Nový Love Island bude ještě nevyzpytatelnější. Diváci letos dostanou do hry mnohem silnější hlas
Léto sice pomalu míří do finále, televizní romantika ale teprve začíná. Se začátkem nového školního roku odstartuje šestá série reality show Love Island Česko & Slovensko, která znovu zavede diváky do vily na Kanárských ostrovech. Čekají je noví soutěžící, první sympatie, žárlivost, překvapivé rozchody i vztahy, které možná přežijí mnohem déle než samotné natáčení.
„Love Island patří dlouhodobě mezi naše nejoblíbenější reality show a těší nás, že si každou sérií získává nové fanoušky. Diváci Love Island milují nejen pro emoce, nečekané zvraty a atraktivní prostředí, ale i proto, že opakovaně potvrzuje, že i v televizní show může vzniknout skutečná láska. Šestá série přinese nové osobnosti, autentické příběhy i množství překvapení a věříme, že si diváky opět získá hned od prvního dílu,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka skupiny Nova a Markíza.
Diváci dostanou ještě větší moc
Jednou z hlavních novinek má být větší zapojení publika. Diváci už v minulých řadách prostřednictvím mobilní aplikace ovlivňovali některá rozhodnutí ve vile, letos ale dostanou příležitostí zasahovat do dění ještě víc.
Jejich hlas tak může častěji rozhodovat o tom, kdo dostane šanci pokračovat, kdo se ocitne pod tlakem a možná i o tom, které páry budou muset svůj vztah pořádně prověřit.
Tvůrci současně připravují nové herní mechanismy a situace, ve kterých budou soutěžící nuceni ukázat, nakolik jsou jejich city skutečné a co jsou ochotni kvůli vztahu obětovat.
„Diváci přesně vědí, co od Love Islandu očekávají, a my jim to nechceme vzít. Zároveň ale nechceme, aby každá série působila jako kopie té předchozí. Každou změnu proto pečlivě zvažujeme. Hledáme rovnováhu mezi tím, co mají diváci rádi, a novými nápady, které pořad posunou dál,“ vysvětluje kreativní producent Pavel Nosek.
Ostrovní diva zůstává
Soutěžící bude jejich cestou znovu provázet Zorka Hejdová, která se stala jednou z nejvýraznějších tváří československé verze pořadu.
Podle ní je největší kouzlo Love Islandu právě v tom, že dopředu nelze naplánovat, kdo se do koho zamiluje a co mezi jednotlivými soutěžícími skutečně vznikne.
„Na této show jsou nejkrásnější právě příběhy, které se na ostrově lásky píší. Žádná série není stejná jako předchozí, i kdybychom neměnili prostředí. To, co se bude na ostrově lásky odehrávat, záleží jen a jen na ‚srdíčkách‘ a každá série je úplně unikátní. Nesmírně mě baví, že mohu být u vzniku tak krásných párů, jako jsou například Kiki a Trabo, Honzi s Patrícií a mnoho dalších,“ říká Hejdová.
Právě skutečné vztahy, které pokračují i po zhasnutí kamer, jsou pro pořad jedním z nejsilnějších argumentů. Love Island totiž dávno není jen hra o sympatie a popularitu. Některé dvojice spolu zůstaly i po skončení show a v případě Kiki a Traba došel vztah až ke svatbě.
Kiki a Trabo se vracejí v nové roli
Čerství novomanželé letos dostanou vlastní úlohu. Objeví se v doprovodném pořadu Love Cast, v němž budou přímo z ostrova komentovat největší události ve vile, přinášet zákulisní informace a rozhovory.
Fanoušci tak dostanou ještě další pohled na dění mimo hlavní epizody. A právě Kiki a Trabo mohou působit jako živoucí důkaz, že i vztah vzniklý před kamerami může pokračovat dlouho po skončení reality show.
„Z Love Islandu se během pěti sérií stal lovebrand. Je to extrémně silná značka a jedna z nejpopulárnějších show v Česku i na Slovensku. Takže z toho plyne velká zodpovědnost, pokora, ale také touha tato očekávání naplnit, překonat, překvapit a zase to celé ještě trochu posunout dopředu,“ dodává kreativní producent Lukáš Franta.
Šestá série Love Island Česko & Slovensko odstartuje na Oneplay v pondělí 7. září.