Třetí večer StarDance, který Česká televize odvysílá v sobotu 24. října, slibuje další napínavý souboj. Na parketu zůstává osm tanečních dvojic a každá z nich ví, že ani dobré hodnocení poroty automaticky nezaručuje postup. To ostatně ukázalo už minulé kolo, které skončilo nečekaným vyřazením bývalého tenisty Radka Štěpánka.
StarDance před dalším vyřazováním. Bookmakeři nevěří známému zpěvákovi, ten už je ale jednou převezl
StarDance čeká třetí taneční večer a s ním další vyřazování. Mezi největší outsidery dál patří zpěvák Tomáš Polák, kterého bookmakeři odepisovali už před týdnem. Jenže diváci tehdy rozhodli úplně jinak a poslali domů Radka Štěpánka. Kdo je tentokrát v ohrožení?
Polák měl vypadnout už minule. Zachránili ho diváci
Právě Polák byl největším favoritem na vyřazení už před druhým tanečním večerem. Fortuna tehdy jeho odchod ohodnotila kurzem 2,55:1 a Tipsport přibližně 2,50:1. V ohrožení podle bookmakerů byly také kaskadérka Hana Dvorská a zpěvačka Marta Jandová.
Expert Fortuny Roman Kovařík však už tehdy upozorňoval, že Polákovi může pomoci jeho popularita. Přestože předvedl nejslabší úvodní tanec, očekával podporu fanoušků kapely O5 a Radeček. Sám proto tipoval spíše konec Hany Dvorské.
Nakonec se nepotvrdil ani jeden scénář. Soutěž překvapivě opustil Radek Štěpánek s Vandou Bartošovou Dětinskou, přestože od poroty získali za tango solidních 25 bodů.
Polák přitom skončil s pouhými 15 body na posledním místě bodového hodnocení. Po svém tangu neskrýval zklamání a podle přítomných jen obtížně zadržoval slzy. Diváci ho však svými hlasy podrželi a umožnili mu pokračovat.
Dyk dál září, Jandová příjemně překvapila
Na opačném konci žebříčku se drží Vojtěch Dyk. Ten společně s Catharinou Malek předvedl ve druhém večeru quickstep, za který si vysloužil 31 bodů. Stejně úspěšný byl Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou. Výrazně si polepšila také Marta Jandová. Po nepříliš přesvědčivém začátku tentokrát zaujala vášnivým tangem, za které získala 27 bodů. Zdeněk Chlopčík ocenil její projev a udělil jí dokonce osm bodů. Dařilo se i Lucianě Tomášové, která za quickstep získala 30 bodů. Hana Dvorská si připsala 24 bodů a Tomáš Matonoha 21.
Přijde další překvapení?
Právě poslední vyřazování ukázalo, že StarDance není jen soutěží tanečních schopností. O osudu jednotlivých dvojic rozhoduje také divácká podpora, která dokáže pořadím výrazně zamíchat. Zatímco Dyk a Pšenička patří podle kurzů na celkové vítězství k největším favoritům, Polák zůstává outsiderem. Minule ale dokázal, že si může udržet přízeň publika i přes slabší hodnocení poroty.
Zda mu fanoušci pomohou také potřetí, nebo se soutěž rozloučí s někým úplně jiným, bude jasné až v sobotu večer. Jedno je však jisté: po překvapivém konci Radka Štěpánka si už žádný pár nemůže být postupem úplně jistý.
VIDEO: „Je to show. Chtěl bych, aby ta naše čísla byla hodnocena jako ta nejzábavnější, nejzajímavější a nejpestřejší,“ říká Tomáš Matonoha
Zdroj: autorský text