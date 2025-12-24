Humor byl pro Júlia Satinského přirozeným jazykem – a často i štítem. S oblibou žertoval o tom, že jeho rod pochází ze zchudlých polských šlechticů, kteří se usadili na Slovensku, a s nadsázkou komentoval i vlastní role. Když si zahrál krále Pikolu, bral to po svém: „Splnil se mi životní sen. Chtěl jsem ukázat alespoň na malý moment v nějakém záběru holý zadek. Podařilo se mi to!“
Smál se, i když ho život lámal: Július Satinský skrýval za humorem tragédie, o kterých se málo ví
Július Satinský uměl rozesmát celé sály – a s lehkostí komentoval i vlastní role. Jenže za jeho nadhledem se skrývaly těžké životní rány: brzká ztráta matky, sebevražda otce i tragická smrt první manželky, se kterou se kvůli tehdejším poměrům nemohl ani rozloučit.
Tragické dětství
Za lehkostí a vtipem se ale skrýval život poznamenaný bolestí. O matku přišel už v pubertě, o několik let později spáchal jeho otec sebevraždu. Nejtěžší ranou byla smrt první manželky Olgy, která se tragicky utopila během dovolené na Panenských ostrovech v Karibiku. „Julo ji velice miloval, přestože spolu neměli děti, po kterých on neobyčejně toužil. Byl nemocný touhou po dětech,“ vzpomínal herec Václav Postránecký v dokumentárním cyklu Neobyčejné životy.
Psala se polovina 80. let a tragédii ještě prohloubily tehdejší poměry. Protože k nehodě došlo na území Spojených států, nebyla Satinskému vydána výjezdní doložka a nemohl se s manželkou ani rozloučit. Samotu a zoufalství se tehdy snažil zahnat alkoholem – denně vypil litry borovičky.
Z dlouhého období sebezničujícího života se dostal až po dvou letech díky psychiatričce Vierce. Právě ona se později stala jeho druhou ženou a porodila mu vytoužené děti – syna Jána a dceru Lucii. „Byl strašně hrdý na to, že má dvě děti. Začal žít usedlým způsobem života, staral se vzorně o rodinu, ven vycházel jen koupit potraviny a do práce,“ popsal proměnu jeho blízký spolupracovník Milan Lasica.
S diagnózou bojoval v tichosti
Satinského zdraví však postupně podkopávala neléčená cukrovka, následoval prasklý vřed a nakonec lékaři odhalili rakovinu tlustého střeva s metastázami do životně důležitých orgánů. Nemoc byla odhalena náhodou – při vyšetření, na které doprovázel svého nemocného bratra. S diagnózou bojoval v tichosti a mimo pozornost veřejnosti. Až po letech o posledních chvílích promluvil jeho bratr Vojtěch Satinský: „Vierka mu dávala injekce, po kterých spal. Ale i v tom spánku naříkal…“
Július Satinský zemřel 29. prosince 2002. Ani po smrti ale jeho příběh nepřestal překvapovat. Až tehdy vyšlo najevo, že měl ještě jednu dceru – nevlastní sestru svých dětí, kterou zplodil s vdovou po spisovateli Vladu Bednárovi pouhé tři měsíce po svatbě s Vierou. O existenci dívky nevěděla ani jeho manželka. Po Satinského smrti se ji vydala hledat a nakonec ji přivedla zpět do rodiny.
Těžké období poznamenalo i psychiku syna Jána, kterému bylo v době otcova umírání pouhých čtrnáct let. „Nejdřív se u mě projevila maniodeprese, ale potom jsem postoupil o stupeň výš a diagnostikovali mi schizoafektivní poruchu,“ popsal otevřeně v rozhovorech. Sám přiznal i období těžkých psychotických epizod: „Poprvé v sedmnácti. Tehdy jsem byl Ježíš. To bylo nejúžasnější… Jenže pak to eskalovalo. Nakonec jsem musel zavolat mámě, aby mě odvezla na psychiatrii.“ Po třetím vzplanutí skončil dokonce na psychiatrickém oddělení v Londýně. Akutní léčbu podstupoval rok, dnes musí nemoc celoživotně udržovat pomocí léků.
Parťák ho přežil o devatenáct let
Satinského celoživotní parťák Milan Lasica ho přežil o devatenáct let. V červenci 2021 zkolaboval přímo na jevišti bratislavského divadla Štúdio L+S během představení a lékařům se ho už nepodařilo zachránit. V minulosti přitom čelil vážným zdravotním potížím – podstoupil několik náročných operací, včetně trojitého bypassu. V roce 2017 mu lékaři odstraňovali nebezpečné střevní polypy. Jak později zaznělo v rozhovorech, nebýt včasného zásahu jeho manželky Magdy Vášáryové, mohl odejít mnohem dřív. Za smíchem, který rozdávali publiku celé generace, se tak skrývaly osudy plné bolesti, ztrát a tichého boje – o to silnější zůstává jejich odkaz.