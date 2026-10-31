Taneční soutěž StarDance přišla o další známou tvář. Po sobotním čtvrtém večeru, který připadl na 31. října, se s parketem rozloučil hudebník Tomáš Polák, frontman skupiny O5 a Radeček. Společně s Adrianou Maškovou patřili k dvojicím, jejichž účinkování provázely velké rozdíly mezi hodnocením poroty a přízní televizních diváků.
Slabý začátek už nedokázali zvrátit. Tomáš Polák a Adriana Mašková ve StarDance dotančili
Další sobotní večer StarDance přinesl loučení, které fanoušky kapely O5 a Radeček rozhodně nepotěšilo. Ve čtvrtém kole taneční soutěže skončil zpěvák Tomáš Polák, který se na parketu představoval po boku profesionální tanečnice Adriany Maškové. Přestože se od začátku potýkal s přísným hodnocením poroty, díky divácké podpoře se mu opakovaně dařilo postupovat dál.
Polák od prvního vystoupení ukazoval, že tanec pro něj představuje pořádnou výzvu. Přesto se nevzdával a každý týden se snažil své výkony zlepšovat. Zatímco porotci nešetřili kritikou, publikum mu opakovaně umožnilo pokračovat.
Začátky byly těžké, přišly i slzy
Už první soutěžní večer naznačil, že Polák nebude patřit mezi taneční favority. S Adrianou Maškovou předvedl cha-chu, za kterou od poroty získal pouhých 11 bodů. Šlo o nejnižší hodnocení večera. Ani následující týden nepřinesl výrazný obrat. Za tango si dvojice odnesla 15 bodů a opět skončila na posledním místě porotcovského žebříčku. Přísné hodnocení zpěváka viditelně zasáhlo a po vystoupení se neubránil emocím. Právě tehdy se ale ukázalo, jak silnou podporu má mezi diváky. Přestože podle známek poroty patřil k nejslabším účastníkům, do dalšího kola postoupil.
Samba přinesla zlepšení, porota ale dál kritizovala
Třetí, pohádkový večer znamenal pro Poláka dosud nejlepší výsledek. S Adrianou předvedli sambu, za kterou získali 20 bodů. Oproti předchozímu týdnu si tak polepšili o dalších pět bodů a poprvé se odpoutali od úplného dna výsledkové tabulky. Ani tentokrát se však nevyhnul poznámkám porotců. Richard Genzer jeho pokrok ocenil s typickým humorem: „Tomáši, ty jsi lepší a lepší každým večerem. Tedy, jestli ses naučil chodit včera…“
Zpěvák sice skončil v hodnocení poroty až šestý z osmi párů, díky hlasům diváků ale znovu postoupil. Soutěž tehdy opustila kaskadérka Hana Dvorská.
Čtvrtý večer už byl poslední
Před dalším kolem se Polák znovu ocitl mezi nejohroženějšími soutěžícími. Bookmakeři ho označovali za jednoho z hlavních kandidátů na vyřazení a předpokládali, že opět získá nejnižší počet bodů od poroty.
Ještě větší riziko odchodu však podle sázkových kanceláří hrozilo herci Tomáši Matonohovi. Právě mezi těmito dvěma muži se očekával souboj o divácké hlasy.
Ve čtvrtém soutěžním večeru Polák s Maškovou předvedli quickstep, který patří mezi rychlé a technicky náročné standardní tance. Tentokrát už však jejich společné vystoupení na další postup nestačilo.
VIDEO: „Je to show. Chtěl bych, aby ta naše čísla byla hodnocena jako ta nejzábavnější, nejzajímavější a nejpestřejší,“ říká Tomáš Matonoha
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