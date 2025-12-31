Vesmírný kůň na obloze: Symbolická podívaná nad Havají uchvátila astronomy.

S blížícím se Rokem koně podle čínského lunárního kalendáře nabídla noční obloha nad Havají mimořádně symbolickou podívanou. Na snímku pořízeném v souhvězdí Orion se vedle sebe objevují dvě známé mlhoviny – Koňská hlava a Mlhovina Plamínek. Společně vytvářejí obraz, který nápadně připomíná siluetu kosmického koně, jako by se vesmír sám symbolicky hlásil k nadcházejícímu roku.
Vesmírný kůň nad Havají. Mlhoviny v Orionu vytvořily symbolický obraz Roku koně
Noční obloha nad Havají nabídla výjimečný pohled do hlubokého vesmíru. V souhvězdí Orion se na jednom snímku setkaly Koňská hlava a Mlhovina Plamínek a společně vytvořily tvar připomínající kosmického koně. Fotografii pořídil astronom z vrcholu Mauna Kea, jednoho z nejlepších míst na světě pro pozorování hvězd.
Fotografie vznikla na vrcholu Mauna Kea na ostrově Havaj, jednom z nejlepších míst na světě pro astronomická pozorování. Koňská hlava, temná mlhovina z chladného prachu a plynu, se nachází přibližně 1 375 světelných let od Země a je součástí rozsáhlé oblasti hvězdotvorby v Orionu. Výsledný snímek není dílem jediné expozice – vznikl složením několika dlouhých záběrů, které byly pečlivě upraveny tak, aby vynikly jemné struktury mlhovin i kontrasty mezi temnými a zářícími oblastmi.
Výjimečnost Mauna Key nespočívá jen v její poloze uprostřed Tichého oceánu. Pokud se totiž měří od dna oceánu až po vrchol, dosahuje tato hora výšky zhruba 10 200 metrů, čímž podle tohoto měřítka převyšuje i Mount Everest. Vysoká nadmořská výška, mimořádně suchý vzduch a minimální světelné znečištění z ní dělají ideální místo pro sledování hlubokého vesmíru. Právě díky těmto podmínkám zde sídlí řada špičkových observatoří a Mauna Kea patří k absolutní světové špičce astronomických lokalit.
Zajímavostí je, že navzdory tropické poloze Havaje zde může během zimních měsíců napadnout sníh. Kontrast zasněženého vrcholu s hvězdnou oblohou plnou mlhovin jen podtrhuje jedinečnost místa, odkud snímek vznikl. Spojení přírodního extrému na Zemi a vzdálených objektů hlubokého vesmíru tak vytvořilo obraz, který je nejen vědecky cenný, ale i vizuálně silný – a symbolicky dokonale ladí s příchodem Roku koně.