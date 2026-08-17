Takové kolegy byste v kanceláři potkat nejspíš nechtěli. Správkyně britské přírodní rezervace Eilish Rothney se vrátila z dovolené a zjistila, že její kancelář během její nepřítomnosti obsadily tisíce nezvaných nájemníků. Vosy si přímo v kanceláři vybudovaly obrovské hnízdo mezi šanony a rozhodně se nechystají odejít. Eilish tak z nich udělal svým způsobem své nové kolegy.
Vrátila se z dovolené a nestačila se divit. Kancelář jí mezitím obsadily tisíce vos
Po návratu z dovolené ji čekalo v kanceláři překvapení, které by většinu lidí okamžitě vyhnalo ven. Mezi šanony si totiž tisíce vos vybudovaly obří hnízdo. Správkyně rezervace je ale nevyhnala – naopak se rozhodla s nimi prostor dál sdílet.
Takové kolegy byste v kanceláři potkat nejspíš nechtěli. Správkyně britské přírodní rezervace Eilish Rothney se vrátila z dovolené a zjistila, že její kancelář během její nepřítomnosti obsadily tisíce nezvaných nájemníků. Vosy si přímo v kanceláři vybudovaly obrovské hnízdo mezi šanony a rozhodně se nechystají odejít. Eilish tak z nich udělal svým způsobem své nové kolegy.
Eilish pracuje pro organizaci Norfolk Wildlife Trust v přírodní rezervaci Trinity Broads. Protože během léta tráví většinu času venku při ochraně přírody a průzkumech, měly vosy na stavbu svého nového domova dostatek klidu a času. „Začaly stavět, když jsem byla na dovolené. Bydlí tady už nejméně měsíc,“ vysvětluje s úsměvem Eilish. Hmyz se do místnosti dostává otvorem v rámu dveří a hnízdo podle ní stále rozšiřuje. Materiál na jeho stavbu vosy získávají ze dřeva v okolí.
Eilish se ale svých nových „kolegů“ překvapivě nezbavuje ani se jich nebojí. Do kanceláře dokonce občas vstoupí a pracuje tam. „Tolerují, když otevřu dveře, vejdu dovnitř a něco udělám. Snažím se je nerušit,“ říká. Celou bizarní situaci bere s humorem. „Práce pro organizaci na ochranu přírody obvykle znamená chránit divoká zvířata. Tento týden to znamenalo vyjednávat s divokým hmyzem o kancelářském prostoru,“ vtipkuje.
„Bez dovolení se mi nastěhovali noví kolegové, úplně přeskočili přijímací řízení a ignorovali pravidla sdílení pracovních stolů. Docházku a pracovní nasazení jim ale vytknout nemůžu,“ dodává s nadhledem. Její kolega Robert Morgan to vidí podobně. Navzdory četným nepříjemným setkáním s vosami má rád jejich nekompromisní povahu. „Vosí bodnutí je při práci v ochraně přírody pracovním rizikem. Výsledkem je 22 bodnutí bolestivě zaznamenaných v knize úrazů,“ řekl.
Vosy mají podle Eilish navíc jednu velkou výhodu – pomáhají likvidovat hmyz požírající listy. „Jinak by naše stromy mohly být úplně holé,“ vysvětluje. Norfolk Wildlife Trust proto připomíná, že navzdory své špatné pověsti jsou vosy důležitou součástí zdravého ekosystému. Pokud si někde postaví hnízdo, organizace doporučuje poradit se s odborníkem a nepokoušet se ho bezhlavě likvidovat. Některé druhy mohou být vzácné a zásah do hnízda může být také nebezpečný.