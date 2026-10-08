V restauraci nelítosného šéfa Zdeňka Pohlreicha přivítal Petr Ivanič, který v podniku pracuje už jedenáctým rokem a zastává práci jak na place, tak v kuchyni. Petr má s restaurací jasný plán – chce místní mexickou kuchyni zmodernizovat a posunout dál.
„Teatrální, ale bez chuti.“ Pohlreicha v Plzni zaskočil kuchař z Kolumbie i zhroucený provozní
Obávaný šéf Zdeněk Pohlreich se v dalším díle své kulinářské show vydal do mexické restaurace Pancho´s na plzeňských Slovanech. Podniku se podle dostupných informací moc nedaří, o to víc byl šéf zvědavý, co ho na místě čeká.
Za plotnou však zastává místo Kristián z Kolumbie, který je podle svých slov šťastný, že tam může být. Provozní ale s kuchařem musí spolupracovat pomocí překladatele, což Zdeněk Pohlreich zhodnotil jako velmi neobvyklou a zajímavou partu.
Dekorace dohánějí vkus, jídlu chybí autenticita
Hned u vchodu šéf poznamenal, že restaurace již pamatuje lepší časy. „Co tomu chybí na vkusu, nechybí na dekoracích,“ zhodnotil prostředí s tím, že se nechá překvapit samotným jídlem. K ochutnávce si objednal hamburgesu, kuřecí quesadillu a grilovaný kaktus.
Přestože byla příprava rychlá, výsledný dojem byl pro šéfa velkým zklamáním. Pokrmy označil za teatrální, avšak zcela bez chuti a autenticity. Podle něj ingredience vypadaly, jako by v kuchyni už nějakou chvilku čekaly, přičemž jalapenos byly předvařené a marinované místo čerstvých.
„S bolševickou otevřeností musím říci, že mi to nechutná. Výhodou stáří je, že už víš, co nechceš. A tohle nechci,“ prohlásil nekompromisně Pohlreich.
Zhroucení provozního a konfrontace s majitelkou
Při hodnocení prvního dne Pohlreich uznal, že personál umí pracovat rychle, ale zpochybnil, zda umí vařit dobře. Rázně dodal, že do utrápené restaurace nikdo chodit nechce. Ostrá slova zasáhla provozního Petra natolik, že se z toho zhroutil.
Pohlreich to však vnímal jako pozitivní signál: „Dobrý znamení je, že ho to vzalo, to je totiž signál, že s tím chce něco dělat,“ komentoval situaci s nadějí na nápravu.
Kromě kuchyně si ale šéf došlápl i na samotné vedení a konfrontoval majitelkou podniku otázkou, proč se o svou restauraci lépe nestará.
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Zdroj: TV Prima