Sladké vzpomínky na školní přestávky, křupnutí lahodné oplatky, praskání šumivého prášku na jazyku nebo charakteristické šustění papírového obalu při otevírání aktovky dokážou v paměti okamžitě vyvolat konkrétní okamžik z minulosti.
Poznáte kultovní sladkosti a cukrovinky z dob socialismu? Všechny otázky správně zvládne jen zlomek pamětníků
Některé chutě a vůně nás dokážou během okamžiku přenést zpátky do dětství. Stačí si vzpomenout na oblíbené sušenky, čokoládové tyčinky, žvýkačky nebo oplatky, které jsme si kupovali cestou ze školy či dostávali za odměnu od babičky. Zavzpomínejte na sladké časy minulých let a vyzkoušejte si, kolik legendárních retro dobrot ještě nosíte v paměti. Zvládnete náš nostalgický kvíz bez jediné chyby?
Sladké vzpomínky na školní přestávky, křupnutí lahodné oplatky, praskání šumivého prášku na jazyku nebo charakteristické šustění papírového obalu při otevírání aktovky dokážou v paměti okamžitě vyvolat konkrétní okamžik z minulosti.
Sladkosti měly v naší kultuře vždy zvláštní místo a mnohé z nich provázely dospívání dětí po celá desetiletí. Zatímco dnes regály obchodů přetékají stovkami dovážených cukrovinek, dříve byla nabídka skromnější, o to silnější citové pouto si k nim však lidé vytvořili.
Vynalézavost v dobách nedostatku
Historie české cukrářské výroby je plná zajímavých příběhů a inovací. Výrobci se v průběhu minulého století museli často vyrovnávat s nedostatkem základních surovin, jako byla čokoláda nebo kakaové boby. To vedlo ke vzniku unikátních produktů, jako byly například oblíbené sójové řezy nebo tradiční mejdlíčka. Tyto nápady z nouze se postupně staly naprostými legendami trhu.
V dobách minulého režimu nebylo denní mlsání samozřejmostí tak, jako je tomu k nelibosti všech dietologů dnes. Kupovat sladkosti znamenalo dopřát si malou odměnu nebo si zpříjemnit nedělní odpoledne. Právě tato výjimečnost dělala z každého bonbonu nebo žvýkačky nefalšovaný malý svátek, na který se nezapomíná.
Barevná vlna hravých devadesátek
Počátek devadesátých let přinesl na trh doslova boom takzvaných „fun candy“, tedy hravých sladkostí, které nesloužily jen k jídlu, ale především k zábavě. Děti s nadšením sbíraly samolepky a tetovačky přibalené ke žvýkačkám, namáčely lízátka do praskajících prášků nebo nosily v kapse plastové zásobníky na bonbony s postavičkami.
Sladkost se tak proměnila v ceněnou dětskou měnu na hřišti. Ačkoliv mnohé socialistické i devadesátkové pamlsky postupně z pultů vymizely, celá řada tradičních značek dokázala přežít hospodářské i společenské změny. Dnešní výrobci často sází na zachování původních receptur nebo návrat k retro obalům, díky čemuž mohou stejné ikonické chutě objevovat i současné generace dětí.