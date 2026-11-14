Vojtěch Dyk získal za rumbu 37 bodů, a to včetně první desítky ročníku od Richarda Genzera. Sara Prachař Sandeva naopak za slowfox získala jen 26 bodů. Přísné hodnocení vyvolalo kritiku části diváků, kterým vadil rozpor mezi pochvalami poroty a udělenými známkami.
Sara Sandeva překvapivě útočí na vítězství StarDance. Přísné hodnocení poroty jí může paradoxně pomoci
Pátý večer StarDance ovládl Vojtěch Dyk, který získal první desítku letošního ročníku a dál zůstává favoritem na celkové vítězství. Výrazně však v očích bookmakerů posílila také Sara Prachař Sandeva. V posledním kole se nevyřazovalo, takže v soutěži zůstává všech šest párů a do sobotního rozhodování promluví i hlasy diváků z předchozího týdne.
„Přísné hodnocení může Sandevě paradoxně pomoci. Pokud mají diváci pocit, že porota poškozuje jejich favorita, může je to motivovat k hlasování mnohem víc než samotný taneční výkon. Zajímavé bude, jestli se kritika na sociálních sítích skutečně promění v hlasy, nebo jde jen o hlučnou část fanoušků. Protože porota i diváci mají na výsledek stejný vliv, může právě taková mobilizace rozhodnout o postupu,“ komentuje Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.
Na posledním místě skončil minule Tomáš Matonoha, který za slowfox získal 22 bodů, o čtyři méně než minule. Jeho kurz na vyřazení se snížil na 1,41:1. Druhou nejohroženější soutěžící je Marta Jandová (2,35:1), přestože ta minulý týden překvapila a za jive získala 32 bodů – tedy třetí nejvyšší známku večera.
Největší překvapení se ale může skrývat hned za ní. Třetí nejnižší kurz na vyřazení má Luciana Tomášová (4:1), která je přitom s Dykem největší favoritkou na zisk nejvyššího sobotního hodnocení (oba 2,50:1).
„Tomášová může v sobotu předvést nejlepší tanec večera, a přesto vypadnout. U poroty patří na přední příčky, jenže StarDance není jen o tanečních výkonech. Otázkou je, jestli má za sebou stejně silné fanouškovské jádro jako její soupeři. Matonoha je například outsiderem od samého začátku, jeho výkony rozhodně nepatří k nejlepším, ale v soutěži se stále drží. Už jednou ho přitom hlasy diváků zachránily před vyřazením. Pokud se to bude opakovat, může místo něj odejít jedna z nejlepších tanečnic celé soutěže,“ dodává Roman Kovařík.
Zajímavá může být také sázka na nejnižší hodnocení poroty. Nejblíže tomu je Matonoha (1,37:1) následovaný Jandovou (2,70:1). Bookmakeři ale nevylučují ani další slabé hodnocení Sary Sandevy – na to, že by nejméně bodů dostala právě ona, vypsali kurz 5:1.
VIDEO: „Je to show. Chtěl bych, aby ta naše čísla byla hodnocena jako ta nejzábavnější, nejzajímavější a nejpestřejší,“ říká Tomáš Matonoha
Zdroj: Fortuna