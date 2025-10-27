27. 10. Šarlota
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Zapomeňte na spánek! Listopad přináší filmové pecky a seriály, které vás pohltí od první minuty

Listopadové premiéry na streamovacích platformách
Listopadové premiéry na streamovacích platformáchFoto: Profimedia.cz
Listopadové premiéry na streamovacích platformách
Listopadové premiéry na streamovacích platformáchFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Listopad bude přát filmovým maratonům. Streamovací platformy chystají porci napětí, romantiky i humoru, která vás spolehlivě udrží doma pod dekou. Od temných thrillerů přes oscarové drama až po vánoční pohádky – letošní listopad má jediný problém: nebudete vědět, čím začít.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Podzimní večery jsou ideální na to zpomalit a pustit si něco, co vás přenese do jiného světa. Ať už patříte mezi milovníky silných příběhů, fanoušky hororů nebo si jen chcete užít sváteční atmosféru, listopadová nabídka streamovacích novinek je bohatší než kdy dřív. Netflix sází na temné drama a velkolepé návraty, SkyShowtime přináší evropské seriálové premiéry a Disney+ rozehrává rodinnou pohodu i vánoční zázraky. Vybrali jsme ty nejzajímavější tituly, které by vám rozhodně neměly uniknout.

Předchozí
123459
Pokračovat

Frankenstein (Netflix)

Režisér Guillermo del Toro přebírá klasický román Frankenstein od Mary Shelley a přeměňuje jej v epickou goticko-sci-fi adaptaci. Hlavní postavou je výjimečný, ale i egocentrický vědec Viktor Frankenstein, který se rozhodne stvořit život z částí mrtvého těla — a tím spouští řetězec událostí, kde obětí i katem se stává tvůrce i stvoření. Film klade důraz nejen na hororové prvky, ale velmi silně na emocionální stránku, vztahy a psychiku postav.

Reklama
Reklama

Zdroj: filmtoro.cz, Neflix, Sky Show Time, Disney+

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama