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Pouze 1 % lidí projde tímto testem pozornosti. Dvacet otázek prověří i to nejbystřejší oko

Test zraku
Myslíte si, že máte opravdu dobrý postřeh a před vašima očima se nic neschová? Dvacet záludných úkolů prověří nejen váš zrak, ale i schopnost soustředit se na ty nejmenší detaily.Foto: Shutterstock – Master1305
Test zraku
Myslíte si, že máte opravdu dobrý postřeh a před vašima očima se nic neschová? Dvacet záludných úkolů prověří nejen váš zrak, ale i schopnost soustředit se na ty nejmenší detaily.Foto: Shutterstock – Master1305
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Myslíte si, že máte oči jako ostříž a všimnete si i toho, co ostatní snadno přehlédnou? Tenhle test zraku a pozornosti vám dá dvacet příležitostí to dokázat. Čekají vás drobné rozdíly, nenápadné detaily i vizuální chytáky, které prověří, jak rychle a přesně dokážete vnímat to, co máte přímo před sebou.

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Máte pocit, že vám neunikne ani ten nejmenší detail? Právě podobné testy zraku a pozornosti dokážou člověka rychle vyvést z omylu. Na první pohled mohou jednotlivé úkoly vypadat jednoduše, stačí ale několik nenápadných rozdílů, matoucích tvarů nebo drobných detailů a oči začnou dělat chyby.

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Nejde přitom jen o to, jak dobře vidíte. Velkou roli hraje také soustředění, rychlost vnímání a schopnost odfiltrovat věci, které vás mají zmást. Mozek si totiž často obraz zjednodušuje a doplňuje podle toho, co očekává. Právě proto někdy přehlédneme něco, co máme doslova před očima.

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Kvíz obsahuje dvacet otázek a postupně prověří, jak rychle dokážete najít rozdíl, všimnout si odlišného prvku nebo odhalit vizuální chyták. Některé úkoly zvládnete během pár vteřin, u jiných možná budete mít chuť obraz zkoumat mnohem déle.

Kvíz obsahuje dvacet otázek a postupně prověří, jak rychle dokážete najít rozdíl, všimnout si odlišného prvku nebo odhalit vizuální chyták. Některé úkoly zvládnete během pár vteřin, u jiných možná budete mít chuť obraz zkoumat mnohem déle.

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