„Jsme v místě, kde je nejzachovalejší židovská čtvrť v celé republice. A v té čtvrti se nachází Rabínův šenk. Ten vede jakýsi Cépa, co tvrdí, že má malinko problém s platingem. Kéž by to bylo tak jednoduché… Ovšem jestli tohle bude jen o platingu, tak já jsem golem,“ uvede svou misi Zdeněk Pohlreich ve chvíli, kdy zaparkuje před restaurací.
„Tady rabín těžce tápe,“ žasne Pohlreich. V boskovické restauraci ho čekalo nejedno překvapení
Kam se šéf vydá tentokrát a jaké překvapení v místní kuchyni najde? Zdeněk Pohlreich zamíří do restaurace Rabínův šenk v Boskovicích a hned po příjezdu je jasné, že tentokrát bude rozhodně na co se dívat.
„Jsme v místě, kde je nejzachovalejší židovská čtvrť v celé republice. A v té čtvrti se nachází Rabínův šenk. Ten vede jakýsi Cépa, co tvrdí, že má malinko problém s platingem. Kéž by to bylo tak jednoduché… Ovšem jestli tohle bude jen o platingu, tak já jsem golem,“ uvede svou misi Zdeněk Pohlreich ve chvíli, kdy zaparkuje před restaurací.
A vzápětí přichází další otázka: „Jak je možné, že v Rabínově šenku podávají vepřové maso? Tady rabín těžce tápe…“ Petr Cejpek alias Cépa provozuje restauraci a zároveň v ní působí jako šéfkuchař už třetím rokem. Sám ale přiznává, že podniku stále chybí jasné směřování. „Vzal jsem si tady hospodu, chybí mi koncept, a když jsme v židovském městě, chtělo by to zaměřit se tím směrem. Ale nevím jak,“ přiznává.
Nedopečená pizza šéfa rozhodně nenadchne
Jak šéf jeho jídlo ohodnotí, co mu bude vadit a co naopak ocení? Na stole se opět objeví například nedopečená pizza. „Jídlo, které miluje celý svět, se snažíme udělat jinak… Není to k jídlu. Valentino Rossi a Béda Trávníček na jednom talíři,“ glosuje šéf výtvor, který se mu rozhodně nezamlouvá. Kromě toho ho pořádně potrápí také teplota jídla.
Šéf rozcupuje Cépův ekonomický plán
Šéfovi ale postupně začne docházet, že problém není jen v jídle. Zajímá ho také, jak restaurace funguje po ekonomické stránce a kam ji chce Cépa vlastně posunout. A když si z něj v podniku začnou dělat legraci, jeho nálada se rychle změní. Cépův plán má navíc podle šéfa zásadní mezery. „Vaše úvaha je skrz naskrz mylná,“ řekne mu bez okolků.
Zátěžák ukáže, co v restauraci opravdu funguje
Pak přichází na řadu zátěžový test. Cépa zatím srší humorem, údajně ze zoufalství. Otázkou ale zůstává, kdy ho smích přejde. „Co jsem si tak všiml, právě se dělají čtyři jídla z té celé hospody, to nevěstí nic dobrého,“ komentuje situaci na place Zdeněk Pohlreich. Po náročném dni pak šéf shrne svůj pohled na fungování restaurace jasně: „Zátěžák ukázal, že tu panuje třistaletý duch. Jídlo bez výrazu, nestojí to za nic. Takže jdu přemýšlet, co s tím.“
Pohlreich a Cépa si promluví jako chlapi
Následující den si Zdeněk Pohlreich s Cépou popovídá na schodech. Tentokrát jako chlap s chlapem. A právě tenhle rozhovor může být důležitým krokem k dalšímu směřování podniku. Šéf zároveň poradí, jak restauraci zbavit zbytečností a dát vyniknout tomu nejdůležitějšímu, tedy jídlu a servisu.
„První bych začal tím, že se zbavíme názvu Rabínův šenk. Sundáme tuhle hnusnou vývěsní věc, v prostoru necháme co nejmíň cetek, obrázků, lapačů prachu, které jsou v prostoru k ničemu. Pak se tu bude snadno uklízet. Navíc hlavní roli má hrát jídlo a servis,“ doporučuje šéf týmu restaurace.
Židovská kuchyně dostane nový prostor
A co židovská kuchyně? Tradiční pokrmy mohou být na jídelním lístku klidně po celý rok. Jen je potřeba vědět, jak na ně. Šéf poradí a nabídne i konkrétní recepty, třeba na netradiční salát z čerstvé petržele. A tím jeho práce rozhodně nekončí…