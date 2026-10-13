Tradiční zvyk skládat otrhaná zelená rajčata na okenní parapet je mezi pěstiteli rozšířený, avšak z odborného hlediska nevhodný. Sklizené plody totiž ke svému dozrávání sluneční paprsky nepotřebují, protože zásadním faktorem je pro ně stabilní teplota, sucho a přirozené zrací procesy.
Zelená rajčata na okno nepatří. Stačí jednoduchý trik a dozrají vám před očima
Podzimní ochlazení a první mrazíky dávají rajčatové sezoně definitivní sbohem. Na keřících přitom často zůstává spousta zelených plodů, které už na záhoně nestihnou dozrát. Než je ale odepíšete a pošlete na kompost, zkuste jim dát druhou šanci. I doma jim totiž můžete vytvořit ideální podmínky, aby postupně získaly svou typickou barvu i chuť.
Tradiční zvyk skládat otrhaná zelená rajčata na okenní parapet je mezi pěstiteli rozšířený, avšak z odborného hlediska nevhodný. Sklizené plody totiž ke svému dozrávání sluneční paprsky nepotřebují, protože zásadním faktorem je pro ně stabilní teplota, sucho a přirozené zrací procesy.
Na parapetu pak rajčata vyloženě trpí výraznými výkyvy, kdy je přes den přehřívá slunce, v noci od okenní tabule chladnou a hromadící se kondenzovaná vlhkost vytváří ideální podmínky pro vznik plísní. Místo šťavnaté úrody tak plody na okně spíše změknou nebo podlehnou zkáze.
Stejně nevhodné je i vrstvení rajčat do hlubokých mís, kde se plody mačkají a jediný poškozený kus dokáže zkazit celou nasbíranou úrodu. Mnohem lépe poslouží tmavší, suché místo s běžnou pokojovou teplotou.
Která rajčata má smysl zachraňovat
Před uložením je nezbytné provést pečlivou probírku, protože ne každé zelené rajče dokáže v domácím prostředí úspěšně zčervenat. Šanci na zdárné dozrání mají pouze plody, které dosáhly plné velikosti typické pro danou odrůdu, jsou pevné, zdravé a mají světle zelenou až bělavou barvu, případně už vykazují první nádech žlutého či růžového odstínu.
Tmavě zelené, malé a tvrdé kousky se naopak v teple spíše scvrknou nebo zkazí. Veškeré poškozené či nahnilé plody je nutné ihned vyřadit. Důležitou zásadou je rajčata před uskladněním nikdy nemýt vodou, ale pouze je očistit nasucho, neboť jakákoliv vlhkost na slupce zvyšuje riziko hniloby.
Kouzlo papírové krabice a etylenu
Nejosvědčenější a nejjednodušší způsob představuje uložení plodů do obyčejné papírové krabice nebo bedýnky. Rajčata se rozloží v jedné vrstvě tak, aby se vzájemně nedotýkala a nemačkala. K rajčatům se následně přidá zralé jablko, banán nebo již červené rajče.
Zralé ovoce totiž přirozeně vylučuje plyn etylen, který funguje jako stimulátor a výrazně urychluje dozrávání okolních plodů. Krabice by měla zůstat pouze lehce přiklopená, aby se v ní plyn držel, ale zároveň byl zajištěn přísun vzduchu. Zásadní chybou je použití igelitových sáčků, ve kterých se sráží vlhkost a rajčata v nich rychle plesniví.
Uloženou úrodu je třeba každé dva až tři dny kontrolovat, dozrálé plody odebírat ke konzumaci a jakkoliv změklé kusy okamžitě likvidovat. Pro uskladnění je ideální pokojová teplota, přičemž chlad pod 10 °C nebo uložení do lednice dozrávání zcela zastaví a zničí typickou chuť.
Metoda zavěšení celé rostliny
Pokud na podzim zůstane na keřích velké množství úrody a předpověď varuje před příchodem mrazů, osvědčila se metoda zavěšení celého keře. Celá rostlina se vytrhne i s kořeny nebo ustřihne těsně u země a zavěsí se kořeny vzhůru v garáži, sklepě či jiné chladnější místnosti, kde nemrzne. Plody zůstávají napojené na stoncích, dozrávají postupně a lze je průběžně sklízet čerstvé podle potřeby.
Zásahy na záhonu před příchodem mrazů
Dokud ještě venku nemrzne, můžete stávající rostliny podpořit ještě na záhonu. Odstraněním nových květů a drobných plůdků zamezíte zbytečnému plýtvání energií na formování plodů, které už do zimy nestihnou vyrůst. U tyčkových odrůd je vhodné zaštípnout růstový vrchol nad posledním patrem vyvinutých plodů, čímž se podpoří výživa již založené úrody.
V závěru sezony je rovněž nutné výrazně omezit zálivku, protože přemokřená půda způsobuje praskání plodů a podporuje šíření podzimních plísní.
Využití nezralých plodů v kuchyni
Drobná a tmavá rajčata, která již nemají předpoklady k dočervenání, nemusí nutně skončit v odpadu. Ačkoliv nejsou vhodná ke konzumaci za syrova, dají se výborně využít k tepelnému zpracování v kuchyni, například pro přípravu pikantních čatní, omáček nebo nakládaných zeleninových směsí.