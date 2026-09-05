Dnešní svět si bez chytrých technologií už skoro neumíme představit. V kapse nosíme mobil, který má větší výkon než počítače, o nichž se lidem v osmdesátých letech ani nesnilo. Tehdy ale vypadal technologický vrchol československých domácností úplně jinak. V obývácích kralovaly barevné televizory z Tuzexu, v koupelnách automatické pračky a na mnohé spotřebiče se čekalo dlouhé měsíce.
Pamatujete si ještě, kolik stálo Pedro nebo k čemu původně měla sloužit céčka? Tenhle retro kvíz je pro opravdové retro znalce
Víte, kolik stálo legendární Pedro, k čemu skutečně sloužila plastová céčka nebo jak se měla původně jmenovat Kofola? Věci z dob socialismu a devadesátek dnes vyvolávají nostalgický úsměv. Otestujte své vzpomínky a zjistěte, jak dobře si pamatujete technologické i každodenní milníky tehdejších domácností.
Dnešní svět si bez chytrých technologií už skoro neumíme představit. V kapse nosíme mobil, který má větší výkon než počítače, o nichž se lidem v osmdesátých letech ani nesnilo. Tehdy ale vypadal technologický vrchol československých domácností úplně jinak. V obývácích kralovaly barevné televizory z Tuzexu, v koupelnách automatické pračky a na mnohé spotřebiče se čekalo dlouhé měsíce.
Vzpomínáte si ještě na první walkmany s pěnovými sluchátky, která jsme hrdě nosili na uších, zatímco červený přehrávač visel na řemínku? Když se později objevily první mobilní telefony, jen málokdo je vnímal jako běžnou součást života. Připomínaly spíš malé kufříky s anténou a několik minut hovoru dokázalo pořádně zatížit peněženku.
K tehdejší době ale patřila i spousta dalších malých rituálů. Nahrávání písniček z rádia přímo na kazetu, sbírání barevných céček nebo napínavé souboje v pogách na chodbách paneláků. Byly to obyčejné věci, které dnes mohou působit úsměvně, tehdy ale tvořily každodenní život celé generace.
Ať už jste tuhle dobu sami zažili, nebo ji znáte jen z vyprávění rodičů a prarodičů, náš retro kvíz vás vrátí o několik desítek let zpátky. Čeká vás 20 otázek, které prověří, jak dobře si pamatujete technologie, domácí spotřebiče i drobnosti běžného života. Tak schválně – kolik správných odpovědí dáte dohromady?