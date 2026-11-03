Dominik Grey, vlastním jménem Šrom, toužil po úspěchu v SuperStar dlouhé roky. Do soutěže se podle svých slov pokoušel dostat už dvakrát, ale teprve napotřetí dostal příležitost předvést své schopnosti před porotou. Místo vysněného postupu však přišlo vyřazení, které vyvolalo pořádný rozruch. Problémy začaly ještě předtím, než mladík vůbec zazpíval. Když klavírista spustil doprovod, Dominik ho přerušil slovy „Počkej, počkej“. Chtěl totiž nejprve vysvětlit, že píseň, kterou bude zpívat, věnuje nedávno zesnulému kamarádovi.
Po konfliktu s Haberou přišla další rána. Dominik Grey má zákaz vstupu na SuperStar, vložil se do toho i Mareš
Účast v pěvecké soutěži SuperStar se pro patadvacetiletého Dominika změnila v pořádně nepříjemnou zkušenost. Po ostré kritice od Pavola Habery se mladý zpěvák pustil do veřejného vyřizování účtů na sociálních sítích, čímž na sebe upozornil i moderátora Leoše Mareše.
Zatímco pro něj šlo o osobní a emotivní gesto, Pavol Habera situaci vnímal úplně jinak. Vadilo mu nejen hrubé přerušení muzikanta, ale také způsob, jakým se soutěžící pokusil svůj výkon uvést. „Pro mě je to vych*anost. A co se týká zpěvu, nijak jsem se z toho nepos*al,“ nebral si Habera servítky.
Ani ostatní porotci nebyli z vystoupení nadšení. Jakub Prachař dal Dominikovi jasně najevo, že na postup takový výkon nestačí. „Méně patosu, méně slov, více hudby,“ zhodnotil jeho výkon. Mladý zpěvák odcházel z konkurzu se slzami v očích. Tím však celý příběh teprve začínal.
Ostrá slova na adresu Habery
Když se Dominik na své vystoupení podíval s odstupem, rozhodl se veřejně reagovat. Na sociálních sítích dal najevo, že s hodnocením poroty zásadně nesouhlasí a že ho Haberova slova stále rozčilují. „Svůj dětský sen jsem si splnil a kvůli nějakému Haberovic výroku se fakt nepo*eru. A s hudbou v žádném případě končit nehodlám,“ vzkázal nejprve.
Následně však přitvrdil a pustil se přímo do slovenského zpěváka. Především mu vyčítal, že jeho věnování zesnulému kamarádovi označil za vypočítavost. „Jelikož jsem se dozvěděl, že jsem vych*aný jako mraky, protože jsem někomu daroval písničku, pardon, ale když jsem to dnes viděl znovu a viděl jsem, co jsem tam zažíval, tak jsem si říkal, jestli někomu nezaje*alo a jestli to je někdo schopný vypustit z huby, tam se lidskost fakt ztratila, pane Habero,“ rozčiloval se na sociálních sítích.
Do sporu se vložil Leoš Mareš
Dominikova reakce nezůstala bez odezvy ani mezi známými tvářemi soutěže. Na jeho příspěvek zareagoval také Leoš Mareš, který dal poměrně stručně najevo, co si o mladíkově vystupování myslí. „Dominiku, Dominiku, tenhle popisek u tohohle videa vás vystihuje v kostce. Je to vlastně odpověď na všechno,“ napsal moderátor. Podle původních informací si následně Greye odebral také ze seznamu přátel na sociální síti.
Pro mladého zpěváka, který na internetu vystupuje také jako TikToker, však ani tímto veřejná konfrontace neskončila.
Další stopka. Tentokrát už ani do publika
Grey následně oznámil, že mu televize Nova neumožnila zúčastnit se středečního živého vysílání ani jako divákovi. Důvodem měly být právě jeho komentáře na sociálních sítích. „Aktuálně mi byl odepřen přístup vůbec na středeční živé vysílání od telefonátu z Novy, že se nevhodně vyjadřuju na sociálních sítích k účastníkům a porotcům. Děkuji vám,“ uvedl ironicky. Sám ovšem odmítá, že by svými příspěvky překročil hranice přijatelného chování. Tvrdí, že pouze reagoval na výroky, které se ho osobně dotkly, a chtěl podpořit lidi ze svého okolí.
„Nepřipadá mi to tak, spíš a jen pouze se bráním nařčení všem, kteří z mé strany byli pouze a jen jako osobní vyjádření. A pokud to tak někteří vnímají, tak jako good luck, a já chtěl pouze podpořit ty, které mám rád,“ vysvětloval.