Ač to zní možná paradoxně, vysavač Mova Z60 Ultra Roller Complete vypadá robustně a zároveň elegantně. Díky výsuvnému LDS majáčku si poradí i s nízkým nábytkem a masivní kolečka a podpůrná „horolezecká“ kolečka umožňují překonávat překážky až do výšky 8 cm – právě to ocení každý, kdo má doma prahy či koberce. Zatímco dříve právě třeba prahy způsobovaly časté komplikace, dnes pro podobné roboty nepředstavují téměř žádný problém. A soběstačnost právě tohoto vysavače se navíc hodí i vzhledem k jeho vyšší hmotnosti – tahat ho po všech místnostech byste asi nechtěli. Pozor byste si však měli dát na správné mapování – bez něj se neobejde ani tento robotický hrdina.
Špína nemá šanci. Jak král úklidu mění domácnosti
Když se k nám dostal nový robotický vysavač Mova Z60 Ultra Roller Complete, nemohli jsme se dočkat, až ho vyzkoušíme. Proč? V dnešních bláznivých podmínkách, kdy jsme vděční za každou volnou chvíli, jsou podobní pomocníci možná až spásou. Vzhledem k tomu, že elektronických výrobků je na trhu mnoho, je těžké si vybrat.
Dokovací stanice je pak nejen domečkem pro tohoto malého pomocníka, ale i opravdovým multifunkčním centrem. Zajímavostí je dvojitý zásobník na detergenty – jeden pro běžné čištění a druhý pro eliminaci zápachu od domácích mazlíčků.
Motorizované rameno mopu i
boční kartáček pak zabraňují namotávání vlasů a chlupů –
což ocení snad všechny dámy i milovníci mazlíčků. A právě
to vytváří wow efekt.
Tento model se navíc vyznačuje sací silou 28 000 Pa – přístroj si tak s lehkostí poradí s prachem, vlasy, chlupy i většími nečistotami na tvrdých podlahách i kobercích. Mopovací válec s funkcí HydroForce™ simuluje ruční mopování, průběžně zvlhčuje vodou a odsává špinavou vodu – vaše podlaha tak zůstane čistá a téměř suchá i při odstraňování zaschlých skvrn.
Vychytávky, které překvapí
Stroj boduje i díky navigaci FlexScope™, kterou kombinuje s LDS laserem, RGB kamerou a strukturovaným 3D světlem. Robot si tak snadno zapamatuje více než 200 typů překážek a dříve neuklizená místa. Právě k těm se při dalším úklidu dokáže vrátit, a tak „hluché“ oblasti nezůstanou opomenuty.
Určitě vám také přijde vhod možnost jeho zapnutí na dálku pomocí aplikace MOVAhome, která je lokalizovaná do češtiny, přehledná a detailně nastavitelná – od mapování místností, přes detekci typů podlah a zakázaných zón až po inteligentní čištění skvrn a režim péče o zvířata. Svou práci tak stihne dokončit dříve, než dorazíte domů, kde si chcete užít ticho a klid.
Offline hlasový asistent Hey Mova! pak umožňuje ovládat vysavač bez telefonu či chytrého domácího asistenta.
Jasná volba pro náročné
Pokud hledáte robotický vysavač, který nabídne silný sací výkon, profesionální mokré mopování a chytrou navigaci, Mova Z60 Ultra Roller Complete je jasnou volbou. Jeho schopnost překonávat vysoké prahy, inteligentně uklízet i problematičtější místa a snadno se přizpůsobit domácnosti s mazlíčky z něj dělají jeden z nejzajímavějších modelů na trhu. A s cenou pod 20 tisíc korun jde o jeden z nejlepších robotických vysavačů současnosti.
Hlavní přednosti
Obrovský sací výkon 28 000
Pa – perfektní pro koberce, chlupy a nečistoty, rotující mop s
přítlakem 4 100 Pa – efektivně odstraní i zaschlé skvrny,
motorizované rameno mopu a bočního kartáčku – pronikne do rohů
a pod nízký nábytek, masivní kolečka a podpůrná „horolezecká“
kolečka – překoná prahy až 8 cm, dokovací stanice s UV
sterilizací a samočištěním – čistí mop i nádrž a
neutralizuje zápach, inteligentní navigace FlexScope™ –
rozpozná přes 200 typů překážek a zapamatuje si „hluchá
místa“, aplikace MOVAhome – lokalizovaná do češtiny, detailní
nastavení úklidu, zóny, detekce podlah i mazlíčků a offline
hlasový asistent Hey Mova! – ovládání bez telefonu či chytrého
asistenta.
Co zvažovat
Vysavač je těžší a vyšší – horší manipulace, chybí mu české hlasové příkazy či UV sterilizace sáčku na nečistoty a nedostane se úplně všude