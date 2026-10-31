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Slabý začátek už nedokázali zvrátit. Tomáš Polák a Adriana Mašková ve StarDance dotančili

Tomáš Polák a Adriana Mašková
Tomáš Polák a Adriana Mašková
Tomáš Polák a Adriana Mašková
Tomáš Polák a Adriana Mašková
Tomáš Polák a Adriana Mašková
Zobrazit
55 fotografií
Zpěvák kapely O5 a Radeček Tomáš Polák se společně s tanečnicí Adrianou Maškovou musel po čtvrtém večeru rozloučit se StarDance, kde se mu navzdory velkému úsilí nepodařilo překonat nepříznivý začátek soutěže. |
Foto: Česká televize – Křepelka Mikuláš
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Další sobotní večer StarDance přinesl loučení, které fanoušky kapely O5 a Radeček rozhodně nepotěšilo. Ve čtvrtém kole taneční soutěže skončil zpěvák Tomáš Polák, který se na parketu představoval po boku profesionální tanečnice Adriany Maškové. Přestože se od začátku potýkal s přísným hodnocením poroty, díky divácké podpoře se mu opakovaně dařilo postupovat dál.

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Taneční soutěž StarDance přišla o další známou tvář. Po sobotním čtvrtém večeru, který připadl na 31. října, se s parketem rozloučil hudebník Tomáš Polák, frontman skupiny O5 a Radeček. Společně s Adrianou Maškovou patřili k dvojicím, jejichž účinkování provázely velké rozdíly mezi hodnocením poroty a přízní televizních diváků.

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Polák od prvního vystoupení ukazoval, že tanec pro něj představuje pořádnou výzvu. Přesto se nevzdával a každý týden se snažil své výkony zlepšovat. Zatímco porotci nešetřili kritikou, publikum mu opakovaně umožnilo pokračovat.

Začátky byly těžké, přišly i slzy

Už první soutěžní večer naznačil, že Polák nebude patřit mezi taneční favority. S Adrianou Maškovou předvedl cha-chu, za kterou od poroty získal pouhých 11 bodů. Šlo o nejnižší hodnocení večera. Ani následující týden nepřinesl výrazný obrat. Za tango si dvojice odnesla 15 bodů a opět skončila na posledním místě porotcovského žebříčku. Přísné hodnocení zpěváka viditelně zasáhlo a po vystoupení se neubránil emocím. Právě tehdy se ale ukázalo, jak silnou podporu má mezi diváky. Přestože podle známek poroty patřil k nejslabším účastníkům, do dalšího kola postoupil.

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Tomáš Polák & Adriana Mašková
Zpěvák Tomáš Polák, známý z kapely O5 a Radeček, vyměnil koncertní pódia za taneční parket, kde po boku zkušené Adriany Maškové čelil jedné z největších výzev své kariéry.
Foto: Česká televize – Křepelka Mikuláš

Samba přinesla zlepšení, porota ale dál kritizovala

Třetí, pohádkový večer znamenal pro Poláka dosud nejlepší výsledek. S Adrianou předvedli sambu, za kterou získali 20 bodů. Oproti předchozímu týdnu si tak polepšili o dalších pět bodů a poprvé se odpoutali od úplného dna výsledkové tabulky.  Ani tentokrát se však nevyhnul poznámkám porotců. Richard Genzer jeho pokrok ocenil s typickým humorem: „Tomáši, ty jsi lepší a lepší každým večerem. Tedy, jestli ses naučil chodit včera…“

Zpěvák sice skončil v hodnocení poroty až šestý z osmi párů, díky hlasům diváků ale znovu postoupil. Soutěž tehdy opustila kaskadérka Hana Dvorská.

Tomáš Polák a Adriana Mašková
Tomáš Polák a Adriana Mašková
Tomáš Polák a Adriana Mašková
Tomáš Polák a Adriana Mašková
Zobrazit
55 fotografií
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Čtvrtý večer už byl poslední

Před dalším kolem se Polák znovu ocitl mezi nejohroženějšími soutěžícími. Bookmakeři ho označovali za jednoho z hlavních kandidátů na vyřazení a předpokládali, že opět získá nejnižší počet bodů od poroty.

Ještě větší riziko odchodu však podle sázkových kanceláří hrozilo herci Tomáši Matonohovi. Právě mezi těmito dvěma muži se očekával souboj o divácké hlasy.

Ve čtvrtém soutěžním večeru Polák s Maškovou předvedli quickstep, který patří mezi rychlé a technicky náročné standardní tance. Tentokrát už však jejich společné vystoupení na další postup nestačilo.

VIDEO: Je to show. Chtěl bych, aby ta naše čísla byla hodnocena jako ta nejzábavnější, nejzajímavější a nejpestřejší, říká Tomáš Matonoha

Tomáš Matonoha si nedělá iluze, že by ve StarDance patřil mezi největší taneční favority. Sází ale na humor, nápaditá vystoupení a na to, že si ho diváci zapamatují. | Video: Kateřina Potyšová

Zdroj: autorský text

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