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Pětice plzeňských hasiček se svlékla pro dobrou věc. Z lechtivých fotek vznikne nový kalendář i pexeso

Hasičky z Dolců nafotily sexy kalendář
Hasičky z Dolců nafotily sexy kalendář
Hasičky z Dolců nafotily sexy kalendář
Hasičky z Dolců nafotily sexy kalendář
Hasičky z Dolců nafotily sexy kalendář
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10 fotografií
Hasičky z Dolců nafotily sexy kalendář |
Foto: SDH Dolce
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Pětice dobrovolných hasiček z obce Dolce na jižním Plzeňsku, které jsou zároveň členkami družstva požárního sportu, svlékla prádlo a během prázdnin nafotila odvážné snímky nejen pro nový kalendář, ale i pexeso. V této neotřelé tradici pokračují už čtvrtým rokem. Výtěžek z prodeje jim pomůže s nákupem nového vybavení, polovinu zisku věnují také na dobročinné účely.

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Focení probíhalo během letošních prázdnin, kdy mladé hasičky absolvovaly celkem pět fotících dnů na různých místech. Během nich vznikly přibližně dva tisíce snímků. 

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Z rozsáhlého materiálu nyní tvůrci vybírají dvanáct nejlepších fotografií pro nadcházející kalendář a další záběry určené pro populární hru pexeso. Celý projekt zaštítil trenér družstva Zdeněk Nový, podle kterého by mělo být vše kompletně hotové a připravené v listopadu.

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Polovina zisku půjde na charitu

O kalendáře je mezi veřejností s každým dalším rokem stále větší zájem. Zatímco při prvním ročníku začínali organizátoři s nákladem necelých dvou set kusů, v loňském roce se prodalo již tisíc výtisků.

Za utržené peníze si členky sboru dlouhodobě pořizují potřebné hasičské vybavení a oblečení. Pro letošní ročník se však rozhodly pro významnou novinku polovinu výdělku darují na charitativní účely a v současné době hledají vhodný dobročinný projekt, který podpoří.

Inspirace v regionu

Myšlenka využít odvážné fotografie pro dobrou věc se v regionu neobjevuje poprvé. V loňském roce nafotily podobný kalendář také dobrovolné hasičky ze Žichova na Domažlicku, které sundaly podprsenky na podporu pacientů s nevyléčitelnou nemocí ALS. V jejich případě se však jednalo o jednorázovou akci a na další ročník se už nechystají.

VIDEO: Jak probíhalo focení kalendáře se můžete podívat ve videu.

Jak probíhalo focení kalendáře, se můžete podívat ve videu. | Video: Archiv SDH Dolce

Zdroje: hasicky-dolce.webnode.cziDNES.cznovinky.czInstagram

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