Letošní ročník tak nebude stát jen na nových soutěžících, ale částečně i na nostalgii. Tvůrci chtějí připomenout historii pořadu, který se během dvou desetiletí stal jednou z nejvýraznějších televizních zábavních show v Česku. „Dvě desetiletí StarDance na obrazovkách České televize představují neuvěřitelný příběh elegance, radosti a trvalé divácké přízně. Zábavních formátů, které by si udržely takovou úroveň a lásku publika po celých dvacet let, je na televizním trhu naprosté minimum,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
StarDance se vrací ve velkém. Nová řada přinese návrat Chlopčíka i zásadní novinku v hlasování
StarDance se na podzim vrátí na obrazovky České televize. Čtrnáctá řada taneční soutěže odstartuje 10. října a letos zároveň připomene dvacet let od chvíle, kdy se pořad v Česku objevil poprvé. Soutěžní páry už několik měsíců trénují a televize nyní představila také nové promo, které se vrací k některým momentům z předchozích ročníků.
Návrat ke kořenům
Nová upoutávka vznikla v prostorách chotkovské knihovny na zámku Kačina. Objevují se v ní moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková i letošní soutěžící. Koncept pracuje s představou knihovny jako pomyslného archivu StarDance, v němž se prolínají vzpomínky na předchozí ročníky s očekáváním toho nového.
„Chtěli jsme vytvořit promo, které v sobě nese kouzlo nostalgie, ale zároveň i velkou dávku energie a očekávání nového začátku. Nechali jsme se inspirovat kouzelnou knihovnou, pomyslným archivem StarDance, kde Tereza s Markem objevují, jak hluboko se tento pořad zapsal do paměti i srdcí diváků,“ popsal režisér Jan Bártek.
Kdo letos vyrazí na parket
V nové řadě se představí deset soutěžních dvojic. Tančit budou Hana Dvorská a Michal Kurtiš, Vojtěch Dyk a Catharina Málek, Marta Jandová a Martin Prágr, Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková, Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, Tomáš Polák a Adriana Mašková, Tomáš Sean Pšenička a Natálie Otáhalová, Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec, Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská a Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem.
Změny čekají také porotu. Vedle Tatiany Drexler a Richarda Genzera se vrátí Zdeněk Chlopčík a čtveřici doplní choreografka Jana Burkiewiczová. Podle kreativní producentky Lucie Kapounové nechce letošní ročník stát pouze na vzpomínání. „Po dvaceti letech nechceme jen vzpomínat na to, co všechno StarDance přinesla. Chceme, aby i tentokrát měla svůj vlastní příběh, překvapila a diváky strhla,“ uvedla.
Hlasovat půjde nově i přes aplikaci
Jednou z praktických novinek bude mobilní aplikace StarDance. Diváci v ní najdou bonusová videa a zákulisní obsah, využít ji ale budou moci také při hlasování pro soutěžní páry. Aplikace tak nabídne alternativu ke klasickému hlasování prostřednictvím SMS.
Pokračovat bude také projekt Tančí celá škola, který má děti motivovat k pohybu. V minulém ročníku se do něj podle České televize zapojilo přibližně deset tisíc dětí. Školní týmy nacvičují společnou choreografii a své záznamy následně posílají prostřednictvím portálu ČT edu.
Čtrnáctá řada StarDance začne v sobotu 10. října ve 20:10 na ČT1 a v iVysílání. Finále je naplánováno na 12. prosince 2026.