Matematika sedmé třídy bývá zlomovým obdobím – právě tehdy se učivo začíná lámat z jednoduchého počítání k logičtějším úlohám, kde už nestačí jen dosadit čísla do vzorce. Žáci pracují se zlomky, procenty, poměry i jednoduchými rovnicemi a učí se převádět slovní zadání do matematického zápisu. Pro mnohé je to první skutečná zkouška porozumění, ne jen paměti.
Tohle zvládne sedmák: Otestujte se v matematickém kvízu ze zlomků, procent a rovnic
Procvičte si učivo matematiky pro sedmou třídu základní školy a ověřte, jestli byste dnes uspěli ve školní lavici. Čekají vás úlohy na zlomky, poměry, procenta, lineární rovnice i slovní příklady. Zvládnete to bez nápovědy a bez kalkulačky?
V našem kvízu si můžete vyzkoušet, zda byste dnes uspěli stejně jako sedmák. Čekají vás příklady na výpočty se zlomky, procentní navýšení a slevy, práci s poměrem i řešení základních lineárních rovnic. Nejde o chytáky, ale o úlohy, které vycházejí z běžného učiva základní školy – bez kalkulačky a bez nápovědy. Možná zjistíte, že některé postupy máte stále „v ruce“, zatímco jiné vyžadují krátké osvěžení paměti. Ať už dopadnete jakkoli, kvíz je příležitostí připomenout si, že matematika není jen školní strašák, ale hlavně trénink logiky a schopnosti přemýšlet v souvislostech. Tak co, zvládnete to lépe než sedmák?
Jak jste dopadli? Zorientovali jste se ve všech úlohách, nebo vám některé otázky zavařily mozek?