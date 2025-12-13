Přeskočit na obsah
13. 12. Lucie
Proroctví na rok 2026: Nostradamus a Baba Vanga varují před zatměním, mimozemšťany i krizí vztahů

Baba VangaFoto: Wikimedia Commons / Пакко, CC BY-SA 3.0
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Rok 2026 se v různých proroctvích znovu vrací jako období velkých zlomů – a tentokrát se v něm potkávají jména Nostradamus i Baba Vanga. Mluví se o úplném zatmění Slunce nad Evropou, technologickém „roji“ připomínajícím drony a umělou inteligenci i o údajné mimozemské návštěvě v listopadu. Je to jen hra interpretací, nebo varování, které stojí za pozornost?

Pokud máte pocit, že poslední roky připomínají nekonečnou epizodu dystopického seriálu, možná vás nepřekvapí, že právě rok 2026 se v různých proroctvích objevuje znovu a znovu. Nostradamus i slavná bulharská věštkyně Baba Vanga – dvě postavy oddělené staletími, ale spojované pověstí „těch, kteří viděli dál – se shodují na jednom: následující období má být zlomové.

Je fér říct, že podobná varování už tu byla mnohokrát. Pamatujeme si rok 2012, obavy z Y2K i další předpovědi, které se nenaplnily. Přesto je zajímavé, že právě tito dva proroci jsou dodnes citováni kvůli několika překvapivě přesným výrokům z minulosti. A právě proto se jejich údajné vize pro rok 2026 znovu dostávají do centra pozornosti.

Proč jim lidé naslouchají?

Nostradamus, francouzský lékař a astrolog 16. století, je dodnes spojován s verši, které si vykladači dávají do souvislosti s historickými událostmi – od Velkého požáru Londýna v roce 1666 přes vzestup Adolfa Hitlera (označovaného jako „Hister) až po atentát na Johna F. Kennedyho. Podobně Baba Vanga, slepá věštkyně z Bulharska, je často citována kvůli výroku z roku 1989: „Hrůza, hrůza! Američtí bratři padnou po útoku ocelových ptáků.“ Tento výrok bývá spojován s útoky z 11. září 2001. Připisují se jí také předpovědi černobylské havárie, smrti princezny Diany nebo tsunami v roce 2004. Zda jde o skutečné proroctví, nebo o zpětné interpretace, zůstává předmětem sporů. Faktem ale je, že oba jsou dodnes vnímáni jako symboly náhlých zlomů a nečekaných změn.

„Roj včel a technologie bez kontroly

Jedno z nejčastěji citovaných Nostradamových čtyřverší popisuje „roj včel, který se vznese a způsobí chaos. Dnešní výklad se téměř jednomyslně přiklání k tomu, že nejde o hmyz, ale o technologie – drony, autonomní systémy a umělou inteligenci. Baba Vanga měla podle některých zdrojů mluvit o roce 2026 jako o bodu, kdy se umělá inteligence stane výrazně samostatnější a méně závislá na lidské kontrole. Tento výklad rezonuje se současnými debatami o etice AI, masovém sledování a ztrátě soukromí. „Roj tak nemusí znamenat fyzickou hrozbu, ale spíše svět, v němž technologie přestane být nástrojem a stane se aktérem.

Listopad 2026 a kontakt „shora

Nejkontroverznější část proroctví se týká údajného kontaktu s mimozemskou civilizací, který má podle Baby Vangy nastat v listopadu 2026. Nejde prý o mikroskopický život, ale o „železnou hvězdu nebo větší objekt. Zní to jako sci-fi, ale není bez zajímavosti, že právě v posledních letech NASA i Pentagon otevřeně přiznávají existenci neidentifikovaných leteckých jevů (UAP) a intenzivně zkoumají jejich původ. To samozřejmě neznamená potvrzení proroctví – spíše to ukazuje, že téma, které bylo dříve zesměšňováno, dnes berou vědci vážněji.

Konec romantiky? „Venuše ztrácí moc

Nostradamus se podle vykladačů dotýká i mezilidských vztahů, když píše, že „Venuše ztratí svou sílu. V astrologii je Venuše symbolem lásky, empatie a harmonie. Výklad pro rok 2026 proto často směřuje k tématům osamělosti, psychické nepohody a únavy ze vztahů. Někteří v tom vidí důsledek digitalizace, jiní pokračující dopad stresu a krizí posledních let. Ať tak či onak, jde o proroctví, které možná nepůsobí apokalypticky, ale dotýká se každodenní reality velmi citlivě.

Pokud Nostradama a Babu Vangu bereme spíše jako symbolické komentátory lidských obav, než doslovné proroky, jejich poselství pro rok 2026 je překvapivě konzistentní: svět čekají změny, nestabilita a nové výzvy – technologické, společenské i osobní. Dobrá zpráva? Lidstvo už podobná období přežilo. Možná se rok 2026 zapíše do dějin, možná jen do internetových diskuzí. Ale připomíná nám jednu věc: největší změny často přicházejí tehdy, když je nejméně čekáme.

Zdroj: Citymagazine.sihistory.co.ukAstro.cz

