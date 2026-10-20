Trvanlivost celé úrody ovlivňuje už samotný způsob sběru. Nejlepší je počkat, až zralé ořechy spadnou ze stromu přirozeně. Pokud chcete sklizeň urychlit, můžete větvemi jemně zatřást nebo si pomoci dlouhou tyčí s hákem. Vyhněte se však prudkému a násilnému otřásání stromem, které může poškodit větve a uvolnit i nedozrálé plody.
Zapomeňte na mrazák. Jednoduchá finta uchová vlašské ořechy křupavé a čerstvé až do další sklizně
Vlašské ořechy patří k podzimu stejně neodmyslitelně jako k Vánocům, kdy se jejich sladká jádra stávají základem mnoha druhů cukroví. Aby vám úroda vydržela co nejdéle čerstvá a křupavá a nestala se hostinou pro nezvané hosty, nestačí ji jen posbírat a uložit. Mrazák přitom není jedinou možností. Existují i další osvědčené způsoby, díky kterým si zachovají svou chuť a kvalitu až do další sklizně.
Trvanlivost celé úrody ovlivňuje už samotný způsob sběru. Nejlepší je počkat, až zralé ořechy spadnou ze stromu přirozeně. Pokud chcete sklizeň urychlit, můžete větvemi jemně zatřást nebo si pomoci dlouhou tyčí s hákem. Vyhněte se však prudkému a násilnému otřásání stromem, které může poškodit větve a uvolnit i nedozrálé plody.
Zralý ořech poznáte podle toho, že se snadno uvolňuje ze zeleného obalu. Skořápka bývá světle až tmavě hnědá, zatímco načervenalé zbarvení může značit, že plod ještě není dostatečně zralý. Pro dlouhodobé skladování vybírejte především ořechy s neporušenou skořápkou. Poškozené, plesnivé nebo jinak podezřelé kusy raději vyřaďte, protože mohou být znehodnocené a nevhodné ke konzumaci.
Důkladné mytí a trpělivost při sušení
Než ořechy uložíte, musíte je důkladně očistit od nečistot a zbavit vlhkosti, která je hlavním spouštěčem plísní. Zelenou slupku odstraňujte vždy v rukavicích a ve starším oblečení, protože obsažené šťávy silně a trvale barví. Plody následně operte ve velké míse s vodou nebo pod tekoucím proudem, čímž smyjete zbytky nečistot i organických šťáv.
Po omytí přichází na řadu sušení, které vyžaduje dostatek času a hlavně trpělivosti. Ořechy rozložte v jedné vrstvě na čisté plechy nebo sušicí sítě a umístěte je na stinné a dobře větrané místo, například na krytou verandu, do vzdušného sklepa či na půdu. Na přímé slunce je nikdy nedávejte, jelikož příliš vysoké teplo plody znehodnocuje.
Skladování ve skořápce a šok mrazem
Celé ořechy ve skořápce si uchovávají čerstvost a přirozenou ochranu nejlépe. Před jejich konečným uložením se však vyplatí uplatnit jednoduchý preventivní trik proti škůdcům. Usušené ořechy vložte na dva dny do mrazáku, čímž spolehlivě zlikvidujete drobné brouky i jejich případná vajíčka.
Po vyjmutí z mrazáku nechte ořechy volně prosušit a přemístěte je do chladné, suché a tmavé místnosti, jako je větraná spíž či sklep. Vzduch v místnosti by neměl přesáhnout teplotu 20 °C a relativní vlhkost 65 %. Celé ořechy vyžadují neustálou cirkulaci vzduchu, proto je ukládejte do prodyšných obalů. I při dodržení všech podmínek zásoby alespoň jednou měsíčně zkontrolujte a případné zkažené kusy ihned vyřaďte.
Kouzlo suchého zavařování
Ačkoli je mrazení vyloupaných jader častou první volbou, ledové prostředí ořechy postupně připravuje o jejich typické aroma i jemnou chuť, což je škoda zejména při pečení. Skvělou alternativou pro vyloupaná jádra je takzvané suché zavařování, které udrží ořechy v perfektním stavu po celý rok.
Čistá a suchá jádra natlačte do zavařovacích sklenic bez přidání jakékoli vody či nálevu. Sklenice pevně uzavřete a sterilujte v páře nebo v parní troubě při 80 °C po dobu několika minut, dokud se víčko nepřichytne.
Pokud chcete mít jistotu, že jádra během roku nezatuchnou a nezhořknou, přidejte do sklenice k ořechům jeden bobkový list, který je udrží čerstvá a křehká. Vyloupaná jádra můžete také zalít medem, který působí jako přírodní konzervant, nebo je pro kratší spotřebu do dvou měsíců uchovat v uzavřených skleněných dózách.