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Trápíte se s louskáním ořechů? Díky jednoduchému triku zpracujete celou úrodu za zlomek času

Louskání ořechů už nemusí být dřina. Stačí obyčejný hrnec a jeden šikovný trik.
Louskání ořechů už nemusí být dřina. Stačí obyčejný hrnec a jeden šikovný trik.Foto: Shutterstock – New Africa
Louskání ořechů už nemusí být dřina. Stačí obyčejný hrnec a jeden šikovný trik.
Louskání ořechů už nemusí být dřina. Stačí obyčejný hrnec a jeden šikovný trik.Foto: Shutterstock – New Africa
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Kdo někdy louskal zásobu vlašských ořechů na zimu, ví, že to není zrovna velká zábava. Některé skořápky povolí hned, jiné se brání, jako by v nich bylo ukryté rodinné stříbro. A když se konečně podaří ořech otevřít, místo pěkného jádra často zůstane jen ořechová drť. Přitom existuje jednoduchý a nesmírně účinný trik, který stojí za vyzkoušení.

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Bohatá podzimní úroda vlašských ořechů dokáže udělat hodně radosti. Jenže nadšení někdy rychle vystřídá méně příjemná realita. Tvrdé skořápky odolávají běžným louskáčkům, drobná jádra se při neopatrném zacházení rozpadají a kolem pracovní desky se postupně hromadí nepořádek, nemluvě o polámaných nehtech. 

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Pokud navíc potřebujete připravit větší množství ořechů na pečení, může se z obyčejné kuchyňské činnosti stát pořádně zdlouhavá záležitost. Možná vás proto překvapí, že pomoc najdete v úplně obyčejném hrnci s vroucí vodou. Tepelná úprava totiž může práci se skořápkami usnadnit a ušetřit vám část námahy.

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Dejte šanci horké vodě

Základem tohoto domácího zlepšováku je krátké povaření celých vlašských ořechů. Vysoká teplota ovlivní strukturu skořápky, která pak bude křehčí a půjde snáze otevírat a nebudete muset při otevírání každičkého ořechu vyvíjet tolik síly jako při běžném louskání.

Postup je velmi jednoduchý. Do většího hrnce nalijete dostatečné množství vody a přivedete ji k varu. Poté do ní opatrně vložíte celé ořechy a necháte je přibližně pět minut povařit. Následně je scedíte, necháte krátce zchladnout a můžete se pustit do práce.

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Jakmile teplota trochu klesne, můžete se pustit do otevírání. Skořápky se mohou snáze oddělovat a jejich rozlomení bývá méně namáhavé. Výsledek se samozřejmě může lišit podle odrůdy, velikosti i toho, jak jsou jednotlivé plody vyschlé.

Čas na vysušení

Ořechy, které prošly horkou vodní lázní, je potřeba nechat opravdu důkladně vyschnout. Rozložte vyloupaná jádra v jedné vrstvě na čistou utěrku, tác nebo plech a nechte je na vzdušném místě, kde kolem nich může volně proudit vzduch.

Nespěchejte ani s jejich ukládáním do sklenic či uzavíratelných dóz. Zbytková vlhkost by totiž mohla způsobit jejich rychlejší kažení nebo vznik plísně. Pokud je chcete skladovat delší dobu, musí být jádra před uložením dokonale suchá. Právě pečlivé vysušení rozhodne o tom, jak dlouho vám vydrží v dobré kondici.

Malý rozdíl, který oceníte při přípravě cukroví

Největší přínos tohoto postupu se projeví ve chvíli, kdy potřebujete zpracovat větší zásobu ořechů. Několik kusů zvládnete klasickým louskáčkem poměrně rychle, ale při louskání celé úrody už je každá ušetřená minuta příjemná.

Krátké spaření může pomoci také při odstraňování jemné hnědé slupky, která obaluje samotné jádro. Pokud ji chcete odstranit, vyzkoušejte ji po tepelné úpravě opatrně stáhnout. Je však dobré počítat s tím, že ne u všech ořechů půjde dolů stejně snadno.

Ořechy si zaslouží místo v každodenním jídelníčku

Vlašská jádra se hodí do mnoha tradičních receptů a v naší kultuře mají své pevné místo. Najdeme je v ořechových rohlíčcích, řezech, buchtách, závinech i domácích náplních. Nemluvě o receptech na tradiční vánoční cukroví, kde mají své pevné místo. Výborně doplní také snídaňovou kaši, jogurt nebo zeleninový salát. Obsahují rostlinné tuky, zejména nenasycené mastné kyseliny, a také vlákninu, bílkoviny a řadu minerálních látek.

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Pokud chcete ořechy využít do receptů, ve kterých záleží na jejich vzhledu, jako například u vánočního cukroví, vyplatí se s nimi zacházet opatrně. Po vyjmutí z vody je nechte dostatečně zchladnout a při otevírání postupujte pomalu. Při práci s větším množstvím je rozumné nejprve vyzkoušet postup na menší dávce, abyste zjistili, jak reagují právě vaše ořechy.

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Zdroj: Instagramhomeincube.cz

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