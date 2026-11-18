Hlasitý smích, vášnivé debaty, flirtování, zpěv, ale také pořádná hospodská rvačka. Jiří Mádl si tentokrát vzal jako inspiraci slavnou Hospodskou rvačku Josefa Lady a přenesl ji do současnosti. K poetice českého malíře navíc přidal filmovou nadsázku ve stylu amerického režiséra Quentina Tarantina.
Vánoční reklamu Jiřího Mádla v televizi neuvidíte. Skrývá přitom důležité poselství
Loni před Vánoci dojímal a nabádal lidi, aby se na chvíli zastavili, letos se rozhodl vyprovokovat je k něčemu jinému. Herec a režisér Jiří Mádl natočil pro Rodinný pivovar Bernard reklamu, v níž oživil atmosféru tradiční české hospody. Jeho počin ale narazil. Tři největší tuzemské televizní skupiny podle vyjádření pivovaru odmítly spot odvysílat.
Přestože se v pětačtyřicetivteřinovém spotu neustále něco děje, jeden detail nenápadně vyčnívá. Nikdo z přítomných se nedívá do mobilního telefonu. „Hospoda je největší scéna, jakou Česko má. Během jediného večera se tam odehraje spousta malých příběhů. Lidé se baví, hádají, smějí, každý prožívá něco jiného. Chtěl jsem, aby měl divák chuť se k nim přidat. A aby si všiml, že tam nikdo nesedí s telefonem," uvedl Mádl.
Právě některé výjevy z hospodského života se podle pivovaru staly důvodem, proč se reklama na televizních obrazovkách neobjeví. Oficiální písemné zdůvodnění však pivovar od televizních společností neobdržel. „Kdo spot uvidí, ať sám posoudí, jestli jsou v něm nevhodné scény,“ uvedl spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard.
Když si lidé přestávají rozumět
Za provokativním zpracováním se přitom skrývá mnohem hlubší myšlenka. Tvůrci chtěli upozornit na to, jak se ze života postupně vytrácejí příležitosti k přirozenému setkávání a jak snadné je uzavřít se do vlastního světa. „Když se lidi přestanou potkávat, přestanou si i rozumět. Náš spot je také poselstvím,“ vysvětlil Stanislav Bernard.
Že tradiční české hospody neztrácejí pouze zákazníky, ale také svou společenskou roli, naznačuje průzkum agentury NMS Market Research. Podle něj 71 procent Čechů vnímá úbytek klasických hospod a 69 procent přikládá osobnímu rozhovoru v hospodě větší hodnotu než komunikaci na sociálních sítích. Za posledních pět let navíc v Česku zanikly přibližně čtyři tisíce hospod a restaurací.
Loni Mádl před Vánoci dojímal
Není to poprvé, co se Jiří Mádl ve spolupráci s pivovarem rozhodl otevřít společenské téma. Už loni v listopadu představil devadesátivteřinový mikrofilm s názvem Hlavně klid, v němž se zaměřil na předvánoční stres a honbu za dokonalostí.
Namísto velkolepých svátečních výjevů zachytil drobné okamžiky rodinného soužití, vzájemné pochopení a toleranci. Dokonce ani samotné pivo se v reklamě neobjevilo. „Chceme lidem dopřát chvilku klidu. Nic nám neuteče, když si dáme pauzu. Spíše naopak k nám spousta věcí přijde,“ vysvětloval tehdy Stanislav Bernard.