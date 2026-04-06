Její herecká dráha ale zdaleka nestála jen na jednom známém titulu. Během let se objevila ve více než sedmi desítkách televizních filmů a výraznou stopu zanechala také na divadelních prknech, mimo jiné v Divadle na korze. Spolupracovala s respektovanými tvůrci, mezi nimiž nechyběli ani Juraj Herz nebo Dušan Hanák. Výraznou příležitost dostala také ve snímku Smlouva s ďáblem, do kterého se prosadila v konkurzu mezi stovkami uchazeček. Film navíc zaujal i za hranicemi. V období normalizace se však hereckých příležitostí začalo vytrácet. Marta Rašlová se proto vrátila ke své původní profesi typografky. Když ale přišla zajímavá nabídka na natáčení, ráda se před kameru znovu postavila. Za její poslední herecký projekt je považována pohádka Láska na vlásku.
Zemřela Marta Rašlová, filmová Helena z Holek z porcelánu. Herečce bylo 76 let
Filmový a divadelní svět zasáhla smutná zpráva. Herečka Marta Rašlová zemřela, informaci o jejím odchodu potvrdil webu Pluska.sk člověk z jejího blízkého okolí. Pro mnoho diváků zůstane navždy spojená především s rolí půvabné Heleny ve filmu Holky z porcelánu, díky níž se nesmazatelně zapsala do paměti publika.
Česká komedie Holky z porcelánu patří k filmům, které se v televizi vracejí pravidelně a i po letech si nacházejí nové diváky. S lehkostí a humorem zachycuje každodenní starosti mladých žen pracujících ve velkoskladu porcelánu a pro mnoho lidí zůstává dodnes příjemnou připomínkou filmové tvorby 70. let.
Jaké osudy potkaly její hlavní herečky?
Pro Lenku Kořínkovou znamenal film výrazné zviditelnění a pomohl jí dostat se do širšího povědomí. Sama herečka se však na něj po letech dívá spíš kriticky a několikrát naznačila, že jí víc vzal, než dal. „Ten film mi v podstatě zničil život, české myšlení mě zařadilo do takové škatulky, ze které jsem už pak nevybředla. Kamkoli jsem přišla, koukali mi všichni na prsa,“ svěřila se kdysi v pořadu 13. komnata.
O Lence Kořínkové, která hrála Marušku, bylo slyšet i v dalších letech, ale ne vždy v souvislosti s hereckými úspěchy. Sedm let po vzniku filmu emigrovala do Austrálie a po návratu už na svou někdejší popularitu nenavázala. Veřejnost ji později spojovala spíš s osobními problémy a alkoholovými excesy.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Na zvířátkách a kytičkách vydělala miliony, dnes žije jako bezdomovkyně: Lenka Kořínková slaví sedmdesátiny
Zajímavý osud měl i představitel syna vedoucího skladu. Režisér do role obsadil Zdeňka Lovečka, tehdy známou postavu brněnské motorkářské scény. Později odešel do Spojených států, kde přijal jméno Steve Lichtag a začal se věnovat producentské práci. V showbyznysu se následně prosadil i jeho syn Thomas, který působil jako frontman kapely Airfare a později i ve skupině Deaf Heart.
Jelenu Šebestovou-Juklovou role ve filmu také výrazně zviditelnila a přinesla jí další příležitosti, dokonce i účast v americkém projektu Deník Anne Frankové. Ani v jejím případě ale úspěch netrval věčně a později se začala živit i četbou rozhlasových her.
Nejtragičtější osud postihl Evu Čeřovskou, představitelku Věry. Jen dva roky po natáčení zahynula při autonehodě v Hradci Králové, když cestovala do divadla na představení, v němž měla ten večer vystoupit.
Jak se z Heleny stala Dana
Dagmar Havlovou si režisér Juraj Herz nejprve vyhlédl podle studentské fotografie pro roli Heleny, budoucí maminky. Když ale rozpoznal její výrazný komediální talent, rozhodl se obsadit ji jinak a svěřil jí roli živelnější Dany. Kvůli této postavě si tehdy musela nechat zkrátit i obarvit své dlouhé vlasy. Pro mladou herečku šlo o vůbec první filmovou zkušenost, a navíc hned oceněnou — za výkon získala Malé zlaté slunce pro nejlepší herečku.
Film natočený téměř v rekordním tempu
Juraj Herz se k natáčení tohoto snímku nedostal jen z tvůrčí chuti. Na začátku normalizace měl zákaz filmovat a jednou z podmínek jeho návratu bylo natočení příběhu z dělnického prostředí. Holky z porcelánu tak pro něj byly cestou zpět k režii. Možná i proto celý film vznikl v mimořádně krátkém čase — za pouhé čtyři týdny. Na barrandovské poměry šlo tehdy o neobvykle rychlé tempo, protože podobné filmy se běžně natáčely celé měsíce.
I když dnes zní titul filmu naprosto nevinně, tehdejším cenzorům se vůbec nezamlouval. Původně se totiž uvažovalo o názvu Inventura u světlušek, protože spojení Holky z porcelánu považovali schvalovatelé za nevhodné. Výhrady ale neměli jen k názvu. Při posuzování filmu se rozčilovali i nad tím, že Herz podle nich vykreslil dělnickou mládež příliš provokativně. Vadila jim mimo jiné i replika „No co, hlavně že je zdravé“, která nakonec musela z filmu zmizet.