S každým dalším kolem StarDance je stále těžší odhadnout, kdo bude muset soutěž opustit. Rozdíly mezi jednotlivými páry se zmenšují, nároky poroty rostou a čím dál větší roli hraje také přízeň televizních diváků. Ani vynikající taneční výkon totiž nemusí být zárukou postupu.
StarDance čeká další vyřazování. Jandová má namále, překvapivě se ale může rozloučit i Sandeva
Do finále StarDance zbývá stále méně času a na tanečním parketu už není prostor pro zaváhání. Dnes večer se divákům představí posledních pět soutěžních párů, jeden z nich se však bude muset s vidinou vítězství rozloučit. Podle bookmakerů je nejvážnější kandidátkou na vyřazení Marta Jandová, přestože si během posledního večera vedla mimořádně dobře. V bezpečí ale rozhodně není ani Sara Sandeva.
Sobotní večer bude navíc pro soutěžící mimořádně náročný. Každý z pěti zbývajících párů předvede hned dva tance. Vedle standardního či latinskoamerického tance je čeká také současný tanec, při kterém se k nim připojí další profesionální tanečníci. Právě tato disciplína by mohla dosavadním pořadím pořádně zamíchat.
Marta Jandová v ohrožení. Ani skvělé hodnocení jí nemusí stačit
Přestože Marta Jandová během sedmého soutěžního večera skončila v hodnocení poroty na druhém místě a předčil ji pouze Tomas Sean Pšenička, podle bookmakerů má nyní nejblíže k vyřazení. Fortuna na její odchod ze soutěže vypsala kurz 1,85:1.
Zpěvačka přitom v předchozích kolech ukázala, že dokáže držet krok i s mladšími soupeři. Její pozice navíc není tak beznadějná, jak by se podle aktuálních kurzů mohlo zdát. Do dalšího večera si totiž přenáší bodový náskok před dvěma konkurentkami.
„Jandovou bych navzdory kurzu 1,85:1 na vyřazení ještě neodepisoval. Z minulého kola si totiž přenáší pětibodový náskok na Sandevu a dvoubodový na Tomášovou. Pro závěrečné zúčtování budou finální bodové známky těchto tří nejvíce ohrožených soutěžících klíčové,“ vysvětluje expert sázkové kanceláře Fortuna Roman Kovařík. Velkou výhodou by pro Jandovou mohly být zkušenosti jejího tanečního partnera Martina Prágra. Ten totiž za současný tanec před dvěma lety získal od poroty samé desítky.
Sara Sandeva může doplatit na bodovou ztrátu
Přestože Sara Prachař Sandeva dlouhodobě patří mezi největší favoritky letošního ročníku StarDance, ani ona si nemůže být postupem jistá. Bookmakeři ji společně s Lucianou Tomášovou řadí mezi další nejvážnější kandidátky na vyřazení. U obou stanovili kurz 3,7:1. Pro Sandevu může být rozhodující právě současný tanec. Také její taneční partner Daniel Makovec má s touto disciplínou bohaté zkušenosti, které získal už během studia na konzervatoři.
„Současný tanec bude velmi zajímavý. Partner Jandové Martin Prágr za něj před dvěma lety získal samé desítky, partner Sandevy Daniel Makovec jej zase studoval na konzervatoři. Oba tak mají s tímto stylem bohaté zkušenosti a bude záležet na tom, jak se s ním popasují samotné soutěžící,“ dodává Kovařík.
Pokud se naplní jeho předpoklady ohledně výkonu Luciany Tomášové, mohl by se sobotní boj o setrvání v soutěži odehrávat především mezi Sandevou a Jandovou.
Luciana Tomášová překvapuje. Bookmakeři jí věří stále více
Jedním z největších překvapení aktuálního vývoje StarDance je Luciana Tomášová. Přestože za svůj poslední slowfox získala od poroty pouze 32 bodů, její šance na celkové vítězství podle bookmakerů vzrostly. V kurzové nabídce dokonce předstihla Tomase Seana Pšeničku. O tom, že herečka dokáže předvést mimořádný výkon, ostatně přesvědčila už o týden dříve. Za cha-chu tehdy získala 38 bodů a hned dvě desítky.
Právě Tomášovou nyní bookmakeři považují za nejpravděpodobnější vítězku sobotního bodování poroty. Pokud se jí podaří navázat na nejlepší výkony a získat dostatečnou podporu diváků, mohla by se vyhnout vyřazení a zároveň výrazně posílit svou pozici v boji o finále.
Ani rekordní výkon Pšeničkovi nezaručuje vítězství
Zatímco Luciana Tomášová si v očích bookmakerů polepšila, u Tomase Seana Pšeničky nastal opačný vývoj. A to navzdory tomu, že se během posledního soutěžního večera postaral o dosud nejlepší individuální výsledek letošního ročníku. Za slowfox získal neuvěřitelných 39 bodů ze 40 možných. Po nepovedené cha-che, za kterou si vysloužil pouhých 27 bodů, tak předvedl působivý návrat mezi nejlépe hodnocené soutěžící.
Mladý herec přitom účasti ve StarDance podřizuje prakticky celý svůj život. Kvůli soutěži si rozložil studium režie a tréninkem tráví až jedenáct hodin denně. Podle odborníka však může být jeho slabinou značná nevyrovnanost jednotlivých tanečních výkonů.
„Pšeničkovi evidentně sedí pomalejší tance, zatímco v rychlejší latině má problémy. Rozdíly mezi jeho výkony jsou tak stále poměrně výrazné. Ani téměř dokonalý slowfox a výborný valčík mu ale samy o sobě StarDance nevyhrají. Pokud chce zvítězit, musí ukázat, že zvládne stejně dobře i tance, které mu tolik nesedí,“ hodnotí jeho šance Kovařík.
Vojtěch Dyk zůstává favoritem na vítězství
Nejpevnější pozici si nadále drží Vojtěch Dyk. Podle bookmakerů má nejen největší šanci na celkový triumf, ale zároveň je ze všech zbývajících soutěžících nejméně ohrožen sobotním vyřazováním. V boji o titul krále či královny tanečního parketu za ním následuje Sara Sandeva, třetí příčku nově obsadila Luciana Tomášová.
VIDEO: Při tanci mu upadla protéza, přesto nepřestal. Ezra Frech ovládl americkou StarDance
Zdroj: autorský text, Fortuna