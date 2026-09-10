Focení probíhalo během letošních prázdnin, kdy mladé hasičky absolvovaly celkem pět fotících dnů na různých místech. Během nich vznikly přibližně dva tisíce snímků.
Pětice plzeňských hasiček se svlékla pro dobrou věc. Z lechtivých fotek vznikne nový kalendář i pexeso
Pětice dobrovolných hasiček z obce Dolce na jižním Plzeňsku, které jsou zároveň členkami družstva požárního sportu, svlékla prádlo a během prázdnin nafotila odvážné snímky nejen pro nový kalendář, ale i pexeso. V této neotřelé tradici pokračují už čtvrtým rokem. Výtěžek z prodeje jim pomůže s nákupem nového vybavení, polovinu zisku věnují také na dobročinné účely.
Z rozsáhlého materiálu nyní tvůrci vybírají dvanáct nejlepších fotografií pro nadcházející kalendář a další záběry určené pro populární hru pexeso. Celý projekt zaštítil trenér družstva Zdeněk Nový, podle kterého by mělo být vše kompletně hotové a připravené v listopadu.
Polovina zisku půjde na charitu
O kalendáře je mezi veřejností s každým dalším rokem stále větší zájem. Zatímco při prvním ročníku začínali organizátoři s nákladem necelých dvou set kusů, v loňském roce se prodalo již tisíc výtisků.
Za utržené peníze si členky sboru dlouhodobě pořizují potřebné hasičské vybavení a oblečení. Pro letošní ročník se však rozhodly pro významnou novinku – polovinu výdělku darují na charitativní účely a v současné době hledají vhodný dobročinný projekt, který podpoří.
Inspirace v regionu
Myšlenka využít odvážné fotografie pro dobrou věc se v regionu neobjevuje poprvé. V loňském roce nafotily podobný kalendář také dobrovolné hasičky ze Žichova na Domažlicku, které sundaly podprsenky na podporu pacientů s nevyléčitelnou nemocí ALS. V jejich případě se však jednalo o jednorázovou akci a na další ročník se už nechystají.