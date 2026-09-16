Pobyt v podzimním lese je skvělý relax, ale nepozornost se rychle vymstí. Než vyrazíte, zopakujte si pět základních pravidel pro bezpečný návrat a peněženku bez úhony.
Utržení nejkrásnějšího hřibu vás vyjde jako ojeté auto. V podzimním lese vás ale čekají i další nástrahy
Po mimořádně horkém a suchém létě, kdy spadlo nejméně srážek od roku 1961, konečně přišly podzimní deště a podmínky pro růst hub se začínají zlepšovat. Milovníci houbaření tak vyrážejí do lesů s vidinou plných košíků a večerní smaženice. V zápalu houbařské vášně ale snadno přehlédnou nejen zrádný terén nebo parazity, ale také pravidla, jejichž porušení je může vyjít pořádně draho.
Houby mohou potrápit víc než prázdný košík
Radost z plného košíku může rychle vystřídat nepříjemný problém. Do košíku proto patří jen houby, které bezpečně poznáte, a domů je noste v klasickém vzdušném košíku. V igelitce se totiž snadno zapaří a znehodnotí.
Pozor by měli dávat i rodiče, protože malé děti mohou neznámou houbu ze zvědavosti ochutnat. Při podezření na otravu volejte Toxikologické informační středisko. Zbytky hub nebo hotového jídla raději nevyhazujte, mohou pomoci při určování toho, co otravu způsobilo.
Mokré listí může být zrádnější než houba
Stačí přehlédnutý kořen, spadlá větev nebo mokré listí a z houbaření je rázem úraz. Pevné boty a dlouhé kalhoty proto nejsou v podzimním lese od věci. Při vážném zranění nebo silném krvácení volejte 155 či 112 a se zraněným zbytečně nehýbejte.
Když se ztratíte, nebloumejte dál
V lese se dá snadno sejít ze známé cesty. Pomůže nabitý telefon, offline mapa a informace blízkým, kam vyrážíte. Pokud se přece jen ztratíte, zůstaňte na místě a zavolejte tísňovou linku 112 nebo použijte aplikaci Záchranka.
Pozor na klíšťata i zmije
Ani podzim neznamená konec klíšťat. „Přestože se často hovoří o „jarním“ a „podzimním“ píku, klíšťata jsou víceméně aktivní po celé vegetační období. Současné klimatické změny vedou spíše k prodlužování období aktivity, kdy jsou podmínky pro klíšťata vhodné,“ upozorňuje doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D., z Katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty UK.
Do lesa se hodí dlouhé světlé oblečení a repelent, po návratu je dobré prohlédnout sebe, děti i domácí mazlíčky. Riziko představuje také zmije nebo bodavý hmyz. Při uštknutí či silné alergické reakci nečekejte a volejte 155. Zvažte také očkování proti klíšťové encefalitidě, které je lidem nad 50 let hrazeno z pojištění.
Hřib královský: Klenot listnatých lesů, za který hrozí astronomická pokuta
Láká vás představa výstavního „praváka“ v košíku? Dejte si pozor, abyste do něj neuložili vzácný hřib královský, který letos mykologové objevili například na Vysočině. Tato houba okouzluje růžovočerveným kloboukem, sytě žlutými rourkami a žlutým třeněm, jehož dužnina na řezu téměř nemodrá.
Roste od května do září v teplých listnatých lesích, hlavně pod duby. Neznalý sběratel v něm snadno uvidí jen krásný hřib. Jenže hřib královský patří podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. mezi kriticky ohrožené druhy. Zákon přísně zakazuje jeho sběr, trhání, vykopávání, poškozování, ničení, ale i přechovávání, přepravu či prodej.
Kolik vás může osudná chyba stát?
- Až 10 000 Kč činí pokuta za mírnější zásah do přirozeného vývoje chráněné rostliny.
- Až 100 000 Kč hrozí za zničení plodnice kriticky nebo silně ohroženého druhu.
- Až 200 000 Kč se může sankce vyšplhat, pokud k nelegálnímu sběru dojde ve zvláště chráněném území (v národním parku či CHKO).
- Výši pokuty stanovuje úřad podle přestupkového zákona č. 250/2016 Sb. s ohledem na míru zavinění, počet utržených kusů i úmysl.
Co dělat, když ho v lese objevíte?
Nůž nechte v kapse! Houbu ponechte na místě, udělejte detailní fotografie klobouku, třeně i rourků a vyfoťte i nejbližší okolí. Uložte si přesné GPS souřadnice a nález ohlaste České mykologické společnosti nebo AOPK ČR. Pokud ho uříznete omylem, zdokumentujte ho a spolupracujte s úřady – považuje se to za polehčující okolnost.
Bleskový přehled: Další chráněné houby v kostce
Česká vyhláška č. 395/1992 Sb. chrání celkem 46 druhů hub (27 kriticky ohrožených, 13 silně ohrožených a šest ohrožených). Mezi nimi figurují i druhy, které se dříve běžně sbíraly pro skvělou chuť. Dnes se však jedná o vzácné druhy, které patří výhradně do hledáčku fotoaparátu, nikoli do vaší kuchyně.
- Hřib moravský: Kriticky ohrožený druh, jehož dužnina na řezu nápadně voní po kokosu nebo kopru.
- Hřib Fechtnerův: Vzácnost se stříbřitě šedým kloboukem a dužninou, která po otlačení intenzivně modrá.
- Muchomůrka císařka: Legendární delikatesa už z dob antického Říma. Má sytě žluté lupeny i třeň a oranžovočervený klobouk vyrůstající z bílé pochvy. U nás je kriticky ohrožená.
- Klouzek žlutavý: Silně ohrožený druh rostoucí výhradně v mokrém mechu rašelinišť pod borovicemi.
- Lanýž letní: Podzemní poklad teplých dubových a bukových lesů. Zákon chrání i jeho biotop, takže jakékoliv rozrývání půdy je nelegální.