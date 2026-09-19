Úkolem hráčů bylo pomocí kladívka rozbít skleněný box označený jménem jednoho ze soutěžících a rozhodnout tak o jeho vyřazení. Situace se ale rychle změnila v přetahovanou, při níž nechyběly tvrdé zákroky ani kousání. Přestože Hofmanová sama dobře ví, jak silné emoce a taktizování dokáže hra vyvolat, tento způsob boje za své místo ve Zrádcích jí blízký není.
Tohle už bylo moc i na bývalou kriminalistku. Jiřina Hofmanová se pustila do nových Zrádců
Třetí řada Zrádců odstartovala scénou, která rozdělila diváky i bývalé hráče. Hned v úvodním díle se totiž soutěžící při jednom z úkolů dostali do ostrého fyzického střetu. A právě to bylo příliš i na Jiřinu Hofmanovou, někdejší kriminalistku a jednu z výrazných tváří předchozí série.
„Byly tam úžasné twisty, ty se mně líbily, ale nějak se nemůžu srovnat s tím násilím, když se tam třískali,“ přiznala Jiřina. Nasazení soutěžících sice chápe, hranici by ale podle svých slov nastavila jinak. „Určitě jsou to hráči, kteří do toho šli naplno, ale není to můj šálek čaje,“ dodala a na otázku, zda by se do bitky zapojila, odpověděla jasně: „No, to v žádném případě!“
Sama by se podle svých slov snažila problém řešit spíš přesvědčováním a taktikou než silou. „Snažila bych se někoho přesvědčit slovně, ale určitě ne fyzicky,“ uvedla.
Hofmanová přitom patřila ve druhé řadě mezi hráče, kteří dobře poznali, jak náročné může být dlouhodobě udržet vlastní strategii. Do soutěže vstoupila pod falešnou identitou učitelky Kateřiny, tu se jí ale před ostatními nepodařilo udržet až do konce. Přesto na účast ve Zrádcích vzpomíná pozitivně.
Další návrat už však neplánuje. Ne proto, že by na soutěž zanevřela, ale spíš proto, že ji považuje za uzavřenou kapitolu. „Já si myslím, že jsem si odžila úžasnou hru a že to stačilo. Mám spoustu takových projektů, které teď dělám, ale Zrádci byli parádní,“ uzavřela.