Po překvapivém odchodu Hany Dvorské ve třetím soutěžním večeru StarDance se pozornost přesouvá k dalšímu vyřazování. Podle aktuálních kurzů sázkových kanceláří má před sobotou 31. října nejméně jistou pozici Tomáš Matonoha. Bookmakeři Fortuny mu přisuzují nejvyšší pravděpodobnost odchodu, čemuž odpovídá kurz 1,55:1. Napínavější ale začíná být také souboj o celkové vítězství. Dosavadní favorit Vojtěch Dyk totiž získává vážnou konkurenci v Lucianě Tomášové, která ho v posledním kole dokázala zastínit.
StarDance čeká další vyřazování. Matonoha je na odstřel, Dykovi začíná šlapat na paty nečekaná soupeřka
Další večer StarDance slibuje napínavý souboj nejen na tanečním parketu, ale také o přízeň diváků. Zatímco některým soutěžícím hrozí vyřazení, mezi favority na celkové vítězství se začínají měnit poměry sil a dosud jasný favorit získává stále silnější konkurenci.
Herec Tomáš Matonoha přitom při minulém vystoupení rozhodně neskončil na úplném chvostu. Společně s tanečnicí Lenkou Norou Návorkovou předvedl valčík, za který od poroty získal 23 bodů. Mezi osmi soutěžními dvojicemi jim to stačilo na pátou příčku. Porotci však měli k jeho výkonu výhrady. Podle nich Matonoha vsadil více na herecký projev než na samotné taneční provedení.
Tomáše Poláka zachraňují diváci. Rozhodne souboj fanoušků?
Ve velmi nejisté situaci zůstává také Tomáš Polák, jehož kurz na vyřazení činí 2,9:1. Hudebník se už dvakrát dokázal udržet v soutěži navzdory nepříznivému hodnocení poroty. Právě podpora publika tak může být jeho největší výhodou. Sázkové kanceláře navíc předpokládají, že Polák bude i tentokrát patřit k nejslabším účastníkům z pohledu odborné poroty. Na nejnižší bodové hodnocení má vypsaný kurz 1,55:1.
„Polákovi se podruhé podařilo uniknout vyřazení, navíc se odrazil od posledního místa v hodnocení poroty. I když je stále hlavním adeptem na nejnižší počet bodů, podpora diváků může být znovu rozhodující. Bookmakeři favorizují na vyřazení Tomáše Matonohu, já jsem stále přesvědčen, že vyletět by měl Polák. Bude to každopádně souboj fanoušků kapely O5 a Radeček s příznivci kultovního seriálu Comeback,“ komentuje situaci expert Fortuny Roman Kovařík.
Zatímco Matonoha se může spoléhat na popularitu své herecké kariéry a především seriálu Comeback, Polák má za sebou příznivce hudební skupiny O5 a Radeček. Právě jejich mobilizace může rozhodnout, kdo bude muset taneční parket opustit.
Vojta Dyk už nemá vítězství jisté. Tomášová ho začíná dohánět
Zajímavé změny se odehrávají také mezi favority letošního ročníku. Vojtěch Dyk sice nadále zůstává hlavním kandidátem na celkové vítězství, jeho náskok už ale není tak výrazný jako na začátku soutěže. Velkou konkurentkou se mu stává Luciana Tomášová. Ta v minulém kole předvedla jive, kterým nadchla porotu a vysloužila si 33 bodů. Dyk za stejný tanec získal o tři body méně. Po třech soutěžních večerech tak oba v celkovém hodnocení dělí pouhý jediný bod.
Tomášová navíc svého soupeře předstihla také v odhadech bookmakerů na nejvyšší bodový zisk nadcházejícího večera. Zatímco na její prvenství v hodnocení poroty je vypsán kurz 2,5:1, u Dyka činí 2,65:1.
V celkových sázkách na vítěze StarDance 2026 ovšem stále vede Vojta Dyk s kurzem 2,3:1. Následují Sara Prachař Sandeva s kurzem 3,5:1, Tomas Sean Pšenička s kurzem 3,6:1 a Luciana Tomášová s kurzem 3,8:1.
„Pozice Vojtěcha Dyka už není tak neotřesitelná jako na začátku soutěže. Luciana Tomášová sice není tak známou tváří, po taneční stránce už mu ale začíná pořádně šlapat na paty. Za svůj jive sklidila nadšené hodnocení a dvě devítky. Pokud bude v podobném tempu pokračovat a najde způsob, jak si naklonit diváky, může být letošní ročník hodně dramatický,“ uzavírá Kovařík.
VIDEO: „Je to show. Chtěl bych, aby ta naše čísla byla hodnocena jako ta nejzábavnější, nejzajímavější a nejpestřejší,“ říká Tomáš Matonoha
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