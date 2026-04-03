Záhada, která desítky let nedávala spát vyšetřovatelům ani rodině oběti, má konečně jasné rozuzlení. Případ zmizení americké sedmnáctileté dívky z roku 1974 se po více než padesáti letech podařilo definitivně objasnit. Nové analýzy DNA potvrdily, že za vraždou Laury Ann Aimeové stojí nechvalně proslulý sériový vrah Ted Bundy. Policie tak mohla spis po dlouhých dekádách uzavřít.
Půl století zůstával případ zmizení sedmnáctileté Laury Ann Aimeové otevřenou ranou pro její rodinu i americké vyšetřovatele. Teď ale moderní testy DNA přinesly definitivní odpověď: za její smrtí stál sériový vrah Ted Bundy, jehož jméno se v souvislosti s případem objevovalo už od 70. let.
Laura zmizela na Halloween v roce 1974 poté, co odešla z večírku v americkém státě Utah. Domů už se nikdy nevrátila. Její tělo objevili zhruba o měsíc později náhodní turisté v oblasti kaňonu American Fork. Tehdejší vyšetřování ale naráželo na limity dostupných technologií – kriminalisté sice měli určité stopy, ty však nestačily k jednoznačnému určení pachatele. Už tehdy přitom padlo jméno Teda Bundyho, který se k činu před svou popravou v roce 1989 částečně přiznal. Konkrétní detaily ale nikdy neposkytl a důkazy nebyly dostatečné.
Zlom přišel až nyní. Úřad šerifa v okrese Utah 1. dubna oznámil, že díky moderním forenzním metodám se podařilo získat jednoznačný důkaz. „Výsledky nevyvratitelně potvrdily, že DNA nalezená na těle patřila Bundymu,“ uvedli vyšetřovatelé. Po 51 letech je tak případ oficiálně uzavřen.
Podle zjištění policie byla Laura brutálně napadena. Její tělo bylo nalezeno u silnice, svázané a bez oblečení. Pitva odhalila známky těžkého fyzického násilí i uškrcení pomocí nylonové punčochy. Vyšetřovatelé se domnívají, že dívka mohla být po svém zmizení ještě určitou dobu držena naživu, což odpovídá známému modus operandi Teda Bundyho.
Rodina si Lauru dodnes pamatuje jako laskavou, empatickou a společenskou dívku, která milovala přírodu, koně a zároveň se starala o své mladší sourozence. „Rodina ji popisuje jako člověka plného empatie a laskavosti,“ stojí v oficiálním prohlášení. Po více než půlstoletí tak její blízcí konečně získali odpovědi, na které čekali celý život.
Ted Bundy, vlastním jménem Theodore Bundy, patří mezi nejznámější sériové vrahy americké historie. Mezi lety 1974 a 1978 zavraždil nejméně 30 žen, skutečný počet obětí ale může být výrazně vyšší. Pohyboval se napříč několika státy a své oběti si často vybíral na veřejnosti, kde si dokázal získat jejich důvěru.
Poprvé byl zatčen v roce 1975, o dva roky později ale dokázal dvakrát uprchnout z vězení. Definitivně dopaden byl až v roce 1978. O jedenáct let později byl popraven na elektrickém křesle.