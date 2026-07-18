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Už plujem, Ostravo! Pokáč ukázal zatopené Colours, areál se po lijácích změnil v jednu velkou louži

Jan Pokáč Pokorný
Colours of Ostrava 2026
Colours of Ostrava 2026
Colours of Ostrava 2026
Colours of Ostrava 2026
Zobrazit
18 fotografií
Vydatný déšť zkomplikoval průběh Colours of Ostrava a část areálu v Dolních Vítkovicích zaplavila voda, jak na svém videu zachytil hudebník Pokáč. |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Déšť proměnil část areálu Colours of Ostrava v pořádnou vodní překážku. Hudebník Pokáč situaci s humorem překřtil na „Colours of Benátky“ a natočil záběry z Dolních Vítkovic, kde se auta prodírala zaplavenými cestami. Počasí přitom festival potrápilo už v pátek a zasáhlo i do programu.

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„Colours of Benátky,“ glosoval s humorem hudebník Jan Pokáč Pokorný situaci, která v sobotu panovala v areálu ostravských Dolních Vítkovic. Na videu, které zveřejnil, zachytil vodou zalité komunikace v zázemí festivalu Colours of Ostrava. Auto místy projíždí souvislou vrstvou vody a záběry dávají tušit, že déšť pořadatelům ani účinkujícím závěr letošního ročníku rozhodně neusnadňuje.

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Počasí přitom festival trápí už několik dní. Páteční večerní bouřka, doprovázená silným deštěm a větrem, si vyžádala přerušení programu na venkovních scénách. Koncert Malkita Singha byl nakonec zrušen, další vystoupení se posouvala a koncert Delly pořadatelé přesunuli na sobotu. Organizátoři v sobotu uvedli, že vývoj počasí nadále sledují, a návštěvníkům doporučili, aby si s sebou vzali pláštěnky a do areálu vyrazili ideálně v holínkách nebo gumácích.

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Ani během sobotního odpoledne se přitom Ostrava deště úplně nezbavila. Aktuální meteorologická data pro město uvádějí déšť a teplotu kolem 23 stupňů, během dne se počítá s občasnými přeháňkami.

Festival ale zatím pokračuje a poslední den má před sebou ještě několik velkých koncertů. Na hlavní Česká spořitelna Stage má ve 20:35 nastoupit Lorde a ve 23:15 Teddy Swims. Večer vystoupí také Peaches, po půlnoci pak mají program uzavřít mimo jiné Alison Wonderland a NobodyListen společným setem. Kvůli pátečnímu počasí navíc dostala náhradní sobotní termín Della, která dnes koncert skutečně odehrála. 

S rozmary počasí se přitom Colours of Ostrava nepotýká poprvé. Už při jednom z dřívějších ročníků museli pořadatelé kvůli prudkému dešti a větru zhruba na hodinu přerušit program a z bezpečnostních důvodů vypnout elektřinu na otevřených pódiích. Deštivě se do historie festivalu zapsal také ročník 2016, kdy návštěvníky provázelo špatné počasí a déšť, přesto se tehdy například první den podařilo odehrát bez rušení koncertů.

Colours of Ostrava 2026
Colours of Ostrava 2026
Colours of Ostrava 2026
Colours of Ostrava 2026
Zobrazit
18 fotografií

Letošní návštěvníci zřejmě budou na poslední den Colours vzpomínat nejen kvůli hudebním hvězdám, ale také kvůli pořádné dávce vody. A Pokáčův ironický název „Colours of Benátky tentokrát rozhodně nepůsobí úplně mimo realitu.

2009: Tragédie na slovenské Pohodě

Jak nebezpečné může být prudké zhoršení počasí během velkého hudebního festivalu, ukázala tragédie, která se odehrála 18. července 2009 na slovenské Pohodě v Trenčíně. Během bouřky a silného větru se zřítil velký stan, pod kterým se nacházeli návštěvníci festivalu. Na místě zemřel devětadvacetiletý muž a desítky dalších lidí utrpěly zranění. Pořadatelé po neštěstí další program festivalu zrušili. Tragédie měla později ještě jednu smutnou dohru – v říjnu téhož roku zemřela na následky vážných zranění také devatenáctiletá dívka, čímž počet obětí vzrostl na dvě.

Zdroj: Facebook Colours of Ostrava, Instagram Pokáče, Novinky

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