Přeskočit na obsah
9. 10. Štefan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Teatrální, ale bez chuti.“ Pohlreicha v Plzni zaskočil kuchař z Kolumbie i zhroucený provozní

Vaří tu Kolumbijec a domlouvají se přes překladatel: Šéf Pohlreich narazil v Plzni na neobvyklou partu
Ano, šéfe! v restauraci Pancho´s v Plzni.
Ano, šéfe! v restauraci Pancho´s v Plzni.
Ano, šéfe! v restauraci Pancho´s v Plzni.
Ano, šéfe! v restauraci Pancho´s v Plzni.
Zobrazit
16 fotografií
Vaří tu Kolumbijec a domlouvají se přes překladatel: Šéf Pohlreich narazil v Plzni na neobvyklou partu |
Foto: TV Prima
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Obávaný šéf Zdeněk Pohlreich se v dalším díle své kulinářské show vydal do mexické restaurace Pancho´s na plzeňských Slovanech. Podniku se podle dostupných informací moc nedaří, o to víc byl šéf zvědavý, co ho na místě čeká.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

V restauraci nelítosného šéfa Zdeňka Pohlreicha přivítal Petr Ivanič, který v podniku pracuje už jedenáctým rokem a zastává práci jak na place, tak v kuchyni. Petr má s restaurací jasný plán chce místní mexickou kuchyni zmodernizovat a posunout dál. 

Související

Za plotnou však zastává místo Kristián z Kolumbie, který je podle svých slov šťastný, že tam může být. Provozní ale s kuchařem musí spolupracovat pomocí překladatele, což Zdeněk Pohlreich zhodnotil jako velmi neobvyklou a zajímavou partu.

Reklama
Reklama

Dekorace dohánějí vkus, jídlu chybí autenticita

Hned u vchodu šéf poznamenal, že restaurace již pamatuje lepší časy. „Co tomu chybí na vkusu, nechybí na dekoracích,“ zhodnotil prostředí s tím, že se nechá překvapit samotným jídlem. K ochutnávce si objednal hamburgesu, kuřecí quesadillu a grilovaný kaktus.

Přestože byla příprava rychlá, výsledný dojem byl pro šéfa velkým zklamáním. Pokrmy označil za teatrální, avšak zcela bez chuti a autenticity. Podle něj ingredience vypadaly, jako by v kuchyni už nějakou chvilku čekaly, přičemž jalapenos byly předvařené a marinované místo čerstvých.

Související

„S bolševickou otevřeností musím říci, že mi to nechutná. Výhodou stáří je, že už víš, co nechceš. A tohle nechci,“ prohlásil nekompromisně Pohlreich.

Zhroucení provozního a konfrontace s majitelkou

Při hodnocení prvního dne Pohlreich uznal, že personál umí pracovat rychle, ale zpochybnil, zda umí vařit dobře. Rázně dodal, že do utrápené restaurace nikdo chodit nechce. Ostrá slova zasáhla provozního Petra natolik, že se z toho zhroutil.

Pohlreich to však vnímal jako pozitivní signál: „Dobrý znamení je, že ho to vzalo, to je totiž signál, že s tím chce něco dělat,“ komentoval situaci s nadějí na nápravu.

Související

Kromě kuchyně si ale šéf došlápl i na samotné vedení a konfrontoval majitelkou podniku otázkou, proč se o svou restauraci lépe nestará.

Ano, šéfe! v restauraci Pancho´s v Plzni.
Ano, šéfe! v restauraci Pancho´s v Plzni.
Ano, šéfe! v restauraci Pancho´s v Plzni.
Ano, šéfe! v restauraci Pancho´s v Plzni.
Zobrazit
16 fotografií

VIDEO: Až na věky. Proč je svatba ta nejdražší rodinná hádka, jakou si můžete zaplatit

Svatba má být oslavou lásky. Jenže než zazní „ano“, stihnou se řešit děti, dresscode, peníze, svatební hry, rozlučky se svobodou i příbuzní, kteří mají na všechno vlastní názor. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková tentokrát probírají, kdy se z nevěsty stává Bridezilla, proč může být zákaz dětí rozumný, jak snadno se z obyčejné oslavy stane velmi drahý projekt a proč jsou některé svatební tradice spíš zkouškou důstojnosti než lásky. | Video: Lucie Macháčková, Kateřina Hašková, Alena Doláková

Zdroj: TV Prima

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama