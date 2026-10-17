Radek Štěpánek patřil k výrazným osobnostem čtrnácté řady StarDance. Bývalý tenisový reprezentant, který během své kariéry slavil řadu velkých úspěchů, se rozhodl přijmout úplně jinou výzvu. Místo tenisového kurtu tentokrát musel zvládnout taneční parket, elegantní pohyby a náročné choreografie.
Překvapení ve StarDance: Radek Štěpánek končí! Druhý taneční večer se mu stal osudným
Druhý večer StarDance přinesl první vyřazování a s tanečním parketem se musel rozloučit bývalý profesionální tenista Radek Štěpánek. Sportovec, který je zvyklý bojovat až do poslední chvíle, tentokrát na postup nedosáhl. Jeho cesta populární taneční soutěží tak skončila překvapivě brzy.
Ačkoli má jako vrcholový sportovec skvělou fyzickou průpravu, tanec pro něj představoval zcela novou disciplínu. Nestačila pouze kondice a soutěživost, ale také cit pro rytmus, souhra s taneční partnerkou a schopnost přesvědčit porotu i televizní diváky. Právě druhý soutěžní večer se mu však stal osudným. V kombinovaném hodnocení poroty a diváckého hlasování nezískal dostatečnou podporu a musel se s účastí ve StarDance rozloučit.
Jeho vyřazení znovu ukázalo, že ani zkušenosti z vrcholového sportu nemusí být na tanečním parketu zárukou úspěchu. Štěpánek, který během své tenisové kariéry dokázal zvládnout řadu vypjatých zápasů, tentokrát další šanci nedostal.
Čtrnáctá řada StarDance tak po předčasném odstoupení Petry Nesvačilové kvůli zranění kotníku přišla o další známou osobnost. V soutěži nyní zbývá osm párů, které budou pokračovat v boji o titul krále a královny tanečního parketu.
VIDEO: „Je to show. Chtěl bych, aby ta naše čísla byla hodnocena jako ta nejzábavnější, nejzajímavější a nejpestřejší,“ říká Tomáš Matonoha
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