14. 12. Lýdie
Schne vám prádlo v zimě věčnost? Pomůže jednoduchá funkce pračky, kterou většina lidí přehlíží

PraníFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

V chladných měsících se sušení prádla často táhne celé hodiny, i když ho pověsíte nad topení nebo na balkon. Důvodem je vlhký vzduch a voda, která zůstává hluboko ve vláknech – a právě ta prodlužuje schnutí nejvíc. Přitom stačí malá změna: využít přídavné odstředění, které z prádla odstraní více zbytkové vody a výrazně zkrátí dobu sušení.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
V chladných měsících se sušení prádla často mění v boj s časem. Ať už ho pověsíte na sušák v bytě, na topení nebo balkon, vlhké oblečení zůstává mokré celé hodiny – někdy i dny. Důvod je jednoduchý: studený vzduch pojme méně vlhkosti a v uzavřených místnostech se voda z textilií odpařuje výrazně pomaleji.

Prát na 40 °C je nesmysl. Odborníci varují, že tím škodíte nejen sobě, ale i planetě

Topení sice proces urychlí, ale nedokáže odstranit tu nejodolnější vlhkost, která zůstává hluboko ve vláknech látek. Právě proto mnoho lidí rezignuje a bere pomalé sušení jako nevyhnutelnou zimní realitu. Přitom existuje velmi jednoduché řešení, které má většina domácností doslova na dosah ruky – jen se o něm málo mluví.

Funkce pračky, kterou většina lidí nevyužívá

Moderní pračky nabízejí možnost samostatného nebo opakovaného odstředění, často označovaného jako „spin. Přestože ho mají téměř všechny modely, používá ho jen málokdo. A právě v zimě může znamenat zásadní rozdíl. Při běžném praní proběhne odstředění jen jednou. Textilie ale i poté zadržují překvapivě velké množství vody. Pokud po skončení programu spustíte ještě jeden cyklus odstředění, odstraní se z oblečení zbytková vlhkost, která je hlavním důvodem dlouhého schnutí.

Foto: Shutterstock
Proč dvojité odstředění funguje?

Princip je jednoduchý: čím méně vody zůstane v tkanině, tím rychleji může vlhkost uniknout do okolního vzduchu. Druhé odstředění „vymačká“ vodu, kterou první cyklus nedokázal dostatečně odstranit – zejména u silnějších materiálů, jako jsou ručníky, ložní prádlo nebo zimní svetry.

Výsledkem je prádlo, které je po vytažení z bubnu lehčí, méně studené na dotek a připravené k rychlejšímu schnutí, ať už ho sušíte kdekoliv. Bez dalších nákladů, bez speciálních sušiček a bez zvýšené spotřeby energie.

Praktický příklad z běžné domácnosti

Představte si praní ručníků nebo povlečení. Po standardním programu jsou těžké a stále znatelně mokré. Když ale spustíte odstředění ještě jednou, rozdíl poznáte okamžitě – prádlo je sušší, měkčí a schnutí se zkrátí klidně o několik hodin. Navíc se tím sníží i vlhkost v místnosti, což oceníte zejména v zimě, kdy hrozí kondenzace vody na oknech nebo vznik plísní.

Malý krok, velký rozdíl

Dvojité odstředění je jeden z nejjednodušších triků, jak si v zimě usnadnit život. Nevyžaduje žádné nové spotřebiče ani speciální pomůcky – jen lepší využití funkce, kterou už vaše pračka dávno má. A přesto na ni většina lidí zapomíná. Stačí jeden krok navíc a sušení prádla přestane být zdlouhavým a frustrujícím procesem.

VIDEO: Česká Marie Kondo: Zázrak se stane, když vše uklidíte. Nechte jen, co vám dělá radost

Video: Daniela Drtinová

Zdroj: which.co.ukconsumerreports.org, City Magazine

