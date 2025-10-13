Sigmund Neuberger, známý pod pseudonymem The Great Lafayette, nebyl jen kouzelník. Byl to showman, vizionář a ve své době jeden z nejlépe placených umělců na světě. Jeho extravagantní vystoupení plná exotických zvířat, bleskových převleků a dramatických iluzí mu na začátku 20. století zajistila status superhvězdy. Mimo jeviště byl však uzavřeným člověkem, který se stranil společnosti. Jeho nejbližším a jediným opravdovým přítelem byl pes jménem Beauty, kterého mu jako štěně daroval jeho obdivovatel a kolega Harry Houdini. Lafayette svého psa zbožňoval, Beauty měla vlastní personál, jedla z pěti chodů a nosila obojek posetý diamanty.
Osudový řetězec událostí se dal do pohybu jen pár dní před Lafayettovým angažmá v divadle Empire Palace v Edinburghu. Jeho milovaná Beauty náhle zemřela. Zlomený kouzelník, který kdysi prohlásil: „Čím víc poznávám lidi, tím víc miluji svého psa,“ se rozhodl, že jeho věrný společník musí být pohřben s veškerou úctou. Po složitém vyjednávání s městskou radou dosáhl svého. Beauty mohla být uložena na hřbitově Piershill, avšak pod jednou bizarní podmínkou – že sám Lafayette bude po své smrti pohřben na stejném místě. Netušil, jak brzy se tento slib naplní.
Dne 9. května 1911 se odehrálo finále Lafayettova nejznámějšího čísla „The Lion‚s Bride“ (Lví nevěsta). Během dramatické scény, kdy se lev vrhal na obětovanou dívku, aby se v poslední chvíli proměnil v samotného kouzelníka, vzplála od jedné z lamp bohatá orientální dekorace. Publikum, zvyklé na Lafayettovy velkolepé efekty, si zpočátku myslelo, že oheň je součástí show. Když však orchestr začal hrát „God Save the King“, všem došlo, že jde o skutečné peklo. Lafayette se nejprve dostal do bezpečí, ale když si uvědomil, že v plamenech zůstal jeho kůň, vrátil se pro něj zpět do hořící budovy. Tento hrdinský, leč zoufalý čin se mu stal osudným.
Zmatek však neskončil ani po uhašení požáru, který si vyžádal životy deseti dalších členů souboru. Když bylo nalezeno ohořelé tělo, všichni předpokládali, že patří Lafayettovi. Teprve o dva dny později objevili dělníci pod jevištěm další tělo, oblečené do identického kostýmu a ozdobené kouzelníkovými typickými prsteny s diamanty. První obětí byl jeho dvojník. Lafayettův pohřeb se stal celonárodní událostí. Urna s jeho popelem byla v obrovském průvodu, který sledovalo na čtvrt milionu lidí, převezena na hřbitov Piershill a uložena mezi tlapy jeho milované, vycpané Beauty. Muž, který žil pro iluzi, tak našel věčný odpočinek po boku jediného tvora, kterému bezmezně věřil.