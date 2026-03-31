Vypadalo to jako nečekaný a trochu děsivý moment z animovaného filmu, ve skutečnosti ale šlo o technický problém, který pobavil celý internet. Na sociálních sítích se začalo šířit video s titulkem „Olaf zemřel“, které zachycuje oblíbeného sněhuláka z pohádky Ledové království během vystoupení v Disneylandu v Paříži. Realita je však o něco méně dramatická – a o to víc fascinující.
Olaf se během vystoupení zhroutil k zemi. Virální video z Disneylandu baví internet
Video, na kterém se Olaf z Ledového království během vystoupení zhroutí k zemi, obletělo internet a vyděsilo fanoušky po celém světě. Nešlo ale o žádné drama z pohádky, nýbrž o poruchu vysoce pokročilého robota, který svým realistickým chováním překvapil i odborníky.
Vypadalo to jako nečekaný a trochu děsivý moment z animovaného filmu, ve skutečnosti ale šlo o technický problém, který pobavil celý internet. Na sociálních sítích se začalo šířit video s titulkem „Olaf zemřel“, které zachycuje oblíbeného sněhuláka z pohádky Ledové království během vystoupení v Disneylandu v Paříži. Realita je však o něco méně dramatická – a o to víc fascinující.
Během show, kde se Olaf objevuje v životní velikosti jako vysoce pokročilý robot, došlo k nečekané poruše. Animatronická postava se náhle zastavila, „ztratila život“ a zhroutila se k zemi. Celý moment působil natolik realisticky, že diváci na místě i na internetu měli pocit, jako by sledovali skutečný kolaps živé bytosti.
Právě tento Olaf přitom patří mezi technologicky nejvyspělejší postavy, jaké kdy Disney vytvořil. Umí se samostatně pohybovat, reagovat na okolí a jeho mimika i pohyby působí překvapivě přirozeně. O to větší pozornost vzbudilo, když se „porouchal“ přímo před návštěvníky.
Podobné technologie ale mají i svou odvrácenou stránku. Čím složitější systém, tím větší riziko, že selže. A právě to se pravděpodobně stalo i v tomto případě. Nešlo o žádnou součást představení, ale o skutečný technický výpadek.
Video z incidentu se okamžitě stalo virálním. Lidé na sociálních sítích začali sdílet záběry s humornými i lehce znepokojenými komentáři a z celé situace vznikl internetový meme. Mnozí se shodli, že moment, kdy Olaf „zhasl“ a spadl, působil až nepříjemně realisticky.
Ačkoliv tedy Olaf „nezemřel“, ukázal, jak blízko se dnešní technologie dostávají k napodobení živého projevu. A také to, že i ty nejpokročilejší systémy mohou selhat v ten nejméně vhodný moment – klidně přímo před zraky stovek návštěvníků.