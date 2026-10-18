Sobotní večer patřil třem tanečním stylům, quickstepu, jiveu a tangu. Soutěžící se museli vypořádat nejen s náročnými choreografiemi, ale také s přísnými pohledy porotců, mezi nimiž nechyběl obávaný Zdeněk Chlopčík.
StarDance přinesla první vyřazení i pořádnou dávku emocí. Polák bojoval se slzami, Štěpánek se dočkal dojemného loučení
Druhý večer čtrnácté řady StarDance nabídl všechno, co diváci od oblíbené taneční soutěže očekávají. Nechyběly skvělé výkony, vtipné momenty ani slzy zklamání. Zatímco někteří soutěžící udělali oproti minulému týdnu výrazný pokrok, jiným se na parketu příliš nedařilo. Největší emoce však přišly až na závěr, kdy soutěž opustil bývalý tenista Radek Štěpánek.
Hana Dvorská se dočkala překvapení i nečekané podpory poroty
O jeden z nejmilejších okamžiků večera se postaral Marek Eben, který pro kaskadérku Hanu Dvorskou připravil osobní překvapení. Na parket přivedl člena kapely Ivana, k němuž měla soutěžící v mládí velmi blízko.
Šestašedesátiletá Dvorská následně předvedla se svým tanečním partnerem Michalem Kurtišem tango, za které získali 24 bodů. Překvapivě vstřícný byl tentokrát i Zdeněk Chlopčík. Nejenže taneční dvojici udělil sedm bodů, ale dokonce vyzval ostatní porotce, aby nebyli tak přísní. Sama Dvorská měla po vystoupení především radost, že náročnou choreografii zvládla. „Já jsem ráda, že jsem to přežila,“ poznamenala s úlevou.
Tomáš Polák neskrýval zklamání, Dyk rozesmál publikum
Mnohem méně spokojený odcházel z parketu zpěvák skupiny O5 a Radeček Tomáš Polák. Jeho tango porotu nepřesvědčilo a odnesl si tři čtyřky a jednu trojku. Zklamání bylo na hudebníkovi patrné. „Jsem to po*ral,“ zhodnotil bezprostředně svůj výkon a jen těžko skrýval emoce.
Naopak Vojtěch Dyk opět ukázal, že kromě tanečního talentu mu nechybí ani smysl pro humor. Během hodnocení se pustil do slovního laškování s porotkyní Tatianou Drexler a některé peprnější poznámky následně překládal své taneční partnerce.
Energii do sálu přinesla také Luciana Tomášová, která předvedla svižný quickstep. Tanec zvládla s takovou lehkostí, že si diváci téměř nevšimli ani drobné nehody, když během vystoupení přišla o část kostýmu v podobě boa.
Velkou podporu soutěžícím poskytovala z hlediště také Petra Nesvačilová, která musela kvůli zraněnému kotníku ze soutěže předčasně odstoupit. Její nadšené povzbuzování neuniklo ani Marku Ebenovi, který ji přirovnal k energetické benzince, kde si mohou ostatní dobít síly.
Matonoha skončil za mřížemi, Pšenička napravil dojem
O pořádnou dávku zábavy se postaral Tomáš Matonoha. Zatímco v minulém kole mu porota vyčítala příliš zachmuřený výraz, tentokrát vsadil na energický jive s vězeňskou tematikou. Jeho vystoupení pobavilo nejen diváky, ale i moderátora Marka Ebena. „To byl jeden z nejveselějších vězňů, co jsem kdy viděl,“ glosoval herečkův výkon.
Matonoha tentokrát rozdával úsměvy, náročné tempo si však vybralo svou daň. Po dotančení byl natolik zadýchaný, že sotva popadal dech. Porota mu udělila 21 bodů, přičemž Chlopčík ocenil jeho nasazení šestkou.
Výrazný posun zaznamenal také Tomas Sean Pšenička. Už během tréninku se potýkal s nečekanou komplikací, když mu praskly kalhoty. „Něco tady rupe. Mám mluvit o tom, že mi ruply trenky na tréninku?“ zaznělo v jeho medailonku.
Naštěstí se podobný incident při živém přenosu neopakoval. Společně s Natálií Otáhalovou předvedl hravý quickstep na známou znělku seriálu Přátelé a vysloužil si výrazně lepší hodnocení než minule. Za vystoupení získali 31 bodů, včetně tří osmiček.
Sara Sandeva zářila, Marta Jandová zaujala smyslným tangem
O další odlehčení večera se postarala Sara Sandeva, která se svým tanečním partnerem předvedla temperamentní jive inspirovaný divokým západem. Richard Genzer ji pochválil za to, jak na parketu září, a neodpustil si ani žertovnou poznámku na adresu jejího manžela Jakuba Prachaře. Následovalo další slovní pošťuchování s Markem Ebenem, tentokrát kolem rodinných vztahů Prachařových.
Závěr soutěžních vystoupení patřil Martě Jandové, která vsadila na elegantní tango s francouzskou atmosférou. Její výkon zaujal také přísného Zdeňka Chlopčíka, který zpěvačku označil za sexy a odměnil ji osmičkou.
Radek Štěpánek se rozloučil se slzami v očích
Nejnapínavější okamžik však přišel až při vyhlašování výsledků. O setrvání v soutěži rozhodovaly hlasy diváků v kombinaci s hodnocením poroty a mezi posledními dvěma ohroženými páry zůstali Hana Dvorská a Radek Štěpánek. Nakonec musel StarDance opustit právě bývalý profesionální tenista, který soutěžil po boku tanečnice Vandy Bartošové Dětinské. Ostatní soutěžící ho vyprovodili bouřlivým potleskem a skandováním „Ráďa jednička!“.
Štěpánek se při závěrečném loučení nesoustředil na vlastní zklamání, ale především na poděkování lidem, kteří mu během tanečního dobrodružství pomáhali. „Moc jsem si to užil. Chtěl bych, aby tady zaznělo to… musím smeknout před všemi tanečníky tady. Přede všemi. Vidíte jen ty srandičky, ale co s námi zažívají, je řehole a dřina. Smekám před nimi. Poznal jsem fantastickou partu lidí. Děkuju.“
Nezapomněl ani na svou rodinu, která ho během náročných týdnů podporovala. Zvláštní poděkování věnoval manželce Nicole Vaidišové a jejich dvěma dcerám. „Tančil jsem hlavně pro svoje dvě holčičky. Všechno teď bylo na mojí ženě. Chtěl bych jim poděkovat,“ dodal dojatý sportovec.
Pro Radka Štěpánka tak taneční dobrodružství skončilo už ve druhém večeru. Ostatní soutěžící čekají další týdny tréninků a napínavého boje o přízeň poroty i televizních diváků. A jak ukázalo první vyřazování, ani skvělá fyzická kondice a sportovní minulost nemusí na postup stačit.
V hledišti se tentokrát sešla řada známých osobností. Mezi diváky nechyběli Jana Doleželová, Patrik Hartl, Petr Čadek, Štěpánka Hilgertová, Monika Žídková, Michal Dlouhý či Jiří Schmitzer. Pozornost poutala také těhotná tanečnice Veronika Lálová, která dorazila ve skvělé náladě. Večer si nenechali ujít ani sportovní komentátor Robert Záruba a moderátorka Nora Fridrichová.
VIDEO: „Je to show. Chtěl bych, aby ta naše čísla byla hodnocena jako ta nejzábavnější, nejzajímavější a nejpestřejší,“ říká Tomáš Matonoha
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