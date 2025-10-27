Podzimní večery jsou ideální na to zpomalit a pustit si něco, co vás přenese do jiného světa. Ať už patříte mezi milovníky silných příběhů, fanoušky hororů nebo si jen chcete užít sváteční atmosféru, listopadová nabídka streamovacích novinek je bohatší než kdy dřív. Netflix sází na temné drama a velkolepé návraty, SkyShowtime přináší evropské seriálové premiéry a Disney+ rozehrává rodinnou pohodu i vánoční zázraky. Vybrali jsme ty nejzajímavější tituly, které by vám rozhodně neměly uniknout.
Frankenstein (Netflix)
Režisér Guillermo del Toro přebírá klasický román Frankenstein od Mary Shelley a přeměňuje jej v epickou goticko-sci-fi adaptaci. Hlavní postavou je výjimečný, ale i egocentrický vědec Viktor Frankenstein, který se rozhodne stvořit život z částí mrtvého těla — a tím spouští řetězec událostí, kde obětí i katem se stává tvůrce i stvoření. Film klade důraz nejen na hororové prvky, ale velmi silně na emocionální stránku, vztahy a psychiku postav.
Road to Arcadia (SkyShowtime)
Tento seriál original platformy SkyShowtime startuje 10. listopadu 2025 a přinese první tři epizody najednou, poté bude pokračovat týdně. Děj sleduje Pabla, muže, který v mírném městečku Arcadia na Kanárských ostrovech vede život v klidu — jako trenér místního mládežnického zápasnického týmu. Nikdo netuší, že má nebezpečnou minulost v Mexiku a že útěk za klidem přinesl cenu, kterou se nyní snaží zaplatit. Seriál kombinuje thrillerové prvky s dramatem rodinných vazeb a temného tajemství. Je to silná volba pro diváky, kteří mají rádi napětí, dramatické zvraty a prostředí mimo typickou hollywoodskou produkci.
Where the Sun Always Shines (SkyShowtime)
Švédská šestidílná dramedie, kterou vytvořil Felix Herngren známý svými komediálními a dramatickými seriály. Premiéra bude rovněž 10. listopadu 2025. Cesta do Arkádie vypráví příběh Pabla, který má všechno – klidný život, soudržnou komunitu a syna, kterého zbožňuje. Jako trenér kanárského mládežnického zápasnického týmu je v poklidném městečku Arkádia známý svou laskavostí a klidným chováním. Nikdo nezná pravdu o Pablově temné a nebezpečné minulosti. Kdysi žil na hraně v Mexiku, ale uprchl ze svého násilného života, aby ochránil svého syna Bruna. Stát se otcem pro něj všechno změnilo – ale útěk před starým životem měl svou cenu. Jeho žena, kterou opustil, mu nikdy neodpustila. Nyní je zpět, připravená zničit svět, který vybudoval. Jak se stará tajemství znovu vynořují a napětí vře, Pablo je nucen konfrontovat se svou minulostí. Dokáže ochránit svého syna a udržet si ráj, který vytvořil, nebo jeho dřívější život zničí vše, co miluje?
Na Vánoce doma s Jonas Brothers (Disney+)
Rodinná vánoční komedie/ muzikál, s účastí hvězd – bratrů hudební skupiny Jonas Brothers, vyjde na Disney+ 14. listopadu 2025. Film nabízí lehký, zábavný obsah ideální pro sledování s celou rodinou: Jonasové se vrací ke kořenům v příběhu, který kombinuje hudbu, humor, vánoční atmosféru a rodinné hodnoty. Pokud hledáte něco pohodového na večer, je to slušná volba.
Protokol Sněhová koule (Disney+)
Animovaná vánoční speciální epizoda – pokračování populární série „Prep & Landing“. Premiéra je naplánována na 27. listopadu 2025 na Disney Channel a 28. listopadu na Disney+. Příběh se vrací k elfovi Wayneovi a jeho partnerovi Lannymu, když se ocitají v misi Severního pólu, která se zvrtne v chaos a připomene, že i v elfské organizaci plné výplní a výjimečných úkolů se může stát chyba — a že skutečným poselstvím Vánoc je připravenost, týmový duch a nečekané přátelství. Perfektní volba pro děti nebo rodinný večer.
Heweliusz (Netflix)
Tento polský sedmidílný minisériál se zabývá tragédií trajektu MS Jan Heweliusz, který v lednu 1993 ztroskotal poblíž Rujány. Hlavní postavy se potýkají s následky katastrofy — jak osobními, tak veřejnými — a tvůrci si kladou za cíl odhalit, co vedlo k tomu, že „polský Titanic“ dosud nese své tajemství. Premiéra je oznámena na 5. listopadu 2025.
The Bad Guys: Breaking In (Netflix)
Animovaný spin-off populárního filmu „Bad Guys“. Série sleduje gang zločinců-zvířat, kteří se tentokrát vydávají za vyšetřovatelský tým, aby vyřešili vlastní minulost a pomohli v případech, které nedají pokoj. Premiérově už 6. listopadu 2025 na Netflixu.
In Your Dreams (Netflix)
Animovaný film, který zaznamenává premiéru na Netflixu v polovině listopadu, a to 14. 11. 2025 – vypráví o světě snů a skutečnosti, kde hlavní hrdina vstoupí do vlastních snů, aby zachránil někoho blízkého, a musí čelit doslova svému vnitřnímu démonovi.
Landman (SkyShowtime)
Očekávaný dramatický seriál produkovaný autorem Taylor Sheridan (známý z např. „Sicario“) s hercem Billy Bob Thornton v hlavní roli. Příběh sledování života a byznysu „zemního“ barona – komplikace, mocenské boje, rodinné vztahy i osobní rozpad. Na platformě SkyShowtime od 20. listopadu 2025.