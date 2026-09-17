Martina Fischerová si podnik otevřela tak trochu na truc svému otci. S tím se totiž nestýká a prakticky se nevídají. Přesto podle Martiny její otec tvrdí, že nic nedokáže. „Tak jsem si otevřela hospodu, abych dokázala, že nejsem úplně k ho*nu,“ vypráví Martina.
Hospodu otevřela z trucu. Pohlreich jídlo ztrhal, před jednou věcí ale smeknul
Další zastávkou na cestě za nápravou české gastronomie bude pro šéfa Zdeňka Pohlreicha restaurace Hamrovka v Dobřívě na Rokycansku. O přežití podniku tu bojují hned tři generace žen. Co je přivedlo k podnikání, jak se jim daří a co jim šéf poradí? A lze vůbec zachránit vesnickou hospodu v době, kdy tento typ podniku v Česku pomalu mizí?
Jedno jídlo horší než druhé
Teď má možnost ukázat, že se dokáže postavit na vlastní nohy. Jenže první setkání se šéfem pro ni nebude vůbec jednoduché. Zdeněk Pohlreich si při první ochutnávce objedná hned několik jídel – bramborák s trhaným masem, knedlíčkovou polévku, steak z krkovičky, hamburger a tagliatelle. Na stůl navíc dorazí pizza. Verdikt je zdrcující.
„Polévka je studená, přesolená, trhané maso je bez myšlenky. Spojení se cmundou a křenem je bez chuti, kterou korunuje syrová cibule. Hamburger je bez chuti, vypadá, jako by do toho někdo plivnul. Pizza navíc je úplná bledule bez chuti. Zdá se mi, že se tu chuťově nic neděje. Tady vidíš, co všechno je blbě,“ shrne šéf svůj první dojem.
Rodina pomáhá zadarmo. Výsledek ale nestačí
„Proč lidi vaří takové věci?“ ptá se řečnicky a následně se Martiny zeptá, proč si ho vlastně do restaurace pozvala. V kuchyni pak šéf zjišťuje, že chod restaurace stojí z velké části na rodině. Martině pomáhá maminka i babička, prakticky bez nároku na odměnu.
Ani jejich nasazení ale podle Pohlreicha nedokáže zakrýt zásadní problémy v kuchyni. „Tohle není jídlo ani pro psa,“ kritizuje před týmem trhané maso. A nešetří ani další pokrmy. „Kuchyně, kde pracuje čtyři pět lidí, a oni nejsou schopni vydat jediné jídlo,“ říká bez servítků.
Přicházejí slzy i odhodlání
Tvrdá kritika se pochopitelně neobejde bez emocí, atmosféra v podniku vyloženě houstne. Ale Martina se nakonec k celé situaci postaví odhodlaně. „Musím se hecnout a dát to,“ říká.
Přísný šéf přitom během kontroly objeví i něco, co může pochválit. V kuchyni má Martina skvěle čisto. A od Pohlreicha je to vzhledem k jeho nárokům skutečně velká pochvala.
Má Hamrovka vůbec šanci?
Ani při loučení však šéf neskrývá pochybnosti o budoucnosti podniku. „Vůbec netuším, jestli má tohle naději na revitalizaci. Jestli by se na to mělo vsázet, držel bych se peněženky jako klíště,“ říká. Hamrovku tak čeká zásadní zkouška. Dokáže tým podniku využít rady zkušeného šéfa a podaří se třem generacím žen vesnickou hospodu zachránit?