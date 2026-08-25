Přeskočit na obsah
25. 8. Radim
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Turisté šílí kvůli obyčejné koblize. Virální hit přilákal do Dolomit davy lidí

Krapfen, tradiční německé pečivo podobné koblize.
V chatě Friedrich August připravují čerstvě upečené pečivo.
Krapfeny
Chata Friedrich August ve Val di Fassa v roce 2021, v dobách, kdy zde býval větší klid. Chata je známá svými krapfeny, tradičním německým pečivem podobným koblihám.
Krapfeny
Zobrazit
8 fotografií
Krapfen, tradiční německé pečivo podobné koblize. |
Foto: Ivan Zastavets
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Turisté letos vzali útokem italské Dolomity, a to díky tak trochu bizarnímu hitu z TikToku a Instagramu. Ten totiž vychvaluje do nebes „obyčejné“ místní koblihy. Uvozovky jsme si dovolili napsat proto, že pochoutka, na kterou stojí frontu doslova stovky lidí denně, nejspíš nebude tak úplně obyčejná. Nebo za to může opravdu jen davové šílenství?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Chata Rifugio Friedrich August stojí ve výšce 2300 metrů a díky sociálním sítím se stala (více než) vyhledávaným místem. Kvůli svým vyhlášeným čerstvým krapfenům, tedy sladkému pečivu plněnému krémem.

Související

Videa s koblihami a panoramaty Dolomit začala v průběhu léta masově kolovat na Instagramu a TikToku. Výsledkem jsou dlouhé fronty, ve kterých podle některých záběrů čekají až stovky lidí. Někteří návštěvníci vyrážejí už brzy ráno, aby se na ně vůbec dostalo, protože chutné pečivo se často vyprodá už dopoledne.

Rifugio Friedrich August leží mezi Col Rodella a Passo Sella a nabízí výhled na ikonický masiv Sassolungo. Samotný krapfen přitom není žádnou novinkou – chata ho připravuje už řadu let. Sociální sítě z něj ale až letos udělaly doslova turistický fenomén.

Reklama
Chata Friedrich August ve Val di Fassa v roce 2021, v dobách, kdy zde býval větší klid. Chata je známá svými krapfeny, tradičním německým pečivem podobným koblihám.
Chata Friedrich August ve Val di Fassa v roce 2021, v dobách, kdy zde býval větší klid. Chata je známá svými krapfeny, tradičním německým pečivem podobným koblihám.
Foto: Mauro Toccaceli
V chatě Friedrich August připravují čerstvě upečené pečivo.
Krapfeny
Krapfen, tradiční německé pečivo podobné koblize.
Chata Friedrich August ve Val di Fassa v roce 2021, v dobách, kdy zde býval větší klid. Chata je známá svými krapfeny, tradičním německým pečivem podobným koblihám.
Zobrazit
8 fotografií

Téma krapfenů je dokonce natolik žhavé, že vyvolává debatu o overtourismu. Místní lidé totiž upozorňují, že návštěníci někdy míří do hor hlavně kvůli jedné fotce nebo jídlu, a ne kvůli překrásné místní krajině.

VIDEO: Jeho croblihy jsou hit. Fitness lidé se jimi rádi zprasí, chci mít Mekáč se sladkým

Nikdy v životě jsem neupekl ani dort. Croblihy jsou paskvil - croissant a kobliha. Úspěch máme i díky všem fitness nadšencům, říká Lukáš Vašek. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: The Guardian

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama