodit.
Pomoci může jednoduchý trik: citlivější oblečení před praním obraťte naruby. U jemných úpletů se vyplatí také ochranný prací sáček, který omezuje přímý kontakt s ostatním prádlem.
Důležité je nepřeplňovat buben pračky a zvolit program odpovídající konkrétnímu materiálu. Zbytečně dlouhé praní nebo příliš intenzivní odstřeďování může jemná vlákna namáhat.
Častým omylem je také představa, že větší množství pracího prostředku nebo aviváže oblečení ochrání. Vyšší dávka pracího prostředku sama o sobě lepší výsledek nezajistí a aviváž navíc není vhodná pro všechny druhy textilií. Pozornost si zaslouží i sušení. Především vlněné a jemné pletené svetry je vhodné po vyprání opatrně vytvarovat a nechat uschnout naležato. Pokud je pověsíte mokré na ramínko, mohou se vlastní vahou vytáhnout.
Jak odstranit žmolky, aniž byste svetr zničili
Jakmile se žmolky objeví, není nutné oblečení vyřazovat. U vhodných materiálů může pomoci elektrický odžmolkovač, který drobné kuličky z povrchu šetrně odstřihne. Při jeho používání ale záleží na správném postupu. Oblečení rozložte na pevnou, rovnou plochu, vyhlaďte všechny záhyby a přístrojem přejíždějte velmi lehce. Přílišný tlak by mohl zachytit i samotnou látku a vytvořit v ní dírku.
U některých vlněných svetrů může být vhodnější speciální hřebínek určený k odstraňování žmolků, pokud ho výrobce materiálu doporučuje.
Naopak oblíbené domácí triky s holítkem, drsnou houbičkou nebo pemzou mohou nadělat více škody než užitku. Hrozí poškození vláken, zatržení nebo dokonce protržení látky. Žmolky se nevyplatí ani násilně odtrhávat prsty. Společně s nimi totiž můžete vytáhnout další vlákna, a tím problém ještě zhoršit.