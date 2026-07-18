„Colours of Benátky,“ glosoval s humorem hudebník Jan Pokáč Pokorný situaci, která v sobotu panovala v areálu ostravských Dolních Vítkovic. Na videu, které zveřejnil, zachytil vodou zalité komunikace v zázemí festivalu Colours of Ostrava. Auto místy projíždí souvislou vrstvou vody a záběry dávají tušit, že déšť pořadatelům ani účinkujícím závěr letošního ročníku rozhodně neusnadňuje.
Už plujem, Ostravo! Pokáč ukázal zatopené Colours, areál se po lijácích změnil v jednu velkou louži
Déšť proměnil část areálu Colours of Ostrava v pořádnou vodní překážku. Hudebník Pokáč situaci s humorem překřtil na „Colours of Benátky“ a natočil záběry z Dolních Vítkovic, kde se auta prodírala zaplavenými cestami. Počasí přitom festival potrápilo už v pátek a zasáhlo i do programu.
Počasí přitom festival trápí už několik dní. Páteční večerní bouřka, doprovázená silným deštěm a větrem, si vyžádala přerušení programu na venkovních scénách. Koncert Malkita Singha byl nakonec zrušen, další vystoupení se posouvala a koncert Delly pořadatelé přesunuli na sobotu. Organizátoři v sobotu uvedli, že vývoj počasí nadále sledují, a návštěvníkům doporučili, aby si s sebou vzali pláštěnky a do areálu vyrazili ideálně v holínkách nebo gumácích.
Ani během sobotního odpoledne se přitom Ostrava deště úplně nezbavila. Aktuální meteorologická data pro město uvádějí déšť a teplotu kolem 23 stupňů, během dne se počítá s občasnými přeháňkami.
Festival ale zatím pokračuje a poslední den má před sebou ještě několik velkých koncertů. Na hlavní Česká spořitelna Stage má ve 20:35 nastoupit Lorde a ve 23:15 Teddy Swims. Večer vystoupí také Peaches, po půlnoci pak mají program uzavřít mimo jiné Alison Wonderland a NobodyListen společným setem. Kvůli pátečnímu počasí navíc dostala náhradní sobotní termín Della, která dnes koncert skutečně odehrála.
S rozmary počasí se přitom Colours of Ostrava nepotýká poprvé. Už při jednom z dřívějších ročníků museli pořadatelé kvůli prudkému dešti a větru zhruba na hodinu přerušit program a z bezpečnostních důvodů vypnout elektřinu na otevřených pódiích. Deštivě se do historie festivalu zapsal také ročník 2016, kdy návštěvníky provázelo špatné počasí a déšť, přesto se tehdy například první den podařilo odehrát bez rušení koncertů.
Letošní návštěvníci zřejmě budou na poslední den Colours vzpomínat nejen kvůli hudebním hvězdám, ale také kvůli pořádné dávce vody. A Pokáčův ironický název „Colours of Benátky“ tentokrát rozhodně nepůsobí úplně mimo realitu.
2009: Tragédie na slovenské Pohodě
Jak nebezpečné může být prudké zhoršení počasí během velkého hudebního festivalu, ukázala tragédie, která se odehrála 18. července 2009 na slovenské Pohodě v Trenčíně. Během bouřky a silného větru se zřítil velký stan, pod kterým se nacházeli návštěvníci festivalu. Na místě zemřel devětadvacetiletý muž a desítky dalších lidí utrpěly zranění. Pořadatelé po neštěstí další program festivalu zrušili. Tragédie měla později ještě jednu smutnou dohru – v říjnu téhož roku zemřela na následky vážných zranění také devatenáctiletá dívka, čímž počet obětí vzrostl na dvě.