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Nový Love Island bude ještě nevyzpytatelnější. Diváci letos dostanou do hry mnohem silnější hlas

Zorka Hejdová
Zorka Hejdová
Zorka Hejdová
Zorka Hejdová
Zorka Hejdová
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44 fotografií
Šestou sérií Love Islandu provede diváky opět Zorka Hejdová, která se vrací na Kanárské ostrovy k novým „srdíčkům“, nečekaným zvratům a dalším příběhům lásky. |
Foto: TV Nova
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Léto sice pomalu míří do finále, televizní romantika ale teprve začíná. Se začátkem nového školního roku odstartuje šestá série reality show Love Island Česko & Slovensko, která znovu zavede diváky do vily na Kanárských ostrovech. Čekají je noví soutěžící, první sympatie, žárlivost, překvapivé rozchody i vztahy, které možná přežijí mnohem déle než samotné natáčení.

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Do nové série vstoupí deset nezadaných „srdíček, která budou před kamerami hledat partnera. Tvůrci slibují romantická rande, silné emoce i situace, které mají pořádně zamíchat už vznikajícími dvojicemi.

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„Love Island patří dlouhodobě mezi naše nejoblíbenější reality show a těší nás, že si každou sérií získává nové fanoušky. Diváci Love Island milují nejen pro emoce, nečekané zvraty a atraktivní prostředí, ale i proto, že opakovaně potvrzuje, že i v televizní show může vzniknout skutečná láska. Šestá série přinese nové osobnosti, autentické příběhy i množství překvapení a věříme, že si diváky opět získá hned od prvního dílu,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka skupiny Nova a Markíza.

Diváci dostanou ještě větší moc

Jednou z hlavních novinek má být větší zapojení publika. Diváci už v minulých řadách prostřednictvím mobilní aplikace ovlivňovali některá rozhodnutí ve vile, letos ale dostanou příležitostí zasahovat do dění ještě víc.

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Jejich hlas tak může častěji rozhodovat o tom, kdo dostane šanci pokračovat, kdo se ocitne pod tlakem a možná i o tom, které páry budou muset svůj vztah pořádně prověřit.

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Tvůrci současně připravují nové herní mechanismy a situace, ve kterých budou soutěžící nuceni ukázat, nakolik jsou jejich city skutečné a co jsou ochotni kvůli vztahu obětovat.

„Diváci přesně vědí, co od Love Islandu očekávají, a my jim to nechceme vzít. Zároveň ale nechceme, aby každá série působila jako kopie té předchozí. Každou změnu proto pečlivě zvažujeme. Hledáme rovnováhu mezi tím, co mají diváci rádi, a novými nápady, které pořad posunou dál,“ vysvětluje kreativní producent Pavel Nosek.

Zorka Hejdová
Do finále páté řady reality show se probojovaly tři páry, ale vítězství nakonec připadlo dvojici Patricie a Honza Michálek. Jejich vztah patřil mezi nejsledovanější už od prvních dnů a diváci ocenili nejen jejich vzájemnou chemii, ale i upřímnost, s jakou k sobě přistupovali.
Foto: TV Nova

Ostrovní diva zůstává

Soutěžící bude jejich cestou znovu provázet Zorka Hejdová, která se stala jednou z nejvýraznějších tváří československé verze pořadu.

Podle ní je největší kouzlo Love Islandu právě v tom, že dopředu nelze naplánovat, kdo se do koho zamiluje a co mezi jednotlivými soutěžícími skutečně vznikne.

„Na této show jsou nejkrásnější právě příběhy, které se na ostrově lásky píší. Žádná série není stejná jako předchozí, i kdybychom neměnili prostředí. To, co se bude na ostrově lásky odehrávat, záleží jen a jen na ‚srdíčkách‘ a každá série je úplně unikátní. Nesmírně mě baví, že mohu být u vzniku tak krásných párů, jako jsou například Kiki a Trabo, Honzi s Patrícií a mnoho dalších,“ říká Hejdová.

Zorka Hejdová
Zorka Hejdová
Zorka Hejdová
Zorka Hejdová
Zobrazit
44 fotografií

Právě skutečné vztahy, které pokračují i po zhasnutí kamer, jsou pro pořad jedním z nejsilnějších argumentů. Love Island totiž dávno není jen hra o sympatie a popularitu. Některé dvojice spolu zůstaly i po skončení show a v případě Kiki a Traba došel vztah až ke svatbě.

Kiki a Trabo se vracejí v nové roli

Čerství novomanželé letos dostanou vlastní úlohu. Objeví se v doprovodném pořadu Love Cast, v němž budou přímo z ostrova komentovat největší události ve vile, přinášet zákulisní informace a rozhovory.

Fanoušci tak dostanou ještě další pohled na dění mimo hlavní epizody. A právě Kiki a Trabo mohou působit jako živoucí důkaz, že i vztah vzniklý před kamerami může pokračovat dlouho po skončení reality show.

Kiki a Trabo
Kiki a Trabo jsou dnes manželé.
Foto: TV Nova

„Z Love Islandu se během pěti sérií stal lovebrand. Je to extrémně silná značka a jedna z nejpopulárnějších show v Česku i na Slovensku. Takže z toho plyne velká zodpovědnost, pokora, ale také touha tato očekávání naplnit, překonat, překvapit a zase to celé ještě trochu posunout dopředu,“ dodává kreativní producent Lukáš Franta.

Šestá série Love Island Česko & Slovensko odstartuje na Oneplay v pondělí 7. září.

VIDEO: Love Island se vrací se šestou řadou. Diváci dostanou větší moc a vilu čekají nové zvraty

Love Island Česko & Slovensko se 7. září vrací se šestou sérií, novými „srdíčky“, větším zapojením diváků a dalšími zvraty, které mají prověřit vznikající vztahy ve vile. | Video: TV Nova

Zdroj: autorský text, TV Nova

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