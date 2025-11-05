Venčení v lijáku? Tenhle trik změní i největšího psího lenocha v nadšeného průzkumníka

Základem je přizpůsobit se okolnostem. Pokud váš pes nerad mokne, netrapte ho dlouhými procházkami v lijáku. Kratší, ale častější venčení může být stejně přínosné. Důležitá je pravidelnost. Pejsci mají rádi rutinu a jistotu, že se ven půjde, i když kapky bubnují do parapetu. Mnozí čtyřnozí parťáci navíc potřebují jen chvíli na to, aby se přizpůsobili. Když zjistí, že je po dešti čeká teplý pelíšek a odměna, začnou se na vycházky těšit.
„Mnoho psů si na chlad a vlhko časem zvykne, pokud s nimi majitel jedná s klidem a jistotou,“ vysvětluje Zuzana Sequensová, odbornice na výcvik a chování psů z e-shopu Spokojený pes. „Důležité je, aby pes cítil, že venčení je přirozená součást dne, nikoli něco, čeho se má obávat. Jakmile se majitel sám přestane stresovat z počasí, pes to vycítí a reaguje pozitivněji.“
Velkou roli hraje také správné vybavení. Stejně jako my saháme po pláštěnce a teplých botách, i pes ocení ochranu před zimou a vlhkem. Krátkosrstá plemena, starší psi nebo jedinci, kteří nemají podsadu, často potřebují funkční obleček.
Procházky však nemusí být jen nutnou povinností. Zkuste do nich vnést trochu kreativity a zábavy. Měňte trasy, hledejte nová místa, trénujte aportování nebo hledejte s pejskem ukryté pamlsky. Nové podněty udržují psa v psychické pohodě a pomáhají mu zvládat stres. Pokud má váš čtyřnohý parťák psího kamaráda, domluvte společnou vycházku. Psi se navzájem motivují a pohyb je pro ně přirozenějším zážitkem než osamělé venčení. Jestliže však v okolí nikdo takový není, může se do hry zapojit páníček. Pejsci hru milují a ve výsledku jim nezáleží na tom, jestli honí člověka nebo jiného čtyřnohého chlupáče.
Po návratu domů dopřejte psovi chvilku komfortu. Osušte mu srst, zkontrolujte tlapky a případně je ošetřete balzámem, který pomáhá při jejich regeneraci. Malá odměna nebo pohlazení posílí pozitivní dojem z procházky. Díky tomu si pejsek brzy spojí chladné počasí i s něčím příjemným.
Když se nechce ven: zábava a trénink doma
A co dělat, když počasí opravdu nepřeje? I doma se dá s pejskem skvěle cvičit a hrát. Krátké tréninky, učení nových povelů, čichací hry nebo interaktivní hračky dokážou psa zabavit a zároveň unavit. Stačí pár minut denně a váš mazlíček bude spokojený. Vhodné jsou i balanční aktivity, které posilují svaly a koordinaci. Hry v interiéru jsou výborným doplňkem pro dny, kdy se ven opravdu nechce. Navíc často posílí i vztah mezi psem a majitelem.
„Pohyb není jen o běhání venku. Každá aktivita, která psa mentálně stimuluje, má pro něj obrovský význam,“ dodává Sequensová. „Učení nových triků nebo jen krátké společné hraní doma posiluje vzájemnou důvěru a snižuje frustraci z nedostatku pohybu.“
Obecně však platí, že pohyb v sychravém počasí nemusí být utrpením. Stačí trocha trpělivosti, správné vybavení a pozitivní přístup. Každý krok venku je investicí do zdraví a spokojenosti vašeho psa a vás samotných. Protože spokojený pes znamená spokojeného majitele. A možná zjistíte, že i déšť a první sníh mají své kouzlo, když ho sdílíte s někým, kdo vás vždy vítá s radostným vrtěním ocasu.
