Pětice klientů Centra Paraple se na výjimečný večer připravovala pod vedením tanečnice Kateřiny Bartuněk Hrstkové a jejího manžela Lukáše Bartuňka. Společně nacvičili choreografii v současném stylu s prvky valčíku, ve které se představí po boku soutěžících celebrit.
StarDance dnes ovládnou silné lidské příběhy. Pětice vozíčkářů zažila okamžiky, které jim navždy změnily život
Dnešní StarDance nebude jen o tanci a soutěžení. Sobotní večer 21. listopadu se ponese ve znamení pomoci Centru Paraple a na parketu se vedle známých osobností představí také pět tváří, kterým vážný úraz nebo nemoc obrátily život naruby. Dnes chtějí ukázat, že život na vozíku může být stále naplněný pohybem, radostí a novými zážitky.
Jana: Po sedmdesáti kilometrech přišel osudný pád
Devětačtyřicetiletá Jana z Rožnova pod Radhoštěm byla vždy sportovně založená. Milovala cyklistiku a čas strávený v přírodě. Před pěti lety se ale obyčejná vyjížďka změnila v neštěstí, které zásadně ovlivnilo její další život. „Měli jsme v nohách 70 km. Byl to poslední sjezd, ale škaredý. Přední kolo mi zapadlo do odvodňovacího žlabu a letěla jsem přes řídítka,“ popsala okamžik, po kterém skončila s poraněnou míchou.
„Jsem úplně psychicky vyrovnaná. Žijeme dál, můžu vidět své děti vyrůstat,“ říká. Účast ve StarDance si přála sama. Když se dozvěděla, že Centrum Paraple hledá zájemce, neváhala se přihlásit. O to větší radost měla, když jí ředitel centra David Lukeš oznámil, že byla vybrána.
Milan: Chtěl pomoci druhému, sám skončil na vozíku
Milan z Broumovy Lhoty byl jako dobrovolný hasič zvyklý zasahovat tam, kde bylo potřeba pomoci. Před osmi lety se na společenské akci zastal muže, který při potyčce upadl. Sám přitom utržil ránu do zad, po které se už nedokázal postavit. Vážné poranění míchy změnilo i ty nejběžnější každodenní činnosti.
Postupně se naučil samostatně oblékat, řídit automobil a našel také cestu zpět k aktivitám, které měl rád. S devítiletým synem Vojtou jezdí na ryby a své hasičské zkušenosti předává dětem prostřednictvím kroužku malých hasičů. Ve StarDance se těší především na nové zážitky. S humorem přiznává, že největší obavy má z toho, aby při vystoupení nespadl.
Denisa: Probudila se v nemocnici a necítila nohy
Devětačtyřicetileté Denise z Ústí nad Orlicí změnila život jediná chyba při návštěvě přátel. Ve tmě sestupovala po schodech bez zábradlí, šlápla vedle a zřítila se dolů. „Spadla jsem do prázdna. Nepamatuju si to,“ vybavuje si poslední okamžiky před neštěstím.
Zpráva o vážném poranění míchy zasáhla celou rodinu. Denisa ale překvapivě našla sílu nejen pro sebe, ale i pro své nejbližší. „Ze začátku to byl samozřejmě šok, jak pro dceru, tak partnera i rodiče. Byli na tom hůř než já, ještě jsem je podporovala, aby měli sílu,“ vzpomíná. Dnes pracuje na tom, aby si zachovala co největší samostatnost, a účast ve StarDance bere jako další příležitost vyzkoušet něco nového. „Člověk aspoň zjistí, že i na vozíku se dá nějakým způsobem pohybovat, tančit,“ těší se
Žaneta: Po operaci nádoru strávila devět měsíců v nemocnici
Čtyřiačtyřicetiletá Žaneta ze Strakonic vedla aktivní život, starala se o kosmetický salon a vychovávala syna Denise. V květnu 2024 jí však lékaři objevili nezhoubný nádor prorůstající míchou. Následovala operace, od které očekávala rychlé zotavení. Skutečnost byla mnohem těžší. „Šla jsem na operaci s tím, že jsem za pár dní doma. A bylo to devět měsíců,“ vzpomíná.
Velkou oporou jí byli přátelé a pracovníci Centra Paraple. Žaneta se postupně vrátila ke své práci a znovu se naučila řídit auto. Právě návrat za volant považuje za jeden z důležitých kroků k samostatnosti. Když přišla nabídka na účinkování ve StarDance, zpočátku váhala. Nakonec však souhlasila a dnes se těší na atmosféru televizního přenosu.
Tomáš: Zachraňoval životy, pak sám bojoval o každý nádech
Cévní chirurg Tomáš z Kladna zasvětil medicíně pětadvacet let. V únoru 2024 se ale během lyžování v Itálii ocitl v situaci, kterou do té doby znal především z druhé strany nemocničního lůžka. Po nešťastném pádu si vážně poranil krční míchu. Jako zkušený lékař okamžitě pochopil závažnost svého stavu.
„Nastavil jsem si to v hlavě tak, že budu dělat všechno pro to, abych se aspoň naučil sám dýchat,“ vzpomíná. Dnes díky rehabilitaci zvládá mnohem víc, než si v prvních dnech po úrazu dokázal představit. Dokonce zkouší s oporou stát. Tanec měl přitom rád už před nehodou. Jedním z jeho přání bylo zatančit si s dcerou Aničkou na maturitním plese. Po úrazu se zdálo, že se tohoto snu bude muset vzdát. Nyní se ale na taneční parket vrací alespoň prostřednictvím StarDance.
Předloni se vybralo téměř 50 milionů korun. Padne další rekord?
Charitativní večer StarDance patří dlouhodobě k nejúspěšnějším televizním dobročinným akcím v Česku. Od roku 2015, kdy se taneční show poprvé spojila s Centrem Paraple, se podařilo získat více než 145 milionů korun.
Poslední benefiční díl se uskutečnil 23. listopadu 2024. Během samotného přímého přenosu tehdy diváci a další dárci přispěli částkou 43 703 496 korun. Sbírka ovšem pokračovala a její konečný výtěžek dosáhl rekordních 49 591 987 korun. V roce 2025 se pravidelná řada StarDance nekonala, takže letošní večer navazuje právě na ročník 2024.
Vybrané peníze pomáhají Centru Paraple financovat rehabilitace, odborné poradenství i další služby pro lidi s poškozením míchy. Právě jejich prostřednictvím se klienti učí znovu zvládat běžné každodenní činnosti, vracet se do zaměstnání, věnovat se sportu nebo získávat větší samostatnost.
Dnešní benefiční díl začne ve 20:10 na ČT1. Diváci mohou přispět prostřednictvím dárcovských SMS nebo přímo na sbírkový účet Centra Paraple. Ze soutěže dnes nikdo nevypadne. Hlavním cílem večera bude pomoc lidem, jejichž život se v jediném okamžiku změnil, ale kteří dál hledají nové možnosti, jak ho žít naplno.