Plakát k Pretty Woman je iluze. Dublérku má Robertsová i v erotických scénách

Julia Robertsová v některých scénách Pretty Woman využila služeb dublérky. Sledujte, ve kterých záběrech tehdy 21letou herečku zaskočila.
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Hned na začátku romantické komedie se při velmi detailních záběrech ženského těla ve skutečnosti díváte na dublérku Julie Robertsové. Tehdy 21letá začínající herečka požádala v některých scénách o spolupráci Shelley Michellovou, zaměřenou na detailní záběry těla. Michellové tělo je také na ikonickém plakátu k filmu.

Plakát k filmu Pretty Woman patří k nejikoničtějším v dějinách romantických komedií. Julia Robertsová v rudých šatech, Richard Gere v tmavém obleku, intimní objetí a slib pohádkové romance. Jenže právě tenhle obraz je ve skutečnosti spíš marketingovou iluzí než autentickým záběrem z filmu. A není to jediný moment, kdy slavná Pretty Woman klame tělem.

Pretty Woman
Pretty Woman

Plakát, který nikdy nevznikl před kamerou

Ačkoliv si mnoho diváků myslí, že plakát zachycuje konkrétní scénu z filmu, ve skutečnosti šlo o samostatné focení. Navíc – tělo ženy na plakátu nepatří Julii Robertsové. Produkce tehdy sáhla po dublérce, jejíž postava více odpovídala představám marketingového týmu. Hlava Julie Robertsové byla k tělu přidána až dodatečně. Výsledkem je obraz, který film proslavil, ale realitu natáčení odráží jen velmi volně.

Pretty Woman měla na detailní záběry těla dublérku. Ve kterých scénách to vůbec není Julia Roberts?
Pretty Woman měla na detailní záběry těla dublérku. Ve kterých scénách to vůbec není Julia Roberts?
Foto: Touchstone Pictures
Dublérka nejen na plakátu

Použití dublérky u Pretty Woman však neskončilo u propagačních materiálů. Julia Robertsová měla záskok i při natáčení některých intimnějších scén. Nešlo o nic neobvyklého – v Hollywoodu je běžnou praxí, že herci využívají dubléry pro momenty, které jsou fyzicky náročné, technicky složité nebo pro ně osobně nepříjemné.

Erotika bez odhalování

Přestože film pracuje se silně erotickým podtextem a příběhem prostitutky Vivian, samotné natáčení bylo mnohem „umírněnější“, než se může zdát. Tvůrci se vyhýbali explicitním záběrům a atmosféru intimity budovali hlavně pomocí střihu, hudby a náznaků. Právě tady nastupovaly dublérky – například při detailech postavy nebo záběrech zezadu, kde nebylo nutné, aby byla přímo Julia Robertsová v obraze.

Iluze, která fungovala dokonale

Diváci si těchto drobných triků většinou vůbec nevšimli. Chemie mezi Julia Roberts a Richard Gere byla natolik přesvědčivá, že otázka dublérů nikoho nezajímala. Film fungoval jako celek – romantická pohádka pro dospělé, která dokázala skloubit sex-appeal s lehkostí a humorem.

Když marketing vítězí nad realitou

Příběh slavného plakátu i zákulisí intimních scén dnes připomíná, jak silnou roli v Hollywoodu hraje iluze. Pretty Woman není výjimkou, spíš ukázkovým příkladem. To, co si pamatujeme jako ikonický obraz lásky, vzniklo kombinací focení, dublérů a chytrého střihu.

A možná právě proto film ani po více než třech dekádách neztratil kouzlo. Divákům totiž nikdy nešlo o detaily, ale o pocit. A ten Pretty Woman dokázala vytvořit dokonale – i s pomocí několika dobře ukrytých triků.

Zdroj: Aktuálně.cz, IMDb, Vogue

