Láska, romantika, ale i trocha pikantního zpestření čeká tento týden na obyvatele Ulice. Blanka s Evženem se snaží najít víc času jen sami pro sebe a Blanka přijde s nápadem, jak jejich vztah trochu okořenit. Evžen ale zůstane pořádně zaskočený, když v Blančině šuplíku objeví velmi zvláštní pomůcku.
Pikantní překvapení, tajemství i velké zkoušky. Co čeká obyvatele Ulice tento týden
V Ulici bude tento týden pořádně rušno a o nečekané situace nebude nouze. Některé vztahy čeká příjemné zpestření, jiné naopak pořádná zkouška. Dojde na tajemství, překvapivé objevy i problémy, které se neobejdou bez pořádné dávky improvizace. A jak už to v Ulici bývá, o zábavu rozhodně nebude nouze.
Láska, romantika, ale i trocha pikantního zpestření čeká tento týden na obyvatele Ulice. Blanka s Evženem se snaží najít víc času jen sami pro sebe a Blanka přijde s nápadem, jak jejich vztah trochu okořenit. Evžen ale zůstane pořádně zaskočený, když v Blančině šuplíku objeví velmi zvláštní pomůcku.
Své tajemství má také Michal, který se společně s novou kamarádkou Františkou pustí do pátrání po tajemném Zeldenlordovi. A zatímco jedni řeší lásku, jiní se snaží rozjet své podnikání nebo zjistit, kdo tajně upíjí Lumírovu slivovici…
Linda bojuje o první velký kšeft
Království hraček má před sebou těžké dny. Linda (Petra Bučková) se svými pomocníky pracuje na plný plyn, aby zvládli všechno, co je potřeba. Jenže hned na začátku podnikání přichází komplikace, se kterou nikdo nepočítal.
Linda má málo zaměstnanců, a navíc kvůli chybě v počtech nesplní zakázku. Hrozí, že přijde o důležitého zákazníka. Všichni se snaží udělat maximum, aby situaci zachránili. Bude to ale stačit? Dokáže Linda ustát první velkou zkoušku a udržet své podnikání nad vodou?
Lechtivé překvapení pro Evžena
Evžen (Martin Finger) a Blanka (Linda Rybová) tvoří stabilní pár, v poslední době jim ale chybí čas, který by trávili jen spolu. Blanka proto přijde s návrhem, že by mohli svůj intimní vztah trochu okořenit.
Evžen však místo očekávaného nadšení začne být nervózní. Ještě větší šok ho čeká ve chvíli, kdy v Blančině šuplíku objeví velmi zvláštní pomůcku. Co si o nálezu pomyslí? A dokáže se s Blančiným nápadem vypořádat?
Michal pátrá po Zeldenlordovi
Michalovi (Karel Klement) nedá spát jeho herní soupeř Zeldenlord. Stále totiž neví, kdo se ve skutečnosti skrývá za sebevědomou přezdívkou.
Tajemného soka se mu nedaří odhalit, a tak se rozhodne požádat o pomoc svou novou kamarádku Františku (Simona Jarolímová). Společně se pustí do pátrání po jeho skutečné identitě. Podaří se jim konečně zjistit, kdo je Zeldenlord?
Kdo upíjí Lumírovu slivovici?
Lumír (Václav Svoboda) řeší záhadu, která mu nedá spát. Z lahve slivovice, kterou dostal od Tondy Hložánka (Miroslav Hanuš), totiž někdo pořádně upíjí. Podezření okamžitě padá na Tondu i Kateřinu (Martina Randová), oba ale jakoukoli konzumaci alkoholu odmítají.
Alex (Gabriel Klener) je zatím mimo podezření. Má však vlastní plány: kradeným alkoholem chce získat přízeň kamarádů. Podaří se Lumírovi zjistit, kdo má jeho slivovici na svědomí?