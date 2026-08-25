Chata Rifugio Friedrich August stojí ve výšce 2300 metrů a díky sociálním sítím se stala (více než) vyhledávaným místem. Kvůli svým vyhlášeným čerstvým krapfenům, tedy sladkému pečivu plněnému krémem.
Turisté šílí kvůli obyčejné koblize. Virální hit přilákal do Dolomit davy lidí
Turisté letos vzali útokem italské Dolomity, a to díky tak trochu bizarnímu hitu z TikToku a Instagramu. Ten totiž vychvaluje do nebes „obyčejné“ místní koblihy. Uvozovky jsme si dovolili napsat proto, že pochoutka, na kterou stojí frontu doslova stovky lidí denně, nejspíš nebude tak úplně obyčejná. Nebo za to může opravdu jen davové šílenství?
Chata Rifugio Friedrich August stojí ve výšce 2300 metrů a díky sociálním sítím se stala (více než) vyhledávaným místem. Kvůli svým vyhlášeným čerstvým krapfenům, tedy sladkému pečivu plněnému krémem.
Videa s koblihami a panoramaty Dolomit začala v průběhu léta masově kolovat na Instagramu a TikToku. Výsledkem jsou dlouhé fronty, ve kterých podle některých záběrů čekají až stovky lidí. Někteří návštěvníci vyrážejí už brzy ráno, aby se na ně vůbec dostalo, protože chutné pečivo se často vyprodá už dopoledne.
Rifugio Friedrich August leží mezi Col Rodella a Passo Sella a nabízí výhled na ikonický masiv Sassolungo. Samotný krapfen přitom není žádnou novinkou – chata ho připravuje už řadu let. Sociální sítě z něj ale až letos udělaly doslova turistický fenomén.
Téma krapfenů je dokonce natolik žhavé, že vyvolává debatu o overtourismu. Místní lidé totiž upozorňují, že návštěníci někdy míří do hor hlavně kvůli jedné fotce nebo jídlu, a ne kvůli překrásné místní krajině.