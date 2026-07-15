Začátkem devadesátých let zachvátil Bratislavu strach. Neznámý pachatel se v noci dostával okny do přízemních bytů, kde napadal především osamělé ženy. Útoky byly mimořádně brutální a pokračovaly sexuálním zneužíváním jejich těl. Policie měla jen minimum stop a dlouho netušila, koho hledá. Klíčem k vyřešení případu se nakonec stala tehdy téměř neznámá metoda – analýza DNA.
V noci lezl ženám do bytů a zneužíval jejich těla. Ponožkového vraha nakonec zradila DNA
Bratislavu na začátku devadesátých let ochromil strach z vraha, který v noci vnikal do přízemních bytů a brutálně napadal osamělé ženy. Případ Ondreje Riga, známého jako Ponožkový vrah, nakonec pomohla vyřešit průlomová analýza DNA. Novou sérii uvede Oneplay v premiéře od pátku 17. července.
Příběh sériového vraha Ondreje Riga a průkopnické spolupráce kriminalistů se slovenskými genetiky nyní připomene také nová série. Platforma Oneplay ji v premiéře uvede od pátku 17. července.
Vrah, který si navlékal ponožky místo rukavic
Rigo, kterému se později začalo přezdívat Ponožkový vrah, zavraždil v letech 1990 až 1992 devět lidí v Německu, Nizozemsku a na Slovensku. Další žena jeho útok přežila. Přezdívku získal podle ponožek, které si navlékal na ruce, aby na místě činu nezanechal otisky prstů.
Jeho první známé vraždy se odehrály v zahraničí. Do přízemních bytů se dostával pootevřenými okny a své oběti napadal ve spánku tupými předměty. Z míst někdy odnášel drobnosti, šperky nebo peníze, jindy po sobě zanechal cigaretové nedopalky, mince či části oblečení. Právě zdánlivě bezvýznamné předměty později pomohly jednotlivé případy propojit.
Nizozemské mince odhalily zahraniční stopu
V říjnu 1990 udeřil také v Bratislavě. V domově důchodců byla nalezena zavražděná osmaosmdesátiletá Terezia Revészová. Z pokoje zmizely peníze a náboženské předměty, pod oknem však vyšetřovatelé objevili nizozemské mince a nedopalky cigaret. Tehdy ještě netušili, že tyto stopy souvisejí s několika vraždami spáchanými v jiných evropských zemích.
Následovaly další útoky. V lednu 1991 Rigo v jednom z bratislavských bytů zavraždil ženu i jejího třináctiletého syna. Jen o několik dní později se pokusil zabít jednadvacetiletou Janu, která se mu však dokázala ubránit. Násada od motyky, kterou ji napadl, se při úderu zlomila a mladá žena využila svých zkušeností s karate. Rigo nakonec utekl.
Jediná přeživší se vrahovi dokázala ubránit
Přeživší poskytla policii popis útočníka a stala se jediným přímým svědkem jeho řádění. Ani to ale k okamžitému dopadení nestačilo. Pachatel si po nezdařeném útoku dal několik měsíců pauzu a při výběru dalších obětí byl opatrnější.
GALERIE: Z nové dokumentární série a Oneplay Originálu Případ Rigo: Ponožkový vrah:
Vyšetřovatelé postupně zjistili, že jednotlivé vraždy spojuje stejný způsob provedení. Pachatel si vybíral přízemní byty, dovnitř lezl oknem a útočil převážně v noci. Na místech se navíc opakovaly stopy bot s neobvyklou podrážkou. Kriminalisté vypátrali, že podobná obuv se rozdávala v německých uprchlických táborech, v jednom z nichž se Rigo skutečně pohyboval.
Průlom přinesla nová metoda analýzy DNA
Zásadní důkaz však přinesl biologický materiál nalezený na tělech obětí a cigaretových nedopalcích. Slovenští odborníci tehdy začínali pracovat s genetickým profilováním, které bylo v tamní kriminalistice naprostou novinkou. DNA z jednotlivých míst činů ukázala, že za útoky stojí tentýž člověk.
Nové metodě ale zpočátku nevěřili ani všichni policisté a právníci. Rigo byl v jednu chvíli zadržen poté, co si ho někdo všiml při nakukování do oken, kvůli pochybnostem o průkaznosti genetické analýzy však znovu vyšel na svobodu.
Bez ponožek se vrátil domů po poslední vraždě
Poslední vraždu spáchal 4. března 1992. Jeho přítelkyně si následně všimla, že se domů vrátil bez ponožek, a své podezření sdělila s policií. Kriminalisté Riga zadrželi v bratislavském hotelu Carlton, kde pracoval jako šatnář. Na oblečení měl stopy krve a v jeho skříňce byly nalezeny předměty patřící zavražděným ženám.
Rigo vinu odmítal a přicházel s nepravděpodobnými vysvětleními. Tvrdil například, že krev na jeho oblečení je sirup a šperky získal od žen z nočních podniků. Nepřiznal se ani během soudního procesu, který začal v listopadu 1994. Jeho obhajoba se snažila zpochybnit především spolehlivost analýzy DNA.
Doživotí bez přiznání a lítosti
Soud ho přesto uznal vinným a poslal na doživotí do vězení. Stal se prvním slovenským pachatelem usvědčeným s významnou pomocí genetického profilování. Případ zároveň ukázal, jak důležité je sdílení informací mezi policejními sbory různých zemí. Němečtí, nizozemští a slovenští vyšetřovatelé totiž zpočátku pracovali odděleně a souvislost mezi vraždami neviděli.
Ondrej Rigo strávil zbytek života ve věznicích s nejpřísnějším stupněm ostrahy. Ke svým činům se nikdy nepřiznal. Zemřel 13. června 2022 ve věku 66 let.
Případ změnil kriminalistiku i život v přízemních bytech
Jeho vraždy ovlivnily nejen kriminalistiku, ale také každodenní život na Slovensku. Obyvatelé přízemních bytů začali ve velkém instalovat mříže, lépe zabezpečovat okna a měnit své večerní návyky. Případ Ponožkového vraha dodnes připomíná dobu, kdy se moderní forenzní věda teprve rodila – a kdy jediný genetický profil pomohl zastavit pachatele, kterého běžné vyšetřovací postupy dlouho nedokázaly odhalit.