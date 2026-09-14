Adriana (Sandra Nováková) bude muset kvůli nečekané dětské iniciativě opět vzít v potaz Klárčina (Stella Polášková) biologického otce, zatímco Eddie (Jiří Panzner) zjišťuje, že někdy stačí podat pomocnou ruku a dát druhým šanci. A Luděk (Vasil Fridrich), který se ocitá v nové životní situaci, hledá radu u Denise (Libor Matouš), jenž má s komplikovanými vztahy bohaté zkušenosti…
Tento týden v Ulici. Druhé šance i nečekané problémy. Kdo se vrátí tam, kam patří?
Návraty, nové začátky i vztahy, které dostávají další šanci, čekají na obyvatele Ulice tento týden. Rosťa už ví, kam patří, a znovu nachází cestu do Království hraček. Jeho rozhodnutí ale přiměje k přemýšlení i další…
Adriana (Sandra Nováková) bude muset kvůli nečekané dětské iniciativě opět vzít v potaz Klárčina (Stella Polášková) biologického otce, zatímco Eddie (Jiří Panzner) zjišťuje, že někdy stačí podat pomocnou ruku a dát druhým šanci. A Luděk (Vasil Fridrich), který se ocitá v nové životní situaci, hledá radu u Denise (Libor Matouš), jenž má s komplikovanými vztahy bohaté zkušenosti…
Návrat do Království hraček?
Rosťa (Jiří Černý) znovu našel správný směr a vrací se do prostředí, kde se cítí dobře – do Království hraček. Jeho rozhodnutí ale přiměje k zamyšlení také Lukáše (Jiří Maryško) a Václava (Antonín Měkota). I oni totiž zvažují, jestli by pro ně návrat do bezpečného prostředí Lindiny (Petra Bučková) firmy nebyl tou správnou volbou. Jenže mezitím už mají závazky jinde. Budou se řídit rozumem a zůstanou tam, kde jsou? Nebo nakonec poslechnou své srdce a vrátí se do Království hraček?
Adriana znovu řeší bývalého přítele
Klárka (Stella Polášková) s Beou (Magdalena Pokorná) Adrianě pořádně zavaří. Na Bein nový mobil totiž tajně nafotí selfíčka, která následně pošlou Klárčině tátovi až do Brazílie. Zdánlivě nevinná dětská hra tak Adrianu (Sandra Nováková) znovu postaví před komplikovaný vztah s bývalým přítelem. A aby toho nebylo málo, čeká ji ještě další nelehký rozhovor – tentokrát s Klárkou, která zatouží po vlastním mobilu. Jak Adriana celou situaci zvládne?
Mrtvý potkan v dodávce
Vladimír (Marek Pospíchal) měl původně strávit příjemné odpoledne se synem. Místo toho ale musí řešit nepříjemný průšvih s pracovní dodávkou. Uvnitř totiž najde mrtvého potkana. Šlo jen o hloupý pokus někoho postrašit, nebo se za tím skrývá skutečná výhrůžka? A jak se vedení postaví k problémům, které se začínají hromadit?
Vanda a Luděk na pokraji sil
Luďkovy (Vasil Fridrich) úrazy pořádně zahustí atmosféru mezi ním a Vandou (Kristýna Hrušínská). Vanda je vyčerpaná péčí o dítě, domácnost i samotného Luďka a začíná si připadat spíš jako služka než jako partnerka. Luděk měl přitom pocit, že má všechno pod kontrolou. Postupně ale zjišťuje, že mu situace přerůstá přes hlavu. Pomoc proto hledá u Denise (Libor Matouš), který má s komplikovanými vztahy vlastní bohaté zkušenosti. Dokáže mu poradit, než se situace mezi Vandou a Luďkem vyhrotí úplně?